https://sputniknews.com.tr/20230620/pakistanda-doviz-sorunu-gida-ithalatini-durma-noktasina-getirdi-1072650003.html

Pakistan'da döviz sorunu gıda ithalatını durma noktasına getirdi

Pakistan'da döviz sorunu gıda ithalatını durma noktasına getirdi

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Pakistan'da, döviz sıkıntısı, gıda ithalatını durma noktasına getirdi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T12:54+0300

2023-06-20T12:54+0300

2023-06-20T12:54+0300

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Geo News televizyonundaki habere göre, Karaçi Toptan Marketler Birliği Genel Sekreteri Ferhat Sıddık, tüm bankaların kendilerine döviz vermeyi reddettiğini açıkladı.Sıddık, gıda ithalatçılarının, 25 Haziran'dan itibaren ithalatı durdurmaya karar verdiklerini söyledi.Döviz bulamadıkları için limanda bekleyen konteynerleri teslim alamadıklarını ifade eden Sıddık, bekleyen mallar için de ceza ödediklerine dikkati çekti.Ferhat Sıddık, Pakistan Merkez Bankasının, dövizi ülkede tutmak için uyguladığı bu politikanın, ülke ekonomisine zarar verdiğini savundu.Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 4 milyar dolarNüfusu 231 milyonun üzerinde olan Pakistan'da Merkez Bankası'nın yaklaşık 4 milyar dolar rezervi bulunuyor.Bir aylık ithalatı ancak karşılayacak kadar döviz rezervine sahip olan ülkede, koalisyon hükümeti, geçen ay yaklaşık yüzde 38 ile rekor kıran enflasyonu kontrol altına almaya ve ödemeler dengesini yönetmeye çabalıyor.Döviz sıkıntısı, ithalata getirilen kısıtlamalar ve teminat mektubu çıkarmada yaşanan gecikmeler, çok sayıda sektörü olumsuz etkiledi.IMF ile anlaşmaPakistan, 2019'da IMF ile 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık kurtarma paketi için anlaşmıştı. Taraflar, geçen yıl yeniden masaya otururken, IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.Anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1,17 milyar dolar tutarındaki krediyi serbest bırakacağını duyurmuştu. Söz konusu kredinin serbest bırakılmasına ilişkin Şubat 2022'de tekrar başlayan görüşmelerde, henüz ilerleme kaydedilmedi.Hükümet, IMF ile anlaşmanın bu ay gerçekleşeceğini öngörüyor.

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pakistan, imf, uluslararası para fonu (imf), açıklama, döviz, kriz, ekonomik kriz