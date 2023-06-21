https://sputniknews.com.tr/20230621/belarusun-ikinci-helikopteri-de-turkiyedeki-orman-yanginlarini-sondurme-calismalarina-basladi-1072720122.html
Belarus’un ikinci helikopteri de Türkiye’deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına başladı
Belarus’un ikinci helikopteri de Türkiye’deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına başladı
Belarus Acil Durumlar Bakanlığı, ikinci helikopterlerinin Türkiye’deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına yardımcı olduğunu belirtti. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T22:17+0300
2023-06-21T22:17+0300
2023-06-21T22:17+0300
dünya
türkiye
belarus
orman yangını
helikopter
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Belarus Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Mi-26 helikopterinin Antalya’ya göreve başladığı belirtilerek, “Dün mürettebat üç sorti gerçekleştirerek 10 kez su boşalttı, toplamda 3 saat 26 dakika uçuş yaptı” denildi.Daha önce Türkiye’ye giden Mi-8 helikopterinin İstanbul’da görev yapmaya devam ettiği kaydedildi.
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türkiye, belarus, orman yangını, helikopter
türkiye, belarus, orman yangını, helikopter
Belarus’un ikinci helikopteri de Türkiye’deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına başladı
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Belarus Acil Durumlar Bakanlığı, ikinci helikopterlerinin Türkiye’deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına yardımcı olduğunu belirtti.
Belarus Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Mi-26 helikopterinin Antalya’ya göreve başladığı belirtilerek, “Dün mürettebat üç sorti gerçekleştirerek 10 kez su boşalttı, toplamda 3 saat 26 dakika uçuş yaptı” denildi.
Daha önce Türkiye’ye giden Mi-8 helikopterinin İstanbul’da görev yapmaya devam ettiği kaydedildi.