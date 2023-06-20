https://sputniknews.com.tr/20230620/mitten-tel-rifat-bolgesinde-operasyon-mavi-kategoride-aranan-ridvan-ulugana-etkisiz-hale-getirildi-1072654491.html
MİT'ten Tel Rıfat bölgesinde operasyon: Mavi kategoride aranan Rıdvan Ulugana etkisiz hale getirildi
MİT'ten Tel Rıfat bölgesinde operasyon: Mavi kategoride aranan Rıdvan Ulugana etkisiz hale getirildi
MİT, terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana'yı Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T13:51+0300
2023-06-20T13:51+0300
2023-06-20T13:51+0300
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milli istihbarat teşkilatı, tel rıfat
milli istihbarat teşkilatı, tel rıfat
MİT'ten Tel Rıfat bölgesinde operasyon: Mavi kategoride aranan Rıdvan Ulugana etkisiz hale getirildi
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MİT, terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana'yı Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.