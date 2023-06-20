https://sputniknews.com.tr/20230620/umit-ozdag-suriyeye-gidiyor-1072671042.html

Ümit Özdağ Suriye'ye gidiyor

Ümit Özdağ Suriye'ye gidiyor

Partisinden bir heyet ile Suriye'nin başkenti Şam'a giceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, 'Şam’da halkı yerinde göreceğiz. Hayatın doğal... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T19:52+0300

2023-06-20T19:52+0300

2023-06-20T19:52+0300

ümit özdağ

politika

zafer partisi

şam

suriye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065935413_0:212:3143:1979_1920x0_80_0_0_70ee477f44eeca278c1f620a63608919.jpg

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Temmuz ayında Zafer Partisi'nden bir heyet ile birlikte Suriye’nin başkenti Şam’a gideceğini açıkladı.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde göçmenleri ülkelerine göndereceği üzerinden propaganda yapan Özdağ, "Şam’da halkı yerinde göreceğiz, dolaşacağız. Lazkiye’ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz" dedi.TİVİ 6’da bir programa konuk olan Özdağ, konuya ilişkin şöyle dedi:

şam

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ümit özdağ, zafer partisi, şam, suriye