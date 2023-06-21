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Beyaz Saray: Hindistan, önümüzdeki yıllarda ABD için kritik bir stratejik ortak olacak
Beyaz Saray: Hindistan, önümüzdeki yıllarda ABD için kritik bir stratejik ortak olacak
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Hindistan, önümüzdeki yıllarda ABD için kritik bir stratejik ortak olacak"... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
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Kirby, ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Dış Basın Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Başkan Joe Biden'ın Beyaz Saray'da ağırlayacağını ifade eden Kirby, bu ziyaretin iki ülke arasındaki 'derin ve yakın ortaklığı' teyit edeceğini vurguladı.Kirby, Hindistan'ın gelecek yıllarda ABD çıkarlarıyla paralel şekilde 'büyük bir güç olarak' ortaya çıkmasını desteklediklerini belirterek, "Hindistan, önümüzdeki yıllarda ABD için kritik bir stratejik ortak olacak" diye konuştu.ABD ve Hindistan arasında 'sağlam bir savunma işbirliği' olduğunu belirten Kirby, savunma alanındaki bu işbirliklerini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.Kirby, bu kapsamda siber ve uzay alanında çıkan yeni teknolojilerle ilgili işbirliği konularını da iki ülke liderinin masaya yatıracağını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230614/abdden-hindistan-ile-savunma-ve-yuksek-teknoloji-alanindaki-engelleri-kaldirma-sinyali-1072411051.html
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abd, john kirby, hindistan, beyaz saray

Beyaz Saray: Hindistan, önümüzdeki yıllarda ABD için kritik bir stratejik ortak olacak

02:23 21.06.2023
© İHA / MICHAEL REYNOLDSBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© İHA / MICHAEL REYNOLDS
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Hindistan, önümüzdeki yıllarda ABD için kritik bir stratejik ortak olacak" dedi.
Kirby, ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Dış Basın Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Başkan Joe Biden'ın Beyaz Saray'da ağırlayacağını ifade eden Kirby, bu ziyaretin iki ülke arasındaki 'derin ve yakın ortaklığı' teyit edeceğini vurguladı.
Kirby, Hindistan'ın gelecek yıllarda ABD çıkarlarıyla paralel şekilde 'büyük bir güç olarak' ortaya çıkmasını desteklediklerini belirterek, "Hindistan, önümüzdeki yıllarda ABD için kritik bir stratejik ortak olacak" diye konuştu.
ABD ve Hindistan arasında 'sağlam bir savunma işbirliği' olduğunu belirten Kirby, savunma alanındaki bu işbirliklerini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Kirby, bu kapsamda siber ve uzay alanında çıkan yeni teknolojilerle ilgili işbirliği konularını da iki ülke liderinin masaya yatıracağını ifade etti.
Joe Biden, Narendra Modi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
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ABD'den Hindistan ile savunma ve yüksek teknoloji alanındaki engelleri kaldırma sinyali
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