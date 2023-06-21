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https://sputniknews.com.tr/20230621/asgari-ucret-sonrasi-gozler-emekli-maasina-zamda-oran-netlesiyor-1072685830.html
Asgari ücret sonrası gözler emekli maaşına zamda: Oran netleşiyor
Asgari ücret sonrası gözler emekli maaşına zamda: Oran netleşiyor
Asgari ücretin 11 bin 402 lira olması sonrası gözler emekli maaşındaki zamma çevrildi. Emekliye enflasyon oranının üzerinde yüzde 10-13'lük refah payı artışı... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T08:19+0300
2023-06-21T08:23+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
zam
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Emekli maaş zammına ilişkin araştırmalar sürüyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan maaş alan milyonlarca emekli, temmuz ayında yapılacak zam oranını takip ediyor. Milliyet'in haberine göre, emekliler yıl içerisinde 2 kez enflasyon oranı tutarında maaşlarına zam alıyor. Ancak son yıllarda yüksek seyreden enflasyon nedeniyle maaşlara enflasyon dışında refah payı artışı yapılıyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranı 15.26 olarak duyurulmuştu. Bu orana haziran ayı enflasyon verisinin eklenmesi ile 6 aylık enflasyon oranı netleşmiş olacak. Temmuz ayında emekli maaş zammının belirlenmesinde enflasyonun yanı sıra, asgari ücrete zam oranı, kamu işçisine verilen yüzde 45'lik zam önemli parametreler olarak öne çıkıyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşının temmuz ayı ile birlikte 10 bin TL'ye yükseltilmesi beklentiler arasında yer alıyor. Ocak ayında en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Seçim öncesinde bu rakama yeni bir güncelleme yapılarak en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL seviyesine çıkarılmıştı. 3 Temmuz emekli maaşı zammında önemli Emekli maaş zammı için kritik tarih 3 Temmuz olarak dikkat çekiyor. Bu tarihte açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verisi ile 6 aylık enflasyon oranı netleşmiş olacak. Emekliye enflasyon oranının üzerinde yüzde 10-13'lük refah payı artışı yapılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/asgari-ucrette-3-toplanti-sona-erdi-calisma-bakani-aciklama-yapiyor-1072645746.html
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emekli zammı, emekli maaş zammı, en düşük emekli maaşı
emekli zammı, emekli maaş zammı, en düşük emekli maaşı

Asgari ücret sonrası gözler emekli maaşına zamda: Oran netleşiyor

08:19 21.06.2023 (güncellendi: 08:23 21.06.2023)
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Asgari ücretin 11 bin 402 lira olması sonrası gözler emekli maaşındaki zamma çevrildi. Emekliye enflasyon oranının üzerinde yüzde 10-13'lük refah payı artışı yapılması bekleniyor.
Emekli maaş zammına ilişkin araştırmalar sürüyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan maaş alan milyonlarca emekli, temmuz ayında yapılacak zam oranını takip ediyor.
Milliyet'in haberine göre, emekliler yıl içerisinde 2 kez enflasyon oranı tutarında maaşlarına zam alıyor. Ancak son yıllarda yüksek seyreden enflasyon nedeniyle maaşlara enflasyon dışında refah payı artışı yapılıyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranı 15.26 olarak duyurulmuştu.
Bu orana haziran ayı enflasyon verisinin eklenmesi ile 6 aylık enflasyon oranı netleşmiş olacak. Temmuz ayında emekli maaş zammının belirlenmesinde enflasyonun yanı sıra, asgari ücrete zam oranı, kamu işçisine verilen yüzde 45'lik zam önemli parametreler olarak öne çıkıyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşının temmuz ayı ile birlikte 10 bin TL'ye yükseltilmesi beklentiler arasında yer alıyor. Ocak ayında en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Seçim öncesinde bu rakama yeni bir güncelleme yapılarak en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL seviyesine çıkarılmıştı.

3 Temmuz emekli maaşı zammında önemli

Emekli maaş zammı için kritik tarih 3 Temmuz olarak dikkat çekiyor. Bu tarihte açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verisi ile 6 aylık enflasyon oranı netleşmiş olacak. Emekliye enflasyon oranının üzerinde yüzde 10-13'lük refah payı artışı yapılması bekleniyor.
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EKONOMİ
Yeni asgari ücret zammı belli oldu
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