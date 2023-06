https://sputniknews.com.tr/20230620/uzayda-temel-yasam-proteinlerinden-triptofan-amino-asidi-bulundu-1072656997.html

Uzayda temel yaşam proteinlerinden 'triptofan amino asidi' bulundu

Uzayda temel yaşam proteinlerinden 'triptofan amino asidi' bulundu

Yapılan son araştırmada, uzaydaki Perseus Moleküler Kompleksi'nde temel yaşam proteini 'triptofan amino asidi' keşfedildi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T14:42+0300

2023-06-20T14:42+0300

2023-06-20T15:22+0300

yaşam

uzay

yaşam

madde

yıldız

dünya

bilim

triptofan amino asidi

keşif

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1d/1071727419_0:49:1001:612_1920x0_80_0_0_b8290091578b90cc299f059694d27b12.jpg

The Royal Astronomical Society'nin haberine göre, İspanya merkezli 'Instituto de Astrofisica de Canarias'tan (IAC) Dr. Susana Iglesias-Groth, triptofanın, kızılötesi ışınları altında tayf çizgilerini belirgin şekilde göstermesi sebebiyle araştırmada kızılötesi uzay teleskobu Spitzer'i kullandı.Araştırmanın ardından, dünyadaki temel proteinlerin oluşmasında gerekli 20 amino asitten biri olan triptofan, uzaydaki Perseus Moleküler Kompleksi'nde bulundu.Triptofan, özellikle de Dünya'dan yaklaşık 1000 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve bir yıldız oluşum bölgesi olan IC348 yıldız sisteminde yüksek miktarda tespit edildi.Triptofan ile ilişkili emisyon çizgilerinin diğer yıldız oluşum bölgelerinde de mevcut olabileceği öne sürülen araştırmada, söz konusu emisyon çizgilerinin, yıldız ve gezegenlerin oluştuğu gaz ve tozda da yaygın olduğu belirtildi.Araştırmada, yıldızların ve gezegen sistemlerinin oluştuğu bölgelerde doğal olarak var olabileceğine işaret edilen triptofanın da içinde olduğu amino asitlerin, diğer yıldızların etrafındaki gezegen sistemlerinin erken kimyasına katkıda bulunabileceği kaydedildi.Araştırmanın sonuçları 'Monthly Notices of the Royal Astronomical Society' dergisinde yayımlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230619/dunyanin-donus-ekseni-doguya-kaydi-1072608073.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uzay, yaşam, madde, yıldız, dünya, bilim, triptofan amino asidi, keşif