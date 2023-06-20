https://sputniknews.com.tr/20230620/pakistandan-1-milyar-dolari-yeniden-finanse-eden-cine-tesekkur-1072637069.html
Pakistan'dan 1 milyar doları yeniden finanse eden Çin'e teşekkür
Pakistan'dan 1 milyar doları yeniden finanse eden Çin'e teşekkür
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 1 milyar doları ülkesine yeniden finanse eden Çin'e teşekkür etti. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T02:53+0300
2023-06-20T02:53+0300
2023-06-20T02:53+0300
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Geo News televizyonundaki habere göre Şerif, başkent İslamabad'da bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Pekin'in zor zamanlarda ülkesine ekonomik destek sağladığını vurguladı.Şerif, Çin'in 1 milyar doları yeniden finanse ettiğini ve paranın alındığını belirterek, Pekin'e teşekkür etti.Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de yardımları sebebiyle teşekkür eden Şerif, dış kredilerden kurtulmanın önemine vurgu yaptı.Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, 17 Haziran'da yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Çin'e 1 milyar dolar ödediğini ve bu paranın Çin tarafından yeniden finanse edileceğini umduğunu söylemişti.Dar, Çin Bankası ile 300 milyon dolar kredi için görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.IMF ile anlaşmaPakistan, 2019'da IMF ile 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık kurtarma paketi için anlaşmıştı. Taraflar, geçen yıl yeniden masaya otururken, IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.Anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1.17 milyar dolar tutarındaki krediyi serbest bırakacağını duyurmuştu. Söz konusu kredinin serbest bırakılmasına ilişkin Şubat 2022'de tekrar başlayan görüşmelerde henüz ilerleme kaydedilmedi.Hükümet, IMF ile anlaşmanın bu ay gerçekleşeceğini öngörüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230616/rusya-pakistana-petrolu-dost-ulkelerin-para-birimleri-karsiliginda-tedarikine-basladik-1072560594.html
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Pakistan'dan 1 milyar doları yeniden finanse eden Çin'e teşekkür
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 1 milyar doları ülkesine yeniden finanse eden Çin'e teşekkür etti.
Geo News televizyonundaki habere göre Şerif, başkent İslamabad'da bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Pekin'in zor zamanlarda ülkesine ekonomik destek sağladığını vurguladı.
Şerif, Çin'in 1 milyar doları yeniden finanse ettiğini ve paranın alındığını belirterek, Pekin'e teşekkür etti.
Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de yardımları sebebiyle teşekkür eden Şerif, dış kredilerden kurtulmanın önemine vurgu yaptı.
Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, 17 Haziran'da yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Çin'e 1 milyar dolar ödediğini ve bu paranın Çin tarafından yeniden finanse edileceğini umduğunu söylemişti.
Dar, Çin Bankası ile 300 milyon dolar kredi için görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.
IMF ile anlaşma
Pakistan, 2019'da IMF ile 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık kurtarma paketi için anlaşmıştı. Taraflar, geçen yıl yeniden masaya otururken, IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.
Anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1.17 milyar dolar tutarındaki krediyi serbest bırakacağını duyurmuştu. Söz konusu kredinin serbest bırakılmasına ilişkin Şubat 2022'de tekrar başlayan görüşmelerde henüz ilerleme kaydedilmedi.
Hükümet, IMF ile anlaşmanın bu ay gerçekleşeceğini öngörüyor.