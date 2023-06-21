https://sputniknews.com.tr/20230621/abdde-sahte-papaz-tutarak-calisanlarina-gunah-cikartan-restoran-sahibine-ceza-1072683017.html
ABD'de 'sahte papaz' tutarak çalışanlarına günah çıkartan restoran sahibine ceza
ABD'de 'sahte papaz' tutarak çalışanlarına günah çıkartan restoran sahibine ceza
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, sahte papaz tutarak iş yerinde çalışanlarına günah çıkartan restoran sahibine para cezası verildi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T02:15+0300
2023-06-21T02:15+0300
2023-06-21T02:15+0300
dünya
abd çalışma bakanlığı
abd
kaliforniya
papaz
ceza
restoran
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ABD Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, eyaletin kuzeyinde iki ayrı yerde restoran işleten Che Garibaldi, çalışma saatleri içinde sahte papaz tutarak çalışanlarını itirafta bulunmaya yöneltti.Yeminli günah çıkarma seansında sahte papaz, çalışanlara, işe geç kalıp kalmadıkları, restorandan para çalıp çalmadıkları veya iş verenlerine karşı kötü niyetli olup olmadıkları şeklinde sorular yöneltti.Yetkililer, çalışanların şikayeti üzerine soruşturma başlatırken, Sacramento Katolik Piskoposluğu, kendilerine bağlı herhangi bir papazın bu olayla bir ilgisi bulunmadığını bildirdi.Soruşturma sırasında ayrıca, restoranda mesai ödenmediği tespit edilince restoran sahibi Garibaldi’ye ve işletmeciye, 35 çalışanına toplam 140 bin dolar geçmiş maaş ve tazminat ödemesi ile 5 bin dolar ceza kesildi.Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasında, çalışanlara iş yeri "günahlarını" kabul ettirmek için sahte papaz kullanma girişimi “utanmazca” şeklinde nitelenerek, iş verenin çalışanlara yönelik tutumunun işçileri susturmayı ve emeklerinin karşılığını ödememeyi amaçladığı kaydedildi.
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abd çalışma bakanlığı, abd, kaliforniya, papaz, ceza, restoran
abd çalışma bakanlığı, abd, kaliforniya, papaz, ceza, restoran
ABD'de 'sahte papaz' tutarak çalışanlarına günah çıkartan restoran sahibine ceza
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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, sahte papaz tutarak iş yerinde çalışanlarına günah çıkartan restoran sahibine para cezası verildi.
ABD Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, eyaletin kuzeyinde iki ayrı yerde restoran işleten Che Garibaldi, çalışma saatleri içinde sahte papaz tutarak çalışanlarını itirafta bulunmaya yöneltti.
Yeminli günah çıkarma seansında sahte papaz, çalışanlara, işe geç kalıp kalmadıkları, restorandan para çalıp çalmadıkları veya iş verenlerine karşı kötü niyetli olup olmadıkları şeklinde sorular yöneltti.
Yetkililer, çalışanların şikayeti üzerine soruşturma başlatırken, Sacramento Katolik Piskoposluğu, kendilerine bağlı herhangi bir papazın bu olayla bir ilgisi bulunmadığını bildirdi.
Soruşturma sırasında ayrıca, restoranda mesai ödenmediği tespit edilince restoran sahibi Garibaldi’ye ve işletmeciye, 35 çalışanına toplam 140 bin dolar geçmiş maaş ve tazminat ödemesi ile 5 bin dolar ceza kesildi.
Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasında, çalışanlara iş yeri "günahlarını" kabul ettirmek için sahte papaz kullanma girişimi “utanmazca” şeklinde nitelenerek, iş verenin çalışanlara yönelik tutumunun işçileri susturmayı ve emeklerinin karşılığını ödememeyi amaçladığı kaydedildi.