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https://sputniknews.com.tr/20230620/volkan-demirel-fenerbahce-haberlerini-yalanladi-1072663920.html
Volkan Demirel, Fenerbahçe haberlerini yalanladı
Volkan Demirel, Fenerbahçe haberlerini yalanladı
Eski Fenerbahçe kaptanı ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, " şu anki hedefim ve hayalim; Hatayspor'un bu sene ayağa kalkıp, Süper Lig'de mücadele... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T16:24+0300
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spor
volkan demirel
fenerbahçeli futbolcu volkan demirel
fenerbahçe
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Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktör Volkan Demirel geleceği için konuştu.Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından birisi olarak gösterilen Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel geleceği hakkında konuştu.Demirel açıklamasında; "Geleceğimle ilgili hedeflerim, hayallerim var. Ama şu anki hedefim ve hayalim; Hatayspor'un bu sene ayağa kalkıp, Süper Lig'de mücadele etmesi" dedi.
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volkan demirel, fenerbahçeli futbolcu volkan demirel, fenerbahçe, hatayspor
volkan demirel, fenerbahçeli futbolcu volkan demirel, fenerbahçe, hatayspor

Volkan Demirel, Fenerbahçe haberlerini yalanladı

16:24 20.06.2023
© DHAVolkan Demirel, Fatih Karagümrük'le anlaşma sağladı
Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'le anlaşma sağladı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© DHA
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Eski Fenerbahçe kaptanı ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, " şu anki hedefim ve hayalim; Hatayspor'un bu sene ayağa kalkıp, Süper Lig'de mücadele etmesi" dedi.
Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktör Volkan Demirel geleceği için konuştu.
Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından birisi olarak gösterilen Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel geleceği hakkında konuştu.
Demirel açıklamasında; "Geleceğimle ilgili hedeflerim, hayallerim var. Ama şu anki hedefim ve hayalim; Hatayspor'un bu sene ayağa kalkıp, Süper Lig'de mücadele etmesi" dedi.
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