https://sputniknews.com.tr/20230620/nuri-alco-halicte-intihar-girisiminde-bulunan-genci-engelledi-1072654961.html
Nuri Alço, Haliç'te intihar girişiminde bulunan genci engelledi
Nuri Alço, Haliç'te intihar girişiminde bulunan genci engelledi
Nuri Alço, Haliç Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan genci köprüden atlamaması için ikna etti. İntihardan vazgeçen genç, sonrasında Nuri Alço’ya sarıldı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T14:01+0300
2023-06-20T14:01+0300
2023-06-20T14:01+0300
yaşam
nuri alço
intihar
kurtarma
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Haliç Köprüsü’nde bir gencin intihar girişimde bulunduğunu görenler, olay yerinde bir araya geldi. O sırada Haliç Köprüsü’nden aracıyla geçerken kalabalığı ve gencin intihar ettiğini fark eden sinema oyuncusu Nuri Alço da otomobilden inerek yardıma koştu. Genç ile konuşmaya başlayan Nuri Alço uzun uğraşlar sonucu demir korkulukların öbür tarafında bulunan şahsı ikna etti. Olay yerinde bulunanların yardımıyla köprünün üzerine çıkarılan genç, ardından Nuri Alço’ya sarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20210323/nuri-alco-hastaneye-kaldirildi-1044094547.html
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nuri alço, intihar, kurtarma
nuri alço, intihar, kurtarma
Nuri Alço, Haliç'te intihar girişiminde bulunan genci engelledi
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Nuri Alço, Haliç Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan genci köprüden atlamaması için ikna etti. İntihardan vazgeçen genç, sonrasında Nuri Alço’ya sarıldı.
Haliç Köprüsü’nde bir gencin intihar girişimde bulunduğunu görenler, olay yerinde bir araya geldi. O sırada Haliç Köprüsü’nden aracıyla geçerken kalabalığı ve gencin intihar ettiğini fark eden sinema oyuncusu Nuri Alço da otomobilden inerek yardıma koştu.
Genç ile konuşmaya başlayan Nuri Alço uzun uğraşlar sonucu demir korkulukların öbür tarafında bulunan şahsı ikna etti. Olay yerinde bulunanların yardımıyla köprünün üzerine çıkarılan genç, ardından Nuri Alço’ya sarıldı.