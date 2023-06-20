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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230620/muteahhitler-birligi-baskanindan-asgari-ucret-aciklamasi-yansimasi-kacinilmaz-olacak-1072669863.html
Müteahhitler Birliği Başkanı’ndan asgari ücret açıklaması: Yansıması kaçınılmaz olacak
Müteahhitler Birliği Başkanı’ndan asgari ücret açıklaması: Yansıması kaçınılmaz olacak
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mehmet Erdal Eren, sektörde son bir yıldaki maliyet artışının önemli oranda işçilik maliyetlerinden kaynaklandığını... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T18:54+0300
2023-06-20T18:54+0300
müteahhit
ekonomi
türkiye müteahhitler birliği (tmb)
kira
asgari ücret
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TMB Başkanı Mehmet Eren, asgari ücretin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 11 bin 402 TL olduğunu duyurmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.Artan hayat pahalılığı karşısında asgari ücretle çalışanların içinde bulundukları ekonomik durumun farkında olduklarını belirten Eren, ancak asgari ücret artışının maliyetlere yansıyacağına vurgu yaparak şunlara yer verdi:“Asgari Ücret Tespit Komisyonu hızlı bir mesai yaparak, bayram öncesinde ilgili tüm kesimlerin merakla beklediği yeni asgari ücreti açıkladı. Öncelikle tüm çalışanlara ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında asgari ücretle çalışanların içinde bulundukları ekonomik durumun farkındayız. Bununla birlikte, asgari ücret artışının işletmelerdeki tüm çalışanların ücretlerini etkilemesi yönüyle önemli bir üretim maliyeti artışı oluşturduğu da bir gerçektir. İnşaat sektöründe son yıllarda öngörülemez düzeyde artan girdi maliyeti sorunu ile karşı karşıyayız. Sektörde malzeme maliyetinde artış son dönemde bir miktar hız kesmiş durumdadır.TÜİK’in 12 Haziran günü açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi’ne göre inşaat malzemesi fiyatları yıllık bazda yüzde 40 yükselirken, işçilik maliyet endeksinde bu oran yüzde 103’e ulaşmıştır. Diğer bir ifade ile son bir yıl içinde inşaat sektöründeki maliyet artışının önemli bir etkeninin işçilik maliyetlerindeki artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu artışların konut satış fiyatlarına yansıması da kaçınılmaz olacaktır. Kamudan proje üstlenmiş meslektaşlarımızın bu maliyet artışlarını karşılayacak oranda ek fiyat farkı düzenlemesi beklentisi de devam etmektedir.”
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müteahhit, türkiye müteahhitler birliği (tmb), kira, asgari ücret
müteahhit, türkiye müteahhitler birliği (tmb), kira, asgari ücret

Müteahhitler Birliği Başkanı’ndan asgari ücret açıklaması: Yansıması kaçınılmaz olacak

18:54 20.06.2023
© AAev, konut, anahtar, ev anahtarı, faizsiz konut
ev, konut, anahtar, ev anahtarı, faizsiz konut - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA
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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mehmet Erdal Eren, sektörde son bir yıldaki maliyet artışının önemli oranda işçilik maliyetlerinden kaynaklandığını öne sürdü, “Bu artışların konut satış fiyatlarına yansıması da kaçınılmaz olacaktır” dedi.
TMB Başkanı Mehmet Eren, asgari ücretin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 11 bin 402 TL olduğunu duyurmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Artan hayat pahalılığı karşısında asgari ücretle çalışanların içinde bulundukları ekonomik durumun farkında olduklarını belirten Eren, ancak asgari ücret artışının maliyetlere yansıyacağına vurgu yaparak şunlara yer verdi:
“Asgari Ücret Tespit Komisyonu hızlı bir mesai yaparak, bayram öncesinde ilgili tüm kesimlerin merakla beklediği yeni asgari ücreti açıkladı. Öncelikle tüm çalışanlara ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında asgari ücretle çalışanların içinde bulundukları ekonomik durumun farkındayız. Bununla birlikte, asgari ücret artışının işletmelerdeki tüm çalışanların ücretlerini etkilemesi yönüyle önemli bir üretim maliyeti artışı oluşturduğu da bir gerçektir. İnşaat sektöründe son yıllarda öngörülemez düzeyde artan girdi maliyeti sorunu ile karşı karşıyayız. Sektörde malzeme maliyetinde artış son dönemde bir miktar hız kesmiş durumdadır.
TÜİK’in 12 Haziran günü açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi’ne göre inşaat malzemesi fiyatları yıllık bazda yüzde 40 yükselirken, işçilik maliyet endeksinde bu oran yüzde 103’e ulaşmıştır. Diğer bir ifade ile son bir yıl içinde inşaat sektöründeki maliyet artışının önemli bir etkeninin işçilik maliyetlerindeki artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu artışların konut satış fiyatlarına yansıması da kaçınılmaz olacaktır. Kamudan proje üstlenmiş meslektaşlarımızın bu maliyet artışlarını karşılayacak oranda ek fiyat farkı düzenlemesi beklentisi de devam etmektedir.”
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