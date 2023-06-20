https://sputniknews.com.tr/20230620/ukrayna-ordusunun-leopard-tankini-vuran-rus-askere-1-milyon-ruble-odul-1072674093.html

Ukrayna ordusunun Leopard tankını vuran Rus askere 1 milyon ruble ödül

Ukrayna ordusunun Leopard tankını vuran Rus askere 1 milyon ruble ödül

Rus senatör Aleksandr Karelin’in Ukrayna’daki özel askeri harekat sırasında Leopard tankını vuran Rus asker Andrey Kravtsov’a, 1 milyon ruble (281 bin TL)... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T21:54+0300

2023-06-20T21:54+0300

2023-06-20T21:54+0300

ukrayna krizi

leopard

tank

ukrayna

rusya

ödül

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066539792_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ceb9942ac7f71239cba9a645918002b6.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “A. A. Vişnevskiy İleri Tıbbi Teknolojiler Ulusal Tıbbi Araştırma Merkezi’nde, çatışma sırasında Leopard tankını imha eden Rus asker Andrey Kravtsov’a 1 milyon ruble değerinde para ödülü sunuldu. Ödül, Zabota Sibiri İşletmeciler Vakfı tarafından verildi” ifadelerine yer verildi.Bu paranın, Rusya Savunma Bakanlığı’nın düşmanın askeri teçhizatını etkisiz hale getiren askerlere verdiği para ödülüne ek olarak verildiği kaydedildi.Kravtsov, çatışma sırasında yaralanmıştı. Buna rağmen ordu saflarında kalmak isteyen asker, “Rusya Federasyonu yeminini ettiysek boş oturamayız” dedi.Açıklamada, özel askeri harekat başladığı günden bu yana, düşmanın askeri teçhizatını imha eden veya ele geçiren 10 binden fazla askere para ödülü verildiği anımsatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230615/abdli-eski-istihbarat-subayi-nato-silahlari-ukrayna-ordusunu-zayiflatiyor-1072509937.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

leopard, tank, ukrayna, rusya, ödül