https://sputniknews.com.tr/20230620/rus-parlamentosu-hukumlulerin-sozlesmeli-askerlige-cagrilmasina-iliskin-tasariyi-kabul-etti-1072674948.html

Rus parlamentosu, hükümlülerin sözleşmeli askerliğe çağrılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti

Rus parlamentosu, hükümlülerin sözleşmeli askerliğe çağrılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, hükümlülere sözleşmeli askerlik yapmaya izin veren yasa tasarısını kabul etti. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T22:17+0300

2023-06-20T22:17+0300

2023-06-20T22:17+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

askerlik

sözleşme

hükümlü

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Duma’dan yapılan açıklamada, “Seferberlik, sıkıyönetim ve savaş dönemlerinde mahkumiyeti bulunan ve sözleşmeli askerliğe katılmak isteyen vatandaşlara yönelik benzer yaklaşımın uygulanması uygun görünmektedir” ifadelerine yer verildi.Ağır suçlar işleyenlerin bu yasa kapsamına dahil olmadığını kaydedildi. Ayrıca sabotaj işleyen ve sabotajcılara destek verenler ile sabotaj eğitimini alanların, nükleer veya radyoaktif malzemeleri yasadışı olarak kullananların, terör eylemi çağrısında bulunanların, çocuklara yönelik cinsel suç işleyenler bu yasadan yararlanamayacak.

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rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, askerlik, sözleşme, hükümlü