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https://sputniknews.com.tr/20230620/sirbistandan-macaristan-ile-dogalgaz-ticaretine-yesil-isik-1072636161.html
Sırbistan'dan Macaristan ile doğalgaz ticaretine yeşil ışık
Sırbistan'dan Macaristan ile doğalgaz ticaretine yeşil ışık
Sırbistan hükümeti, devlet tarafından işletilen doğalgaz tedarikçisi Srbijagas ile Macar elektrik şirketi MVM arasında ortak doğalgaz ticareti girişimi... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T00:48+0300
2023-06-20T00:48+0300
ekonomi
sırbistan
macaristan
doğalgaz
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Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, merkez ofisi ülkenin kuzeyindeki Novi Sad'da bulunacak olan ve devlet tarafından işletilen doğalgaz tedarikçisi Srbijagas ile Macar elektrik şirketi MVM arasında ortak doğalgaz ticareti girişimi teşkil eden Serbhungas'ın kurulmasına ön onay verdi. Ülkenin resmi gazetesinde yer alan habere göre Maliye Bakanı Sinisa Mali'nin salı günü sınır kasabası Palic'te Sırp-Macar stratejik işbirliği konseyi toplantısında anlaşmanın imzalanmasına nezaret etmesi bekleniyor.Anlaşma iki enerji devinin yurtdışından ortaklaşa doğalgaz satın almasına ve Sırbistan pazarında satmasına olanak tanıyacak.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, mart ayında Belgrad'a yaptığı ziyarette iki komşunun 2028 yılına kadar elektrik şebekelerinin sınır ötesi kapasitesini iki katına çıkarmak istediğini söylemişti.Rus enerji devi Gazprom, Sırbistan'ın tek doğalgaz tedarikçisi ve AB üyesi Macaristan'ın boru hattı gazının önemli kaynaklarından biri.Sırbistan, sonbaharda Yunanistan'dan sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etmeye başlayacak ve bunu kuzeye, Macaristan'a taşıyacak. Azerbaycan da yıl sonundan önce Balkanlar'a gaz tedarik etmeye başlamayı planlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221108/sirbistan-artan-enerji-ihtiyacini-turkiyede-kurulacak-gaz-merkezinden-karsilayabilecek-1063198323.html
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sırbistan, macaristan, doğalgaz
sırbistan, macaristan, doğalgaz

Sırbistan'dan Macaristan ile doğalgaz ticaretine yeşil ışık

00:48 20.06.2023
© AFP 2023 / PIUS UTOMI EKPEIDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / PIUS UTOMI EKPEI
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Sırbistan hükümeti, devlet tarafından işletilen doğalgaz tedarikçisi Srbijagas ile Macar elektrik şirketi MVM arasında ortak doğalgaz ticareti girişimi kurulmasına yönelik geçici anlaşmayı onayladı.
Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, merkez ofisi ülkenin kuzeyindeki Novi Sad'da bulunacak olan ve devlet tarafından işletilen doğalgaz tedarikçisi Srbijagas ile Macar elektrik şirketi MVM arasında ortak doğalgaz ticareti girişimi teşkil eden Serbhungas'ın kurulmasına ön onay verdi.
Ülkenin resmi gazetesinde yer alan habere göre Maliye Bakanı Sinisa Mali'nin salı günü sınır kasabası Palic'te Sırp-Macar stratejik işbirliği konseyi toplantısında anlaşmanın imzalanmasına nezaret etmesi bekleniyor.
Anlaşma iki enerji devinin yurtdışından ortaklaşa doğalgaz satın almasına ve Sırbistan pazarında satmasına olanak tanıyacak.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, mart ayında Belgrad'a yaptığı ziyarette iki komşunun 2028 yılına kadar elektrik şebekelerinin sınır ötesi kapasitesini iki katına çıkarmak istediğini söylemişti.
Rus enerji devi Gazprom, Sırbistan'ın tek doğalgaz tedarikçisi ve AB üyesi Macaristan'ın boru hattı gazının önemli kaynaklarından biri.
Sırbistan, sonbaharda Yunanistan'dan sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etmeye başlayacak ve bunu kuzeye, Macaristan'a taşıyacak. Azerbaycan da yıl sonundan önce Balkanlar'a gaz tedarik etmeye başlamayı planlıyor.
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