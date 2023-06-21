ABD'de Kongre baskınında polisi şok tabancasıyla vuran kişiye 12 yıl 7 ay hapis cezası

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve ekonomideki gelişmeler!
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücret zamlandı, gözler memur maaşlarında
12:48
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
ABD'nin Ortadoğu çabası
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay'ın avukatı canlı yayında
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
87 dk
Z RAPORU
TCMB’nin faiz kararına ilişkin tahminler
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230621/abdde-kongre-baskininda-polisi-sok-tabancasiyla-vuran-kisiye-12-yil-7-ay-hapis-cezasi-1072721861.html
ABD'de Kongre baskınında polisi şok tabancasıyla vuran kişiye 12 yıl 7 ay hapis cezası
ABD'de Kongre baskınında polisi şok tabancasıyla vuran kişiye 12 yıl 7 ay hapis cezası
ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında polisi şok tabancasıyla vuran gösterici, 12 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T23:49+0300
2023-06-21T23:49+0300
dünya
donald trump
abd
kongre baskını
hapis cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/07/1043531173_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_433fcca8460502b7245ec4c55530ab46.jpg
ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla ilgili davanın duruşmasında, 40 yaşındaki Daniel 'D.J.' Rodriguez'in baskın gününde eski Metropolitan polis memuru Michael Fanone'yi ensesinden şok tabancasıyla vurduğu anımsatıldı.Yargıç Amy Berman Jackson, Rodriguez'in polise saldıran ve mülkiyetleri kırıp geçiren 'tek kişilik nefret ordusu' olduğunu söyledi.Rodriguez'in baskın gününde Washington D.C.'ye geliş nedenini kavga etmek olarak niteleyen Yargıç Jackson, sanığın yaptıklarından dolayı kendinden başkasını suçlayamayacağını belirtti.Yargıç Jackson, baskındaki rolü nedeniyle Rodriguez hakkında 12 yıl 7 ay hapis cezasına hükmetti.Eski polis Fanone, baskın gününde yaşadıklarının meslek hayatına mal olduğunu belirterek eski Başkan Donald Trump destekçilerinin de hedefi haline geldiğini kaydetti.Fanone, konuşma sırası Rodriguez'e geldiğinde duruşma salonunu terk etti.Halihazırda 2 yıldır cezaevinde olan Rodriguez şubatta çıkarıldığı mahkemede hakkındaki 'komplo kurma, tehlikeli bir silahla saldırma ve resmi ilerleyişe engel olma' suçlamalarını kabul etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230615/trump-adalet-bakanligi-ile-uzlasmayi-reddetti-1072507433.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/07/1043531173_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6e141242a73ee001963ab28108f77510.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, kongre baskını, hapis cezası
donald trump, abd, kongre baskını, hapis cezası

ABD'de Kongre baskınında polisi şok tabancasıyla vuran kişiye 12 yıl 7 ay hapis cezası

23:49 21.06.2023
© Sputnik / Artur GabdrakhmanovABD-Kongre-protesto sonrası -Trump destekçileri
ABD-Kongre-protesto sonrası -Trump destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© Sputnik / Artur Gabdrakhmanov
Abone olTelegram
ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında polisi şok tabancasıyla vuran gösterici, 12 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla ilgili davanın duruşmasında, 40 yaşındaki Daniel 'D.J.' Rodriguez'in baskın gününde eski Metropolitan polis memuru Michael Fanone'yi ensesinden şok tabancasıyla vurduğu anımsatıldı.
Yargıç Amy Berman Jackson, Rodriguez'in polise saldıran ve mülkiyetleri kırıp geçiren 'tek kişilik nefret ordusu' olduğunu söyledi.
Rodriguez'in baskın gününde Washington D.C.'ye geliş nedenini kavga etmek olarak niteleyen Yargıç Jackson, sanığın yaptıklarından dolayı kendinden başkasını suçlayamayacağını belirtti.
Yargıç Jackson, baskındaki rolü nedeniyle Rodriguez hakkında 12 yıl 7 ay hapis cezasına hükmetti.
Eski polis Fanone, baskın gününde yaşadıklarının meslek hayatına mal olduğunu belirterek eski Başkan Donald Trump destekçilerinin de hedefi haline geldiğini kaydetti.
Fanone, konuşma sırası Rodriguez'e geldiğinde duruşma salonunu terk etti.
Halihazırda 2 yıldır cezaevinde olan Rodriguez şubatta çıkarıldığı mahkemede hakkındaki 'komplo kurma, tehlikeli bir silahla saldırma ve resmi ilerleyişe engel olma' suçlamalarını kabul etmişti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
DÜNYA
Trump, Adalet Bakanlığı ile uzlaşmayı reddetti
15 Haziran , 21:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала