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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/ukrayna-ordusunun-leopard-tankini-vuran-rus-askere-1-milyon-ruble-odul-1072674093.html
Ukrayna ordusunun Leopard tankını vuran Rus askere 1 milyon ruble ödül
Ukrayna ordusunun Leopard tankını vuran Rus askere 1 milyon ruble ödül
Rus senatör Aleksandr Karelin’in Ukrayna’daki özel askeri harekat sırasında Leopard tankını vuran Rus asker Andrey Kravtsov’a, 1 milyon ruble (281 bin TL)... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T21:54+0300
2023-06-20T21:54+0300
ukrayna krizi
leopard
tank
ukrayna
rusya
ödül
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “A. A. Vişnevskiy İleri Tıbbi Teknolojiler Ulusal Tıbbi Araştırma Merkezi’nde, çatışma sırasında Leopard tankını imha eden Rus asker Andrey Kravtsov’a 1 milyon ruble değerinde para ödülü sunuldu. Ödül, Zabota Sibiri İşletmeciler Vakfı tarafından verildi” ifadelerine yer verildi.Bu paranın, Rusya Savunma Bakanlığı’nın düşmanın askeri teçhizatını etkisiz hale getiren askerlere verdiği para ödülüne ek olarak verildiği kaydedildi.Kravtsov, çatışma sırasında yaralanmıştı. Buna rağmen ordu saflarında kalmak isteyen asker, “Rusya Federasyonu yeminini ettiysek boş oturamayız” dedi.Açıklamada, özel askeri harekat başladığı günden bu yana, düşmanın askeri teçhizatını imha eden veya ele geçiren 10 binden fazla askere para ödülü verildiği anımsatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230615/abdli-eski-istihbarat-subayi-nato-silahlari-ukrayna-ordusunu-zayiflatiyor-1072509937.html
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leopard, tank, ukrayna, rusya, ödül
leopard, tank, ukrayna, rusya, ödül

Ukrayna ordusunun Leopard tankını vuran Rus askere 1 milyon ruble ödül

21:54 20.06.2023
© AP Photo / ECKEHARD SCHULZLeopard 1
Leopard 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / ECKEHARD SCHULZ
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Rus senatör Aleksandr Karelin’in Ukrayna’daki özel askeri harekat sırasında Leopard tankını vuran Rus asker Andrey Kravtsov’a, 1 milyon ruble (281 bin TL) değerinde çek verdiği açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “A. A. Vişnevskiy İleri Tıbbi Teknolojiler Ulusal Tıbbi Araştırma Merkezi’nde, çatışma sırasında Leopard tankını imha eden Rus asker Andrey Kravtsov’a 1 milyon ruble değerinde para ödülü sunuldu. Ödül, Zabota Sibiri İşletmeciler Vakfı tarafından verildi” ifadelerine yer verildi.
Bu paranın, Rusya Savunma Bakanlığı’nın düşmanın askeri teçhizatını etkisiz hale getiren askerlere verdiği para ödülüne ek olarak verildiği kaydedildi.
Kravtsov, çatışma sırasında yaralanmıştı. Buna rağmen ordu saflarında kalmak isteyen asker, “Rusya Federasyonu yeminini ettiysek boş oturamayız” dedi.
Açıklamada, özel askeri harekat başladığı günden bu yana, düşmanın askeri teçhizatını imha eden veya ele geçiren 10 binden fazla askere para ödülü verildiği anımsatıldı.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
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