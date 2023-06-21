https://sputniknews.com.tr/20230621/arsenalli-futbolcu-saka-depremden-etkilenen-26-ailenin-barinma-masraflarini-karsiladi-1072690357.html
Arsenalli futbolcu Saka, depremden etkilenen 26 ailenin barınma masraflarını karşıladı
Arsenalli futbolcu Saka, depremden etkilenen 26 ailenin barınma masraflarını karşıladı
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen Bukayo Saka, şubat aşında meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T11:38+0300
2023-06-21T11:38+0300
2023-06-21T11:38+0300
yaşam
arsenal
deprem
bağış
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yardım kuruluşu "Big Shoe" ile çalışan 21 yaşındaki futbolcu, afetten etkilenen 26 ailenin barınma masraflarını karşıladı.Saka, geçen yıl da Nijerya'daki 120 çocuğun ameliyat masraflarını üstlenmişti.Haberde Saka'nın, "Sosyal medyada ve televizyonda yıkıcı haberleri gördüm ve bu trajediden etkilenen insanlara yardım etmek istedim. Başının üzerinde çatısı olan herkes kendini şanslı sayabilir. Felaket, bu insanların sahip oldukları her şeyi ellerinden aldı. Yardım edebilmek benim için çok şey ifade ediyor" ifadeleri yer aldı.Arsenal ile çok formda bir sezon geçiren Saka, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde iki gün önce karşılaştıkları Kuzey Makedonya karşısında İngiltere formasıyla "hat-trick" yapmıştı.
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arsenal, deprem, bağış
Arsenalli futbolcu Saka, depremden etkilenen 26 ailenin barınma masraflarını karşıladı
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İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen Bukayo Saka, şubat aşında meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören ailelere destek verdi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yardım kuruluşu "Big Shoe" ile çalışan 21 yaşındaki futbolcu, afetten etkilenen 26 ailenin barınma masraflarını karşıladı.
Saka, geçen yıl da Nijerya'daki 120 çocuğun ameliyat masraflarını üstlenmişti.
Haberde Saka'nın, "Sosyal medyada ve televizyonda yıkıcı haberleri gördüm ve bu trajediden etkilenen insanlara yardım etmek istedim. Başının üzerinde çatısı olan herkes kendini şanslı sayabilir. Felaket, bu insanların sahip oldukları her şeyi ellerinden aldı. Yardım edebilmek benim için çok şey ifade ediyor" ifadeleri yer aldı.
Arsenal ile çok formda bir sezon geçiren Saka, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde iki gün önce karşılaştıkları Kuzey Makedonya karşısında İngiltere formasıyla "hat-trick" yapmıştı.