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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/rus-parlamentosu-hukumlulerin-sozlesmeli-askerlige-cagrilmasina-iliskin-tasariyi-kabul-etti-1072674948.html
Rus parlamentosu, hükümlülerin sözleşmeli askerliğe çağrılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti
Rus parlamentosu, hükümlülerin sözleşmeli askerliğe çağrılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, hükümlülere sözleşmeli askerlik yapmaya izin veren yasa tasarısını kabul etti. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T22:17+0300
2023-06-20T22:17+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
askerlik
sözleşme
hükümlü
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Duma’dan yapılan açıklamada, “Seferberlik, sıkıyönetim ve savaş dönemlerinde mahkumiyeti bulunan ve sözleşmeli askerliğe katılmak isteyen vatandaşlara yönelik benzer yaklaşımın uygulanması uygun görünmektedir” ifadelerine yer verildi.Ağır suçlar işleyenlerin bu yasa kapsamına dahil olmadığını kaydedildi. Ayrıca sabotaj işleyen ve sabotajcılara destek verenler ile sabotaj eğitimini alanların, nükleer veya radyoaktif malzemeleri yasadışı olarak kullananların, terör eylemi çağrısında bulunanların, çocuklara yönelik cinsel suç işleyenler bu yasadan yararlanamayacak.
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Rus parlamentosu, hükümlülerin sözleşmeli askerliğe çağrılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti

22:17 20.06.2023
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Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, hükümlülere sözleşmeli askerlik yapmaya izin veren yasa tasarısını kabul etti.
Duma’dan yapılan açıklamada, “Seferberlik, sıkıyönetim ve savaş dönemlerinde mahkumiyeti bulunan ve sözleşmeli askerliğe katılmak isteyen vatandaşlara yönelik benzer yaklaşımın uygulanması uygun görünmektedir” ifadelerine yer verildi.
Ağır suçlar işleyenlerin bu yasa kapsamına dahil olmadığını kaydedildi. Ayrıca sabotaj işleyen ve sabotajcılara destek verenler ile sabotaj eğitimini alanların, nükleer veya radyoaktif malzemeleri yasadışı olarak kullananların, terör eylemi çağrısında bulunanların, çocuklara yönelik cinsel suç işleyenler bu yasadan yararlanamayacak.
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