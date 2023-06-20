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https://sputniknews.com.tr/20230620/taliban-sanayi-parklariyla-afgan-ekonomisini-kendi-kendine-yetebilir-hale-getirmeyi-planliyor-1072674783.html
Taliban, sanayi parklarıyla Afgan ekonomisini kendi kendine yetebilir hale getirmeyi planlıyor
Taliban, sanayi parklarıyla Afgan ekonomisini kendi kendine yetebilir hale getirmeyi planlıyor
Taliban geçici hükümeti, sanayi parkları yardımıyla Afganistan’ın ekonomisini kendi kendine yetebilir hale getirmeyi planlıyor. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T22:11+0300
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dünya
taliban
afganistan
sanayi
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Taliban* Geçici Hükümeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Abdul Selam Cevad, Sputnik Afganistan’a demecinde, hükümetin ülke ekonomisini sanayi parkları yardımıyla kendi kendine yetebilir hale getirmeyi planladığını söyledi.Cevad, “Bakanlık tarafından 1402 (hicri) yılı için hazırlanan plan (Mart 2023'te başladı), 7'si Tahar, Kunduz, Badahşan, Daykundi, Sari-Pul, Lahman, Gazni illerinde olmak üzere 39 sanayi bölgesini içeriyor. Ayrıca bakanlığın planına göre, Baglan ve Samangan vilayetlerinde başka parklar da kurulacak. Baglan, Kunduz, Tahar ve Badahşan vilayetlerinde çalışmalar halihazırda devam ediyor” dedi.Her bir sanayi parkının inşa süresinin parkın toplam alanına ve bütçeye bağlı olduğunu belirten Cevad, “Finansman ile ilgili herhangi bir sorun olmazsa, inşaatlar bir ila beş yıl arasında tamamlanır” diye konuştu.Sanayi parklarının tamamlanmasının ardından yaratılacak istihdama da değinen Cevad, “Yaklaşık 500 imalat ve sanayi işletmesinin bulunacağı orta büyüklükte bir sanayi parkını ele alacak olursak, her fabrikada yaklaşık 80 ila 200 vasıflı ve vasıfsız işçi istihdam edilecek. 14 ila 36 bin kişiye istihdam sağlanacak" ifadelerini kullandı.Taliban Geçici Hükümeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı daha önce ülkede 39 sanayi bölgesi inşa edilmesinin planlandığını duyurmuştu.*Taliban gerçekleştirdiği terör eylemleri nedeniyle BM’nin yaptırım uyguladığı bir örgüt.
https://sputniknews.com.tr/20230617/taliban-son-abd-askerinin-afganistandan-ayrildigi-gunu-ulusal-tatil-ilan-etti-1072581357.html
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taliban, afganistan, sanayi
taliban, afganistan, sanayi

Taliban, sanayi parklarıyla Afgan ekonomisini kendi kendine yetebilir hale getirmeyi planlıyor

22:11 20.06.2023
© AFP 2023 / AHMAD SAHEL ARMANAfganistan'da Taliban yönetimi bayrağı
Afganistan'da Taliban yönetimi bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / AHMAD SAHEL ARMAN
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Taliban geçici hükümeti, sanayi parkları yardımıyla Afganistan’ın ekonomisini kendi kendine yetebilir hale getirmeyi planlıyor.
Taliban* Geçici Hükümeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Abdul Selam Cevad, Sputnik Afganistan’a demecinde, hükümetin ülke ekonomisini sanayi parkları yardımıyla kendi kendine yetebilir hale getirmeyi planladığını söyledi.
Cevad, “Bakanlık tarafından 1402 (hicri) yılı için hazırlanan plan (Mart 2023'te başladı), 7'si Tahar, Kunduz, Badahşan, Daykundi, Sari-Pul, Lahman, Gazni illerinde olmak üzere 39 sanayi bölgesini içeriyor. Ayrıca bakanlığın planına göre, Baglan ve Samangan vilayetlerinde başka parklar da kurulacak. Baglan, Kunduz, Tahar ve Badahşan vilayetlerinde çalışmalar halihazırda devam ediyor” dedi.
Her bir sanayi parkının inşa süresinin parkın toplam alanına ve bütçeye bağlı olduğunu belirten Cevad, “Finansman ile ilgili herhangi bir sorun olmazsa, inşaatlar bir ila beş yıl arasında tamamlanır” diye konuştu.
Sanayi parklarının tamamlanmasının ardından yaratılacak istihdama da değinen Cevad, “Yaklaşık 500 imalat ve sanayi işletmesinin bulunacağı orta büyüklükte bir sanayi parkını ele alacak olursak, her fabrikada yaklaşık 80 ila 200 vasıflı ve vasıfsız işçi istihdam edilecek. 14 ila 36 bin kişiye istihdam sağlanacak" ifadelerini kullandı.
Taliban Geçici Hükümeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı daha önce ülkede 39 sanayi bölgesi inşa edilmesinin planlandığını duyurmuştu.
*Taliban gerçekleştirdiği terör eylemleri nedeniyle BM’nin yaptırım uyguladığı bir örgüt.
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