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https://sputniknews.com.tr/20230620/urdunde-askeri-helikopter-dustu-2-yarali-1072641744.html
Ürdün’de askeri helikopter düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Ürdün’de askeri helikopter düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Ürdün ordusu, dün askeri bir helikopterin düşmesi sonucu yaralanan iki pilottan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T09:43+0300
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dünya
ortadoğu
ürdün
helikopter
pilot
yaralı
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Ürdün ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kobra tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu yaralanan Kraliyet Hava Kuvvetleri mensubu Binbaşı Pilot Ali Ahmed Mahmud el-Harasis yaşamını yitirdi.Askeri helikopterin dün eğitim uçuşu sırasında düşmesi nedeniyle iki pilotun yaralandığı ve Amman'daki askeri hastanede tedavi altına alındığı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230619/israil-bati-seriaya-yillar-sonra-ilk-kez-apache-saldirisi-duzenledi-1072613112.html
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Ürdün’de askeri helikopter düştü: 2 yaralı
Ürdün’de askeri helikopter düştü: 2 yaralı
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ortadoğu, ürdün, helikopter, pilot, yaralı, video
ortadoğu, ürdün, helikopter, pilot, yaralı, video

Ürdün’de askeri helikopter düştü: 1 ölü, 1 yaralı

09:43 20.06.2023 (güncellendi: 10:02 20.06.2023)
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Ürdün ordusu, dün askeri bir helikopterin düşmesi sonucu yaralanan iki pilottan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ürdün ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kobra tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu yaralanan Kraliyet Hava Kuvvetleri mensubu Binbaşı Pilot Ali Ahmed Mahmud el-Harasis yaşamını yitirdi.
Askeri helikopterin dün eğitim uçuşu sırasında düşmesi nedeniyle iki pilotun yaralandığı ve Amman'daki askeri hastanede tedavi altına alındığı bildirilmişti.
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