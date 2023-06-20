https://sputniknews.com.tr/20230620/nuri-alco-halicte-intihar-girisiminde-bulunan-genci-engelledi-1072654961.html

Nuri Alço, Haliç'te intihar girişiminde bulunan genci engelledi

Nuri Alço, Haliç'te intihar girişiminde bulunan genci engelledi

Nuri Alço, Haliç Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan genci köprüden atlamaması için ikna etti. İntihardan vazgeçen genç, sonrasında Nuri Alço’ya sarıldı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T14:01+0300

2023-06-20T14:01+0300

2023-06-20T14:01+0300

yaşam

nuri alço

intihar

kurtarma

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Haliç Köprüsü’nde bir gencin intihar girişimde bulunduğunu görenler, olay yerinde bir araya geldi. O sırada Haliç Köprüsü’nden aracıyla geçerken kalabalığı ve gencin intihar ettiğini fark eden sinema oyuncusu Nuri Alço da otomobilden inerek yardıma koştu. Genç ile konuşmaya başlayan Nuri Alço uzun uğraşlar sonucu demir korkulukların öbür tarafında bulunan şahsı ikna etti. Olay yerinde bulunanların yardımıyla köprünün üzerine çıkarılan genç, ardından Nuri Alço’ya sarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20210323/nuri-alco-hastaneye-kaldirildi-1044094547.html

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nuri alço, intihar, kurtarma