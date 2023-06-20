https://sputniknews.com.tr/20230620/volkan-demirel-fenerbahce-haberlerini-yalanladi-1072663920.html

Volkan Demirel, Fenerbahçe haberlerini yalanladı

Volkan Demirel, Fenerbahçe haberlerini yalanladı

Eski Fenerbahçe kaptanı ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, " şu anki hedefim ve hayalim; Hatayspor'un bu sene ayağa kalkıp, Süper Lig'de mücadele... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T16:24+0300

2023-06-20T16:24+0300

2023-06-20T16:24+0300

spor

volkan demirel

fenerbahçeli futbolcu volkan demirel

fenerbahçe

hatayspor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051862946_0:0:829:466_1920x0_80_0_0_de9cbb2b68c752e1a54576815feba994.jpg

Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktör Volkan Demirel geleceği için konuştu.Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından birisi olarak gösterilen Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel geleceği hakkında konuştu.Demirel açıklamasında; "Geleceğimle ilgili hedeflerim, hayallerim var. Ama şu anki hedefim ve hayalim; Hatayspor'un bu sene ayağa kalkıp, Süper Lig'de mücadele etmesi" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

volkan demirel, fenerbahçeli futbolcu volkan demirel, fenerbahçe, hatayspor