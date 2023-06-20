https://sputniknews.com.tr/20230620/urdunde-askeri-helikopter-dustu-2-yarali-1072641744.html
Ürdün’de askeri helikopter düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Ürdün’de askeri helikopter düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Ürdün ordusu, dün askeri bir helikopterin düşmesi sonucu yaralanan iki pilottan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T09:43+0300
2023-06-20T09:43+0300
2023-06-20T10:02+0300
dünya
ortadoğu
ürdün
helikopter
pilot
yaralı
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/14/1072642423_2:0:1175:660_1920x0_80_0_0_409ee3dd23c51747f6c00b965240c276.png
Ürdün ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kobra tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu yaralanan Kraliyet Hava Kuvvetleri mensubu Binbaşı Pilot Ali Ahmed Mahmud el-Harasis yaşamını yitirdi.Askeri helikopterin dün eğitim uçuşu sırasında düşmesi nedeniyle iki pilotun yaralandığı ve Amman'daki askeri hastanede tedavi altına alındığı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230619/israil-bati-seriaya-yillar-sonra-ilk-kez-apache-saldirisi-duzenledi-1072613112.html
ürdün
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/14/1072642423_149:0:1029:660_1920x0_80_0_0_675e9a39c0e8743bb8352a3fc111ede9.png
Ürdün’de askeri helikopter düştü: 2 yaralı
Ürdün’de askeri helikopter düştü: 2 yaralı
2023-06-20T09:43+0300
true
PT0M22S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ortadoğu, ürdün, helikopter, pilot, yaralı, video
ortadoğu, ürdün, helikopter, pilot, yaralı, video
Ürdün’de askeri helikopter düştü: 1 ölü, 1 yaralı
09:43 20.06.2023 (güncellendi: 10:02 20.06.2023) Abone ol
Ürdün ordusu, dün askeri bir helikopterin düşmesi sonucu yaralanan iki pilottan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ürdün ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kobra tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu yaralanan Kraliyet Hava Kuvvetleri mensubu Binbaşı Pilot Ali Ahmed Mahmud el-Harasis yaşamını yitirdi.
Askeri helikopterin dün eğitim uçuşu sırasında düşmesi nedeniyle iki pilotun yaralandığı ve Amman'daki askeri hastanede tedavi altına alındığı bildirilmişti.