https://sputniknews.com.tr/20230620/rossotrudnicestvo-ruscanin-yurtdisinda-ogretilmesi-icin-ogretmenlere-cevrimici-kurs-baslatiyor-1072671153.html

Rossotrudniçestvo, Rusça'nın yurtdışında öğretilmesi için öğretmenlere çevrimiçi kurs başlatıyor

Rossotrudniçestvo, Rusça'nın yurtdışında öğretilmesi için öğretmenlere çevrimiçi kurs başlatıyor

Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Rossotrudniçestvo), haziran ayında yurtdışındaki Rusça öğretmenleri için bir dizi ücretsiz çevrimiçi metodolojik etkinlik açtı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T19:54+0300

2023-06-20T19:54+0300

2023-06-20T19:54+0300

dünya

rusya

rusça

rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası işbirliği ajansı (rossotrudniçestvo)

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Rusça'nın yurtdışında yabancı dil olarak öğretilmesi kurslarının düzenleneceği etkinlikte metodolojik faaliyetler birkaç modülden oluşacak ve Rus dili kursları organizasyonu, öğretim yöntemleri, eğitsel ve metodolojik literatürü yanı sıra elektronik eğitim kaynaklarını içerecek.Eğitim, haziran sonu (24/06/2023 - 07/01/2023), eylül (09/09/2023-16.09.2023) ve ekim (21.10.2023 - 28.10.2023) olmak üzere üç akış halinde gerçekleştirilecek. Eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılar sertifika alacak.

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Sputnik Türkiye

rusya, rusça, rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası işbirliği ajansı (rossotrudniçestvo)