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https://sputniknews.com.tr/20230621/abdulkadir-selvi-erdoganin-talimatini-yazdi-hemen-calismalara-baslayin-1072685188.html
Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın talimatını yazdı: ‘Hemen çalışmalara başlayın’
Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın talimatını yazdı: ‘Hemen çalışmalara başlayın’
Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yerel seçimleri için verdiği talimatı yazdı. Selvi yazısında, "Erdoğan seçim çalışmalarına 9... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T07:25+0300
2023-06-21T07:26+0300
politika
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
yerel seçim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı 28 Mayıs gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önüne toplanan partililere, yerel seçimleri hedef olarak göstermişti.Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan, 2024 için hedef gösterdi" başlıklı yazısında, Erdoğan'ın 2024 yerel seçimleri için verdiği talimatı yazdı. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:* Erdoğan, seçim değerlendirmesinin yapıldığı AK Parti MKYK toplantısında 2024 yerel seçimleri için çalışmalara başlanılması talimatını veriyor. “Bizim için tek gündem seçim. 2024’teki yerel seçimlere çok güçlü bir şekilde hazırlanmamız lazım. Muhalefetin birbirine düştüğü bir dönemde Ankara ve İstanbul için umutluyum. İstanbul ve Ankara, belediye meclislerinde çoğunlukta olduğumuz yerler. Demek ki buralar alınabilir” diyor.* Erdoğan seçim çalışmalarına 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde başlanılmasını istiyor. “Kurban Bayramı ve yaz ayları dahil yerel seçimlere çalışacağız. Teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, ana kademede görev yapan arkadaşlarımız Kurban Bayramı dahil sahada olmalı. Çalınmadık kapı bırakmamalıyız. Seçimlere çalışmalara şimdiden başlamalıyız” diye konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Hemen çalışmalara başlayın’ talimatını verdi ya AK Parti’de hemen Genel Merkez, iller ve ilçeler bazında planlama yapılıp sahaya çıkılır.
https://sputniknews.com.tr/20230619/abdulkadir-selvi-yazdi-persembe-gunu-ciddi-oranda-bir-faiz-artisi-olacak-1072602850.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, yerel seçim
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, yerel seçim

Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın talimatını yazdı: ‘Hemen çalışmalara başlayın’

07:25 21.06.2023 (güncellendi: 07:26 21.06.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© AA
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Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yerel seçimleri için verdiği talimatı yazdı. Selvi yazısında, "Erdoğan seçim çalışmalarına 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde başlanılmasını istiyor" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı 28 Mayıs gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önüne toplanan partililere, yerel seçimleri hedef olarak göstermişti.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan, 2024 için hedef gösterdi" başlıklı yazısında, Erdoğan'ın 2024 yerel seçimleri için verdiği talimatı yazdı.
Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:
* Erdoğan, seçim değerlendirmesinin yapıldığı AK Parti MKYK toplantısında 2024 yerel seçimleri için çalışmalara başlanılması talimatını veriyor. “Bizim için tek gündem seçim. 2024’teki yerel seçimlere çok güçlü bir şekilde hazırlanmamız lazım. Muhalefetin birbirine düştüğü bir dönemde Ankara ve İstanbul için umutluyum. İstanbul ve Ankara, belediye meclislerinde çoğunlukta olduğumuz yerler. Demek ki buralar alınabilir” diyor.
* Erdoğan seçim çalışmalarına 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde başlanılmasını istiyor. “Kurban Bayramı ve yaz ayları dahil yerel seçimlere çalışacağız. Teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, ana kademede görev yapan arkadaşlarımız Kurban Bayramı dahil sahada olmalı. Çalınmadık kapı bırakmamalıyız. Seçimlere çalışmalara şimdiden başlamalıyız” diye konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Hemen çalışmalara başlayın’ talimatını verdi ya AK Parti’de hemen Genel Merkez, iller ve ilçeler bazında planlama yapılıp sahaya çıkılır.
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
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Abdulkadir Selvi yazdı: Perşembe günü ciddi oranda bir faiz artışı olacak
19 Haziran , 07:57
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