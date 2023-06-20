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https://sputniknews.com.tr/20230620/uzayda-temel-yasam-proteinlerinden-triptofan-amino-asidi-bulundu-1072656997.html
Uzayda temel yaşam proteinlerinden 'triptofan amino asidi' bulundu
Uzayda temel yaşam proteinlerinden 'triptofan amino asidi' bulundu
Yapılan son araştırmada, uzaydaki Perseus Moleküler Kompleksi'nde temel yaşam proteini 'triptofan amino asidi' keşfedildi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T14:42+0300
2023-06-20T15:22+0300
yaşam
uzay
yaşam
madde
yıldız
dünya
bilim
triptofan amino asidi
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The Royal Astronomical Society'nin haberine göre, İspanya merkezli 'Instituto de Astrofisica de Canarias'tan (IAC) Dr. Susana Iglesias-Groth, triptofanın, kızılötesi ışınları altında tayf çizgilerini belirgin şekilde göstermesi sebebiyle araştırmada kızılötesi uzay teleskobu Spitzer'i kullandı.Araştırmanın ardından, dünyadaki temel proteinlerin oluşmasında gerekli 20 amino asitten biri olan triptofan, uzaydaki Perseus Moleküler Kompleksi'nde bulundu.Triptofan, özellikle de Dünya'dan yaklaşık 1000 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve bir yıldız oluşum bölgesi olan IC348 yıldız sisteminde yüksek miktarda tespit edildi.Triptofan ile ilişkili emisyon çizgilerinin diğer yıldız oluşum bölgelerinde de mevcut olabileceği öne sürülen araştırmada, söz konusu emisyon çizgilerinin, yıldız ve gezegenlerin oluştuğu gaz ve tozda da yaygın olduğu belirtildi.Araştırmada, yıldızların ve gezegen sistemlerinin oluştuğu bölgelerde doğal olarak var olabileceğine işaret edilen triptofanın da içinde olduğu amino asitlerin, diğer yıldızların etrafındaki gezegen sistemlerinin erken kimyasına katkıda bulunabileceği kaydedildi.Araştırmanın sonuçları 'Monthly Notices of the Royal Astronomical Society' dergisinde yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230619/dunyanin-donus-ekseni-doguya-kaydi-1072608073.html
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uzay, yaşam, madde, yıldız, dünya, bilim, triptofan amino asidi, keşif
uzay, yaşam, madde, yıldız, dünya, bilim, triptofan amino asidi, keşif

Uzayda temel yaşam proteinlerinden 'triptofan amino asidi' bulundu

14:42 20.06.2023 (güncellendi: 15:22 20.06.2023)
© NASAEvrenin renkleri
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© NASA
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Yapılan son araştırmada, uzaydaki Perseus Moleküler Kompleksi'nde temel yaşam proteini 'triptofan amino asidi' keşfedildi.
The Royal Astronomical Society'nin haberine göre, İspanya merkezli 'Instituto de Astrofisica de Canarias'tan (IAC) Dr. Susana Iglesias-Groth, triptofanın, kızılötesi ışınları altında tayf çizgilerini belirgin şekilde göstermesi sebebiyle araştırmada kızılötesi uzay teleskobu Spitzer'i kullandı.
Araştırmanın ardından, dünyadaki temel proteinlerin oluşmasında gerekli 20 amino asitten biri olan triptofan, uzaydaki Perseus Moleküler Kompleksi'nde bulundu.
Triptofan, özellikle de Dünya'dan yaklaşık 1000 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve bir yıldız oluşum bölgesi olan IC348 yıldız sisteminde yüksek miktarda tespit edildi.
Triptofan ile ilişkili emisyon çizgilerinin diğer yıldız oluşum bölgelerinde de mevcut olabileceği öne sürülen araştırmada, söz konusu emisyon çizgilerinin, yıldız ve gezegenlerin oluştuğu gaz ve tozda da yaygın olduğu belirtildi.
Araştırmada, yıldızların ve gezegen sistemlerinin oluştuğu bölgelerde doğal olarak var olabileceğine işaret edilen triptofanın da içinde olduğu amino asitlerin, diğer yıldızların etrafındaki gezegen sistemlerinin erken kimyasına katkıda bulunabileceği kaydedildi.
Araştırmanın sonuçları 'Monthly Notices of the Royal Astronomical Society' dergisinde yayımlandı.
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