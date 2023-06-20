https://sputniknews.com.tr/20230620/ukrayna-yonetimi-esir-takasinda-azova-oncelik-vererek-yaralilari-gormezden-geliyor-1072668567.html

Ukrayna yönetimi, esir takasında Azov’a öncelik vererek yaralıları görmezden geliyor

Ukrayna yönetimi, esir takasında Azov’a öncelik vererek yaralıları görmezden geliyor

Ukraynalı yetkililer, Rusya’yla esir takası sırasında önceliği Azov Taburu’nun savaşabilir askerlerine veriyor. Takas edilecek esir listesinin sonunda, ordu... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T18:02+0300

2023-06-20T18:02+0300

2023-06-20T18:02+0300

ukrayna

ukrayna krizi

azov

esir takası

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Rus haber ajansı RIA Novosti, Ukrayna Reintegrasyon Bakanlığı’na bağlı Barışı Yeniden Tesis Etme Merkezi’nin Başkanı Aleksadr Smirnov’un, Esir Koordinasyon Merkezi Sekreteri Dmitriy Usov’a yazdığı mektubu ele geçirdi.Mektupta, nadir askeri ihtisaslara sahip olanlar dahil esaretten dönen askeri personelin yeniden Ukrayna ordusuna yeniden kazandırma amacıyla, esir takasında, Azov özel harekat taburunun da dahil olduğu 3057. Ukrayna Ulusal Muhafız Birimi’nin askerlerine önceliğin verilmesi teklif ediliyor.Öncelik sıralamasında, Azov askerlerini sırasıyla kara birlikleri, füze ve topçu birlikleri, hava kuvvetleri, donanma, deniz piyadeleri ve hava savunma subayları takip ediyor.Üçüncü sırada, füze uzmanları, tankçılar, denizciler ve deniz piyadeleri, mühendisler ve muhabereciler olmak üzere erler, çavuşlar ve kıdemli subaylar yer alıyor.Dördüncü sırada, diğer askeri ihtisaslara sahip ve ordu saflarına dönmelerine engel olacak yaraları olmayan subay, er, çavuş ve kıdemli subaylar gösterildi.Son sırada, savaşacak durumda olmayan esir askerler gösterildi.

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ukrayna, azov, esir takası