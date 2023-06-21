https://sputniknews.com.tr/20230621/abdde-kongre-baskininda-polisi-sok-tabancasiyla-vuran-kisiye-12-yil-7-ay-hapis-cezasi-1072721861.html
ABD'de Kongre baskınında polisi şok tabancasıyla vuran kişiye 12 yıl 7 ay hapis cezası
ABD'de Kongre baskınında polisi şok tabancasıyla vuran kişiye 12 yıl 7 ay hapis cezası
ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında polisi şok tabancasıyla vuran gösterici, 12 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T23:49+0300
2023-06-21T23:49+0300
2023-06-21T23:49+0300
dünya
donald trump
abd
kongre baskını
hapis cezası
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ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla ilgili davanın duruşmasında, 40 yaşındaki Daniel 'D.J.' Rodriguez'in baskın gününde eski Metropolitan polis memuru Michael Fanone'yi ensesinden şok tabancasıyla vurduğu anımsatıldı.Yargıç Amy Berman Jackson, Rodriguez'in polise saldıran ve mülkiyetleri kırıp geçiren 'tek kişilik nefret ordusu' olduğunu söyledi.Rodriguez'in baskın gününde Washington D.C.'ye geliş nedenini kavga etmek olarak niteleyen Yargıç Jackson, sanığın yaptıklarından dolayı kendinden başkasını suçlayamayacağını belirtti.Yargıç Jackson, baskındaki rolü nedeniyle Rodriguez hakkında 12 yıl 7 ay hapis cezasına hükmetti.Eski polis Fanone, baskın gününde yaşadıklarının meslek hayatına mal olduğunu belirterek eski Başkan Donald Trump destekçilerinin de hedefi haline geldiğini kaydetti.Fanone, konuşma sırası Rodriguez'e geldiğinde duruşma salonunu terk etti.Halihazırda 2 yıldır cezaevinde olan Rodriguez şubatta çıkarıldığı mahkemede hakkındaki 'komplo kurma, tehlikeli bir silahla saldırma ve resmi ilerleyişe engel olma' suçlamalarını kabul etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230615/trump-adalet-bakanligi-ile-uzlasmayi-reddetti-1072507433.html
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donald trump, abd, kongre baskını, hapis cezası
donald trump, abd, kongre baskını, hapis cezası
ABD'de Kongre baskınında polisi şok tabancasıyla vuran kişiye 12 yıl 7 ay hapis cezası
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ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında polisi şok tabancasıyla vuran gösterici, 12 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla ilgili davanın duruşmasında, 40 yaşındaki Daniel 'D.J.' Rodriguez'in baskın gününde eski Metropolitan polis memuru Michael Fanone'yi ensesinden şok tabancasıyla vurduğu anımsatıldı.
Yargıç Amy Berman Jackson, Rodriguez'in polise saldıran ve mülkiyetleri kırıp geçiren 'tek kişilik nefret ordusu' olduğunu söyledi.
Rodriguez'in baskın gününde Washington D.C.'ye geliş nedenini kavga etmek olarak niteleyen Yargıç Jackson, sanığın yaptıklarından dolayı kendinden başkasını suçlayamayacağını belirtti.
Yargıç Jackson, baskındaki rolü nedeniyle Rodriguez hakkında 12 yıl 7 ay hapis cezasına hükmetti.
Eski polis Fanone, baskın gününde yaşadıklarının meslek hayatına mal olduğunu belirterek eski Başkan Donald Trump destekçilerinin de hedefi haline geldiğini kaydetti.
Fanone, konuşma sırası Rodriguez'e geldiğinde duruşma salonunu terk etti.
Halihazırda 2 yıldır cezaevinde olan Rodriguez şubatta çıkarıldığı mahkemede hakkındaki 'komplo kurma, tehlikeli bir silahla saldırma ve resmi ilerleyişe engel olma' suçlamalarını kabul etmişti.