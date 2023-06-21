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https://sputniknews.com.tr/20230621/bartinda-43-kisinin-oldugu-maden-kazasinda-yaralanmisti-8-ay-sonra-taburcu-edildi-1072712388.html
Bartın'da 43 kişinin öldüğü maden kazasında yaralanmıştı, 8 ay sonra taburcu edildi
Bartın'da 43 kişinin öldüğü maden kazasında yaralanmıştı, 8 ay sonra taburcu edildi
Amasra'da 43 madencinin yaşamını yitirdiği maden kazasında yaralanan İzzet Ak, tedavi gördüğü hastaneden 8 ay sonra taburcu edildi 21.06.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
bartın
maden faciası
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Bartın'da 43 madencinin hayatını kaybettiği kazanın ardından yaralı olarak Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İzzet Ak, 8 aylık tedavisinin ardından taburcu oldu.Ak, "Şehitlerden birisi benim kardeşim, rahmetle anıyorum. İçim buruk, köye gidiyorum ama hiç gidesim de yok. Ama mecburum, her şeye dayanıklı olmak zorundayım. 3 çocuğum var, ilk işim çocuklarımı sarıp sarmalamak. Onları çok özledim, ailemi özledim, köyümü özledim, arkadaşlarımı özledim" dedi.Bartın'da 14 Ekim 2022 yılında meydana gelen ve 43 işçinin hayatını kaybettiği kaza sonrası yaralı 6 işçi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kardeşi Soner Ak'ın hayatını kaybettiği kazadan yaralı olarak kurtarılan ve 6 ayı yoğun bakımda olmak üzere 8 aydır hastanede tedavi altında olan İzzet Ak bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi. Ak, "Oradan fazla bir şey hatırlamıyorum, bir tek ocağa girdiğimi hatırlıyorum. Ocağa girdim, üretime başladık. Buradan taburcu olan Erol Bulut kardeşim 'Ben burayı kendim yapamıyorum, bir kişi lazım' dedi. Bende amire söyledikten sonra yardımcı olmaya yanına gittim. Gittikten 5 dakika sonra birden film koptu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kendimi hala daha iş yerinde sanıyorum. Buraya geldim, aradan 4 buçuk, 5 ay geçmiş. Benim için çok zor bir 4 buçuk- 5 ay geçti, yoğun bakımda ki hocalarımızdan, devletimizden, bana destek olan eşim, kardeşim, hasta bakıcılarımız olsun herkesten Allah razı olsun" dedi.Aynı patlamada kardeşi Soner Ak'ı kaybeden İzzet Ak, "Benim için çok zor bir süreç, 43 şehidimiz var. Grizu patlaması arkasından toz patlaması. Yangının yaktığı oldu, yangının arkasında bıraktığı zehirli gazın zehirledikleri oldu. Şehitlerden birisi benim kardeşim, rahmetle anıyorum. İçim buruk, köye gidiyorum ama hiç gidesim de yok ama mecburum, her şeye dayanıklı olmak zorundayım. 3 çocuğum var, ilk işim çocuklarımı sarıp sarmalamak. Onları çok özledim, ailemi özledim, köyümü özledim, arkadaşlarımı özledim" dedi.İzzet Ak'ın dini nikahlı eşi Şengül Bilgin ise, "İçimiz buruk, kayınımı kaybettim. 43 şehidimizin mekanı cennet olsun. Eşimi alıp gidiyoruz, çok mutluyum. Başından bir an ayrılmadım. Gitmek istemedim çünkü eşim buradayken hiçbir şeyin tadı yoktu" diye konuştu.
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bartın, maden faciası
bartın, maden faciası

Bartın'da 43 kişinin öldüğü maden kazasında yaralanmıştı, 8 ay sonra taburcu edildi

17:33 21.06.2023
© İHABartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçileri, yaşadıklarını anlattı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçileri, yaşadıklarını anlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© İHA
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Amasra'da 43 madencinin yaşamını yitirdiği maden kazasında yaralanan İzzet Ak, tedavi gördüğü hastaneden 8 ay sonra taburcu edildi
Bartın'da 43 madencinin hayatını kaybettiği kazanın ardından yaralı olarak Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İzzet Ak, 8 aylık tedavisinin ardından taburcu oldu.
Ak, "Şehitlerden birisi benim kardeşim, rahmetle anıyorum. İçim buruk, köye gidiyorum ama hiç gidesim de yok. Ama mecburum, her şeye dayanıklı olmak zorundayım. 3 çocuğum var, ilk işim çocuklarımı sarıp sarmalamak. Onları çok özledim, ailemi özledim, köyümü özledim, arkadaşlarımı özledim" dedi.
Bartın'da 14 Ekim 2022 yılında meydana gelen ve 43 işçinin hayatını kaybettiği kaza sonrası yaralı 6 işçi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kardeşi Soner Ak'ın hayatını kaybettiği kazadan yaralı olarak kurtarılan ve 6 ayı yoğun bakımda olmak üzere 8 aydır hastanede tedavi altında olan İzzet Ak bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi. Ak, "Oradan fazla bir şey hatırlamıyorum, bir tek ocağa girdiğimi hatırlıyorum. Ocağa girdim, üretime başladık. Buradan taburcu olan Erol Bulut kardeşim 'Ben burayı kendim yapamıyorum, bir kişi lazım' dedi. Bende amire söyledikten sonra yardımcı olmaya yanına gittim. Gittikten 5 dakika sonra birden film koptu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kendimi hala daha iş yerinde sanıyorum. Buraya geldim, aradan 4 buçuk, 5 ay geçmiş. Benim için çok zor bir 4 buçuk- 5 ay geçti, yoğun bakımda ki hocalarımızdan, devletimizden, bana destek olan eşim, kardeşim, hasta bakıcılarımız olsun herkesten Allah razı olsun" dedi.
Aynı patlamada kardeşi Soner Ak'ı kaybeden İzzet Ak, "Benim için çok zor bir süreç, 43 şehidimiz var. Grizu patlaması arkasından toz patlaması. Yangının yaktığı oldu, yangının arkasında bıraktığı zehirli gazın zehirledikleri oldu. Şehitlerden birisi benim kardeşim, rahmetle anıyorum. İçim buruk, köye gidiyorum ama hiç gidesim de yok ama mecburum, her şeye dayanıklı olmak zorundayım. 3 çocuğum var, ilk işim çocuklarımı sarıp sarmalamak. Onları çok özledim, ailemi özledim, köyümü özledim, arkadaşlarımı özledim" dedi.
İzzet Ak'ın dini nikahlı eşi Şengül Bilgin ise, "İçimiz buruk, kayınımı kaybettim. 43 şehidimizin mekanı cennet olsun. Eşimi alıp gidiyoruz, çok mutluyum. Başından bir an ayrılmadım. Gitmek istemedim çünkü eşim buradayken hiçbir şeyin tadı yoktu" diye konuştu.
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