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https://sputniknews.com.tr/20230620/umit-ozdag-suriyeye-gidiyor-1072671042.html
Ümit Özdağ Suriye'ye gidiyor
Ümit Özdağ Suriye'ye gidiyor
Partisinden bir heyet ile Suriye'nin başkenti Şam'a giceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, 'Şam’da halkı yerinde göreceğiz. Hayatın doğal... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T19:52+0300
2023-06-20T19:52+0300
ümit özdağ
politika
zafer partisi
şam
suriye
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Temmuz ayında Zafer Partisi'nden bir heyet ile birlikte Suriye’nin başkenti Şam’a gideceğini açıkladı.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde göçmenleri ülkelerine göndereceği üzerinden propaganda yapan Özdağ, "Şam’da halkı yerinde göreceğiz, dolaşacağız. Lazkiye’ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz" dedi.TİVİ 6’da bir programa konuk olan Özdağ, konuya ilişkin şöyle dedi:
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ümit özdağ, zafer partisi, şam, suriye
ümit özdağ, zafer partisi, şam, suriye

Ümit Özdağ Suriye'ye gidiyor

19:52 20.06.2023
© AAÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA
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Partisinden bir heyet ile Suriye'nin başkenti Şam'a giceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, 'Şam’da halkı yerinde göreceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz' dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Temmuz ayında Zafer Partisi'nden bir heyet ile birlikte Suriye’nin başkenti Şam’a gideceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde göçmenleri ülkelerine göndereceği üzerinden propaganda yapan Özdağ, "Şam’da halkı yerinde göreceğiz, dolaşacağız. Lazkiye’ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz" dedi.
TİVİ 6’da bir programa konuk olan Özdağ, konuya ilişkin şöyle dedi:
“Temmuzun ikinci haftasında dört kişilik Zafer Partisi heyeti Şam’ı ziyaret edeceğiz. Suriye’nin başkenti Şam’a gidiyoruz. Gerekenler yapıldı, bugün pasaportlarımızı da bildirdik. Şam’da halkı yerinde göreceğiz, dolaşacağız. Lazkiye’ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz. Özetle, ilginç bir gezi olacak. Eski dışişleri bakanımız ve genel başkan yardımcımız Sina Güler de heyetimizde, birlikte gidiyoruz."
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