https://sputniknews.com.tr/20230621/arastirma-duzenli-aspirin-kullanimi-65-yas-ve-uzerindekilerde-anemiye-yol-acabilir-1072681263.html

Araştırma: Düzenli aspirin kullanımı, 65 yaş ve üzerindekilerde anemiye yol açabilir

Araştırma: Düzenli aspirin kullanımı, 65 yaş ve üzerindekilerde anemiye yol açabilir

Araştırmacılar, her gün aspirin kullanan 65 yaş ve üzerindekilerde anemi ihtimalinin, aspirin kullanmayanlara göre yüzde 20 yüksek olduğunu tespit etti. 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T00:17+0300

2023-06-21T00:17+0300

2023-06-21T00:17+0300

yaşam

aspirin

aspirin

araştırma

bilim

ilaç

ilaç

anemi

avustralya

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0b/09/1043186761_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_62a8fbc437bf62c7cacc041733464e86.jpg

CNN'in haberine göre, Avustralya ve ABD'li 18 binden fazla 65 yaş ve üzerindeki kişilerin 5 yıl gözlemlendiği araştırmada, "nonstereoid anti-inflammatuar" ilaç grubundaki aspirin kullanımı ile anemi arasında ilişki olduğu görüldü.Araştırma kapsamında gözlemlenen katılımcıların yarısı günde 100 miligram aspirin kullanırken, diğer yarısı ise plasebo (tesirsiz ilaç) kullandı.Doktorlar, her yıl söz konusu kişilerin kan hücrelerinde demiri depolayan ferritin proteini ve hemoglobin oranını düzenli olarak kontrol etti.Araştırmada, aspirin kullananlarda, kanda oksijenin taşınmasına yardımcı olan hemoglobin ve ferritin seviyelerinin düşük olduğunun gözlemlenmesinin yanı sıra halk arasında kansızlık adıyla bilinen anemi oluşma riskinin, aspirin kullanmayanlara oranla yüzde 20 fazla olduğu da görüldü.Araştırmacılar, ayrıca, tesirsiz ilaç kullananların yüzde 20'sine oranla, aspirin kullanan ileri yaştakilerin yüzde 24'ünde 5 yıl içinde anemi oluşabileceğine de dikkati çekti.Araştırmacılar, söz konusu yaş grubunda anemi oluşma riskinin, kanser, böbrek hastalığı, diyabet ve benzeri kronik rahatsızlıkların yanı sıra diğer "nonstereoid antiinflamatuvar" ilaçların kullanımı, cinsiyet, yaş gibi farklı faktörlere rağmen devam ettiğini kaydetti.Kanda pıhtılaşmayı sağlayan trombositlerin birbirine yapışmasını engelleyerek kanın pıhtılaşmasını zorlaştıran ve mide ile bağırsakların korunmasında önemli Cox-1 enzimini engelleyen aspirinin karın boşluğuna da kan sızmasına sebep olarak anemiye yol açtığı tahmin ediliyor.ABD'de en yaygın kullanılan ilaçlardan aspirin, kandaki pıhtılaşmayı engellediği için yaşlıların yüzde 40'ından fazlasında kalp krizi ve inme riskini azaltmak için kullanılıyor.Araştırma, "Annals of Internal Medicine" dergisinde yer aldı.

anemi

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aspirin, aspirin, araştırma, bilim, ilaç, ilaç, anemi, avustralya, abd