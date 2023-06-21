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https://sputniknews.com.tr/20230621/anket-abdlilerin-yuzde-55i-temel-haklarinin-tehlikede-oldugunu-dusunerek-endiseleniyor-1072683919.html
Anket: ABD'lilerin yüzde 55'i temel haklarının tehlikede olduğunu düşünerek endişeleniyor
Anket: ABD'lilerin yüzde 55'i temel haklarının tehlikede olduğunu düşünerek endişeleniyor
ABD'de yapılan yeni bir anket, ABD'lilerin yaklaşık yüzde 55'inin, temel haklarının tehlikede olduğunu düşündüklerini ve bundan endişe duyduklarını ortaya... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T05:31+0300
2023-06-21T05:31+0300
dünya
abd
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ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Monmouth Üniversitesi'nde yapılan ankette, 18-23 Mayıs tarihlerinde 981 yetişkine, temel haklara ilişkin kaygıları soruldu.Buna göre, ABD'lilerin yaklaşık yüzde 55'i temel haklarının tehlike altında olduğunu düşünerek kaygılanırken Cumhuriyetçiler, Demokratlardan ya da bağımsızlardan daha fazla özgürlüklerinin tehdit altında olduğunu düşünüyor.ABD'lilerin yaklaşık yüzde 16'sı ülkenin birliğine inanmış ve önemli değerler konusunda hemfikirken yüzde 81 gibi büyük bir kısmı ise ABD'nin büyük ölçüde bölünmüş olduğunu savunuyor.Her 10 kişiden yalnızca 4'ü hükümet sisteminin sağlam olduğunu düşünürken her üç Cumhuriyetçiden ikisi de 2020 başkanlık seçimlerinin sonucunu 'sahtekarlığın' belirlediğine inanıyor.Cumhuriyetçilerin yüzde 38'si ABD Anayasası'ndaki ifade özgürlüğü haklarının tehdit altında olduğunu kaydederken diğer bir yüzde 38'lik dilim ise silahlanma hakları konusunda aynı şeyi hissediyor.Demokratlar da konuşma özgürlüğü, oy kullanma hakkı ve seçim süreci, silahlı şiddetten arınma ve LGBTQ+ haklarına ek olarak kadın haklarıyla birlikte kürtaja getirilen kısıtlamalardan da endişe duyuyor.
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abd, seçim, anket
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Anket: ABD'lilerin yüzde 55'i temel haklarının tehlikede olduğunu düşünerek endişeleniyor

05:31 21.06.2023
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ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
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ABD'de yapılan yeni bir anket, ABD'lilerin yaklaşık yüzde 55'inin, temel haklarının tehlikede olduğunu düşündüklerini ve bundan endişe duyduklarını ortaya koydu.
ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Monmouth Üniversitesi'nde yapılan ankette, 18-23 Mayıs tarihlerinde 981 yetişkine, temel haklara ilişkin kaygıları soruldu.
Buna göre, ABD'lilerin yaklaşık yüzde 55'i temel haklarının tehlike altında olduğunu düşünerek kaygılanırken Cumhuriyetçiler, Demokratlardan ya da bağımsızlardan daha fazla özgürlüklerinin tehdit altında olduğunu düşünüyor.
ABD'lilerin yaklaşık yüzde 16'sı ülkenin birliğine inanmış ve önemli değerler konusunda hemfikirken yüzde 81 gibi büyük bir kısmı ise ABD'nin büyük ölçüde bölünmüş olduğunu savunuyor.
Her 10 kişiden yalnızca 4'ü hükümet sisteminin sağlam olduğunu düşünürken her üç Cumhuriyetçiden ikisi de 2020 başkanlık seçimlerinin sonucunu 'sahtekarlığın' belirlediğine inanıyor.
Cumhuriyetçilerin yüzde 38'si ABD Anayasası'ndaki ifade özgürlüğü haklarının tehdit altında olduğunu kaydederken diğer bir yüzde 38'lik dilim ise silahlanma hakları konusunda aynı şeyi hissediyor.
Demokratlar da konuşma özgürlüğü, oy kullanma hakkı ve seçim süreci, silahlı şiddetten arınma ve LGBTQ+ haklarına ek olarak kadın haklarıyla birlikte kürtaja getirilen kısıtlamalardan da endişe duyuyor.
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