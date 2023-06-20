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https://sputniknews.com.tr/20230620/temiz-enerji-uretmek-icin-gunes-enerjisiyle-calisan-nanomateryal-gelistirildi-1072664037.html
Temiz enerji üretmek için güneş enerjisiyle çalışan nanomateryal geliştirildi
Temiz enerji üretmek için güneş enerjisiyle çalışan nanomateryal geliştirildi
Bilim insanları, temiz enerji üretimine katkı sağlamak amacıyla güneş enerjisiyle sudan hidrojen açığa çıkarabilen yeni bir nanomateryal geliştirdi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T16:32+0300
2023-06-20T16:32+0300
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bilim insanları
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South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekip tarafından yapılan çalışma, geliştirilen nanomateryalin belirli sıcaklıklara veya basınç seviyelerine ihtiyaç duymadan hem tatlı hem de tuzlu suda kullanılabileceğini ortaya koydu.Hidrojenin hem çevreyi kirletmemesi hem de geleceğin enerji depolama aracı olarak görülmesinden dolayı çalışmada uzmanlar, güneş ışığını kullanarak suyu hidrojene dönüştürmeye çalıştı.Çalışmada nanomateryalin geliştirilmesi için güneş ışığından verimli şekilde enerji aktarabilen foto sentetik bakterilerden ilham alan bilim insanları, bu bakterilerin ışık sensörü özelliğini taklit ettiğini kaydetti.Bu kapsamda, sudan elde edilen hidrojenin, metanol ve aldehit gibi sanayi ürünlerinde ve yakıt alanında kullanılmasının amaçlandığı ifade edildi.Hong Kong Üniversitesinden çalışma ekibinin lideri David Lee Phillips, yaptığı açıklamada, ekibin bir sonraki adımının karbondioksiti faydalı maddelere dönüştürebilecek fotokataliz araç kitleri oluşturmak olacağını dile getirdi.Geliştirilen nanomateryalin normal koşullarda kullanımının güneş enerjisi araştırmalarında "dönüm noktası" olduğunu savunan Phillips, "Nanomateryal doğal sularda yeterince kararlı. Bu büyük bir yenilik çünkü fotokataliz reaksiyonları için pek çok şey suda gerekli kararlığa sahip değil" değerlendirmesini yaptı.Hong Kong Üniversitesinden bir diğer araştırmacı Guo Zhengxiao, nanomateryal sisteminin bir başka avantajının da yüksek saflıkta ürünler üretebilmesi olduğunu belirterek, bu teknolojiyle çere dostu ve uygun maliyetli ürünlerin üretilebileceğini söyledi.Araştırma 'Nature Catalysis' dergisinde yayımlandı.
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güneş, enerji, temiz enerji, nano teknoloji, bilim, bilim insanları
güneş, enerji, temiz enerji, nano teknoloji, bilim, bilim insanları

Temiz enerji üretmek için güneş enerjisiyle çalışan nanomateryal geliştirildi

16:32 20.06.2023
© AAgüneş - güneş enerjisi
güneş - güneş enerjisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA
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Bilim insanları, temiz enerji üretimine katkı sağlamak amacıyla güneş enerjisiyle sudan hidrojen açığa çıkarabilen yeni bir nanomateryal geliştirdi.
South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekip tarafından yapılan çalışma, geliştirilen nanomateryalin belirli sıcaklıklara veya basınç seviyelerine ihtiyaç duymadan hem tatlı hem de tuzlu suda kullanılabileceğini ortaya koydu.
Hidrojenin hem çevreyi kirletmemesi hem de geleceğin enerji depolama aracı olarak görülmesinden dolayı çalışmada uzmanlar, güneş ışığını kullanarak suyu hidrojene dönüştürmeye çalıştı.
Çalışmada nanomateryalin geliştirilmesi için güneş ışığından verimli şekilde enerji aktarabilen foto sentetik bakterilerden ilham alan bilim insanları, bu bakterilerin ışık sensörü özelliğini taklit ettiğini kaydetti.
Bu kapsamda, sudan elde edilen hidrojenin, metanol ve aldehit gibi sanayi ürünlerinde ve yakıt alanında kullanılmasının amaçlandığı ifade edildi.
Hong Kong Üniversitesinden çalışma ekibinin lideri David Lee Phillips, yaptığı açıklamada, ekibin bir sonraki adımının karbondioksiti faydalı maddelere dönüştürebilecek fotokataliz araç kitleri oluşturmak olacağını dile getirdi.
Geliştirilen nanomateryalin normal koşullarda kullanımının güneş enerjisi araştırmalarında "dönüm noktası" olduğunu savunan Phillips, "Nanomateryal doğal sularda yeterince kararlı. Bu büyük bir yenilik çünkü fotokataliz reaksiyonları için pek çok şey suda gerekli kararlığa sahip değil" değerlendirmesini yaptı.
Hong Kong Üniversitesinden bir diğer araştırmacı Guo Zhengxiao, nanomateryal sisteminin bir başka avantajının da yüksek saflıkta ürünler üretebilmesi olduğunu belirterek, bu teknolojiyle çere dostu ve uygun maliyetli ürünlerin üretilebileceğini söyledi.
Araştırma 'Nature Catalysis' dergisinde yayımlandı.
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