https://sputniknews.com.tr/20230620/rus-parlamentosu-hukumlulerin-sozlesmeli-askerlige-cagrilmasina-iliskin-tasariyi-kabul-etti-1072674948.html
Rus parlamentosu, hükümlülerin sözleşmeli askerliğe çağrılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti
Rus parlamentosu, hükümlülerin sözleşmeli askerliğe çağrılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, hükümlülere sözleşmeli askerlik yapmaya izin veren yasa tasarısını kabul etti. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T22:17+0300
2023-06-20T22:17+0300
2023-06-20T22:17+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
askerlik
sözleşme
hükümlü
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Duma’dan yapılan açıklamada, “Seferberlik, sıkıyönetim ve savaş dönemlerinde mahkumiyeti bulunan ve sözleşmeli askerliğe katılmak isteyen vatandaşlara yönelik benzer yaklaşımın uygulanması uygun görünmektedir” ifadelerine yer verildi.Ağır suçlar işleyenlerin bu yasa kapsamına dahil olmadığını kaydedildi. Ayrıca sabotaj işleyen ve sabotajcılara destek verenler ile sabotaj eğitimini alanların, nükleer veya radyoaktif malzemeleri yasadışı olarak kullananların, terör eylemi çağrısında bulunanların, çocuklara yönelik cinsel suç işleyenler bu yasadan yararlanamayacak.
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rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, askerlik, sözleşme, hükümlü
rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, askerlik, sözleşme, hükümlü
Rus parlamentosu, hükümlülerin sözleşmeli askerliğe çağrılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, hükümlülere sözleşmeli askerlik yapmaya izin veren yasa tasarısını kabul etti.
Duma’dan yapılan açıklamada, “Seferberlik, sıkıyönetim ve savaş dönemlerinde mahkumiyeti bulunan ve sözleşmeli askerliğe katılmak isteyen vatandaşlara yönelik benzer yaklaşımın uygulanması uygun görünmektedir” ifadelerine yer verildi.
Ağır suçlar işleyenlerin bu yasa kapsamına dahil olmadığını kaydedildi. Ayrıca sabotaj işleyen ve sabotajcılara destek verenler ile sabotaj eğitimini alanların, nükleer veya radyoaktif malzemeleri yasadışı olarak kullananların, terör eylemi çağrısında bulunanların, çocuklara yönelik cinsel suç işleyenler bu yasadan yararlanamayacak.