https://sputniknews.com.tr/20230621/bartinda-43-kisinin-oldugu-maden-kazasinda-yaralanmisti-8-ay-sonra-taburcu-edildi-1072712388.html

Bartın'da 43 kişinin öldüğü maden kazasında yaralanmıştı, 8 ay sonra taburcu edildi

Bartın'da 43 kişinin öldüğü maden kazasında yaralanmıştı, 8 ay sonra taburcu edildi

Amasra'da 43 madencinin yaşamını yitirdiği maden kazasında yaralanan İzzet Ak, tedavi gördüğü hastaneden 8 ay sonra taburcu edildi 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T17:33+0300

2023-06-21T17:33+0300

2023-06-21T17:33+0300

yaşam

bartın

maden faciası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0f/1062343892_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_372c80b3d80ecfb9c36fddc13069d397.jpg

Bartın'da 43 madencinin hayatını kaybettiği kazanın ardından yaralı olarak Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İzzet Ak, 8 aylık tedavisinin ardından taburcu oldu.Ak, "Şehitlerden birisi benim kardeşim, rahmetle anıyorum. İçim buruk, köye gidiyorum ama hiç gidesim de yok. Ama mecburum, her şeye dayanıklı olmak zorundayım. 3 çocuğum var, ilk işim çocuklarımı sarıp sarmalamak. Onları çok özledim, ailemi özledim, köyümü özledim, arkadaşlarımı özledim" dedi.Bartın'da 14 Ekim 2022 yılında meydana gelen ve 43 işçinin hayatını kaybettiği kaza sonrası yaralı 6 işçi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kardeşi Soner Ak'ın hayatını kaybettiği kazadan yaralı olarak kurtarılan ve 6 ayı yoğun bakımda olmak üzere 8 aydır hastanede tedavi altında olan İzzet Ak bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi. Ak, "Oradan fazla bir şey hatırlamıyorum, bir tek ocağa girdiğimi hatırlıyorum. Ocağa girdim, üretime başladık. Buradan taburcu olan Erol Bulut kardeşim 'Ben burayı kendim yapamıyorum, bir kişi lazım' dedi. Bende amire söyledikten sonra yardımcı olmaya yanına gittim. Gittikten 5 dakika sonra birden film koptu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kendimi hala daha iş yerinde sanıyorum. Buraya geldim, aradan 4 buçuk, 5 ay geçmiş. Benim için çok zor bir 4 buçuk- 5 ay geçti, yoğun bakımda ki hocalarımızdan, devletimizden, bana destek olan eşim, kardeşim, hasta bakıcılarımız olsun herkesten Allah razı olsun" dedi.Aynı patlamada kardeşi Soner Ak'ı kaybeden İzzet Ak, "Benim için çok zor bir süreç, 43 şehidimiz var. Grizu patlaması arkasından toz patlaması. Yangının yaktığı oldu, yangının arkasında bıraktığı zehirli gazın zehirledikleri oldu. Şehitlerden birisi benim kardeşim, rahmetle anıyorum. İçim buruk, köye gidiyorum ama hiç gidesim de yok ama mecburum, her şeye dayanıklı olmak zorundayım. 3 çocuğum var, ilk işim çocuklarımı sarıp sarmalamak. Onları çok özledim, ailemi özledim, köyümü özledim, arkadaşlarımı özledim" dedi.İzzet Ak'ın dini nikahlı eşi Şengül Bilgin ise, "İçimiz buruk, kayınımı kaybettim. 43 şehidimizin mekanı cennet olsun. Eşimi alıp gidiyoruz, çok mutluyum. Başından bir an ayrılmadım. Gitmek istemedim çünkü eşim buradayken hiçbir şeyin tadı yoktu" diye konuştu.

bartın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bartın, maden faciası