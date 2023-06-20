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https://sputniknews.com.tr/20230620/nuri-alco-halicte-intihar-girisiminde-bulunan-genci-engelledi-1072654961.html
Nuri Alço, Haliç'te intihar girişiminde bulunan genci engelledi
Nuri Alço, Haliç'te intihar girişiminde bulunan genci engelledi
Nuri Alço, Haliç Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan genci köprüden atlamaması için ikna etti. İntihardan vazgeçen genç, sonrasında Nuri Alço’ya sarıldı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T14:01+0300
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yaşam
nuri alço
intihar
kurtarma
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Haliç Köprüsü’nde bir gencin intihar girişimde bulunduğunu görenler, olay yerinde bir araya geldi. O sırada Haliç Köprüsü’nden aracıyla geçerken kalabalığı ve gencin intihar ettiğini fark eden sinema oyuncusu Nuri Alço da otomobilden inerek yardıma koştu. Genç ile konuşmaya başlayan Nuri Alço uzun uğraşlar sonucu demir korkulukların öbür tarafında bulunan şahsı ikna etti. Olay yerinde bulunanların yardımıyla köprünün üzerine çıkarılan genç, ardından Nuri Alço’ya sarıldı.
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nuri alço, intihar, kurtarma
nuri alço, intihar, kurtarma

Nuri Alço, Haliç'te intihar girişiminde bulunan genci engelledi

14:01 20.06.2023
© İHANuri Alço
Nuri Alço - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© İHA
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Nuri Alço, Haliç Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan genci köprüden atlamaması için ikna etti. İntihardan vazgeçen genç, sonrasında Nuri Alço’ya sarıldı.
Haliç Köprüsü’nde bir gencin intihar girişimde bulunduğunu görenler, olay yerinde bir araya geldi. O sırada Haliç Köprüsü’nden aracıyla geçerken kalabalığı ve gencin intihar ettiğini fark eden sinema oyuncusu Nuri Alço da otomobilden inerek yardıma koştu.
Genç ile konuşmaya başlayan Nuri Alço uzun uğraşlar sonucu demir korkulukların öbür tarafında bulunan şahsı ikna etti. Olay yerinde bulunanların yardımıyla köprünün üzerine çıkarılan genç, ardından Nuri Alço’ya sarıldı.
Nuri Alço - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2021
DÜNYA
Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
23 Mart 2021, 13:22
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