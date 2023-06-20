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Rossotrudniçestvo, Rusça'nın yurtdışında öğretilmesi için öğretmenlere çevrimiçi kurs başlatıyor
Rossotrudniçestvo, Rusça'nın yurtdışında öğretilmesi için öğretmenlere çevrimiçi kurs başlatıyor
Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Rossotrudniçestvo), haziran ayında yurtdışındaki Rusça öğretmenleri için bir dizi ücretsiz çevrimiçi metodolojik etkinlik açtı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
rusça
rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası işbirliği ajansı (rossotrudniçestvo)
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Rusça'nın yurtdışında yabancı dil olarak öğretilmesi kurslarının düzenleneceği etkinlikte metodolojik faaliyetler birkaç modülden oluşacak ve Rus dili kursları organizasyonu, öğretim yöntemleri, eğitsel ve metodolojik literatürü yanı sıra elektronik eğitim kaynaklarını içerecek.Eğitim, haziran sonu (24/06/2023 - 07/01/2023), eylül (09/09/2023-16.09.2023) ve ekim (21.10.2023 - 28.10.2023) olmak üzere üç akış halinde gerçekleştirilecek. Eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılar sertifika alacak.
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rusya, rusça, rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası işbirliği ajansı (rossotrudniçestvo)
rusya, rusça, rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası işbirliği ajansı (rossotrudniçestvo)

Rossotrudniçestvo, Rusça'nın yurtdışında öğretilmesi için öğretmenlere çevrimiçi kurs başlatıyor

19:54 20.06.2023
© Sputnik / Nina ZotinaRossotrudniçestvo
Rossotrudniçestvo - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© Sputnik / Nina Zotina
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Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Rossotrudniçestvo), haziran ayında yurtdışındaki Rusça öğretmenleri için bir dizi ücretsiz çevrimiçi metodolojik etkinlik açtı.
Rusça'nın yurtdışında yabancı dil olarak öğretilmesi kurslarının düzenleneceği etkinlikte metodolojik faaliyetler birkaç modülden oluşacak ve Rus dili kursları organizasyonu, öğretim yöntemleri, eğitsel ve metodolojik literatürü yanı sıra elektronik eğitim kaynaklarını içerecek.
Eğitim, haziran sonu (24/06/2023 - 07/01/2023), eylül (09/09/2023-16.09.2023) ve ekim (21.10.2023 - 28.10.2023) olmak üzere üç akış halinde gerçekleştirilecek. Eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılar sertifika alacak.
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