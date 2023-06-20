https://sputniknews.com.tr/20230620/ssbde-haluk-gorgun-donemi-turk-savunma-sanayisinin-2023-hedefleri-neler-1072655639.html

SSB’de Haluk Görgün dönemi: Türk savunma sanayisinin 2023 hedefleri neler?

SSB’de Haluk Görgün dönemi: Türk savunma sanayisinin 2023 hedefleri neler?

Türk savunma sanayisi her geçen yıl gelişimini sürdürüyor. Kara, deniz ve hava alanlarında önemli projeler hayata geçirilerek jeopolitik olarak kritik bir... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T15:04+0300

2023-06-20T15:04+0300

2023-06-20T15:04+0300

savunma

türkiye

idef

kaan

milli muharip uçak (mmu)

tcg anadolu gemisi

bayraktar tb3

bayraktar tb2

bayraktar akıncı tiha

selçuk bayraktar

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Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda (SSB) bayrak değişimi ile başkanlık görevini ASELSAN’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Prof. Dr. Haluk Görgün aldı. Türkiye’nin en büyük savunma sanayi kuruluşunun başındaki ismin bu göreve getirilmesi de gelecek dönem için önemli mesajlar taşıyor.Görgün, ilk mesajında, yeni dönemde güvenlik güçlerinin caydırıcı gücünü artırmak ve sürdürülebilir refah artışı sağlamak üzere savunma sanayisi teknolojisindeki atılımlar sürdürüleceğini, yerli ve milli savunma sanayi ile yenilikçi teknolojilere yatırım yapmaya devam edileceğini belirti.Bu kapsamda 2023 yılının geriye kalanında da önemli projelerde mesafe alınması hedefleniyor.Kaan’da ilk uçuşa doğruBu adımlardan biri geçtiğimiz aylarda hangardan çıkan milli muharip uçak Kaan’ın ilk uçuşuna hazırlanma çalışmaları olacak. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Paris Air Show’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "2 adet daha Kaan üretmeye başladık. Uçağımız uçabilecek durumda ama bazı testler nedeniyle titiz davranıyoruz. 2028'de 20 adet Kaan savaş uçağımızı Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edeceğiz. Blok 10 paketi bu uçaklar, F-35'in bir altı F-16'nın bir üst segmenti olacak. 5. nesil Kaan'lar ise 2030'da Türk Hava Kuvvetlerimizin envanterine girecek” bilgisini paylaştı.Öte yandan ilk uçuşunu bu yıl gerçekleştiren jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET ise 2025'te teslim edilmeye hazırlanıyor. HÜRJET de eskiyen F-16’ları kademeli olarak envanterinden çıkarmayı hedefleyen Türkiye’nin hava kuvvetleri için ek kuvvet olacak.Bayraktar TB3’ler TCG Anadolu’dan kalkacakTürkiye’de inşa edilen TCG Anadolu LHD aynı zamanda ‘dünyanın ilk SİHA gemisi’ olmaya hazırlanıyor. Bayraktar TB2’lerin katlanır kanatlı versiyonu olan ve bazı geliştirmeler eklenen Bayraktar TB3’lerin 2023’te ilk uçuşunu yapması planlanıyor. Bayraktar TB3’ler, TCG Anadolu ile birlikte açık denizlerde görev yapacak.Öte yandan ‘insansız savaş uçağı’ olarak da adlandırılan ANKA-3’ün ilk uçuşunu bu yıl yapması hedefleniyor. Bir diğer insan savaş uçağı olarak uçmaya başlayan Bayraktar Kızılelma'nın da mühimmat entegrasyonlarının tamamlanması bu yıl içinde olacak.TUSAŞ tarafından üretilen genel maksat helikopteri sınıfındaki Gökbey'in de ilk teslimatlarının 2023’te yapılması öngörülüyor.Envantere yeni ürünler katılmaya hazırlanırken mevcuttaki sistemler de yeni alt sistemler ile destekleniyor. Envanterdeki F-16'lara yerli üretim Elektronik Harp Podu ve Elektronik Destek Podu entegre edilerek kabiliyetleri artırılacak. Bunun yanı sıra AESA burun radarlarının da Bayraktar AKINCI ve F-16'lara entegre edilmeye başlanması bekleniyor.Deniz kuvvetleri güçleniyorTCG Anadolu ile güçlenen deniz kuvvetlerine taze kanlar katılmaya devam edecek. 2023’te gerçekleşmesi beklenen hedefler arasında; İkmal Muharebe Destek Gemisi Derya’nın hizmete alınması, İ Sınıfı fırkateynlerin ilki TCG İstanbul’un göreve başlaması ve Almanlarla ortak inşa edilen yeni tip denizaltıların ilki Piri Reis’in hizmete alınması bulunuyor. Bu yıl TF-2000 hava savunma muhbirine yönelik çalışmalar da devam edecek.Füze sistemlerine yenileri ekleniyorRusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri ile savunmasına güçlendiren Türkiye, Hisar ailesi ve bu ailenin bir devamı olan uzun menzilli hava savunma ve füze sistemi Siper ile de sınıf atlamaya hazırlanıyor. Test faaliyetleri başlayan Siper’in yakında hizmete alınması ve farklı versiyonlarının da geliştirilmesi bekleniyor.Hava-hava füze sınıfında özellikle Amerikan füzelerine bağımlı olan Türkiye, görüş içi füze Bozdoğan ve görüş ötesi füze Gökdoğan ile bunu aşacak. Füzelerin ilk teslimatının bu yıl yapılması öngörülüyor.Karaok kısa menzilli tanksavar silahının envantere alınmasının da bu yıl içinde olması planlanıyor.Bunların yanı sıra yerli motorlu Vuran zırhlı araçların ilk teslimatı, erken ihbar radar sistemi Eralp’in ve taşınabilir elektronik taarruz sistemi Mert’in envantere alınması ve Türksat 6A haberleşme uydusunun uzaya gönderilmesinin de 2023 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.Ayrıca GÖKTÜRK-3 SAR yer gözlem uydusu, hibrit yakıtlı uzay roket motoru, Mikro Uydu Fırlatma Sistemi, Turbofan jet savaş uçağı motoru ve yeni nesil Koral elektronik harp sistemi de geliştirilecek.Türk savunma sanayisinin vitrini IDEF’23 Temmuz’daTürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’23 için de geri sayım başladı. Bu yıl 16’ncısı düzenlenen IDEF’23, 25-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.Sputnik’in de medya partneri olduğu IDEF’23, hem Türkiye’den hem de dünyanın birçok noktasında savunma sanayi firmalarını bir araya getirecek ve binlerce ürünü bir arada görme fırsatı sunacak.

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Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

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