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MİT'ten Tel Rıfat bölgesinde operasyon: Mavi kategoride aranan Rıdvan Ulugana etkisiz hale getirildi
MİT'ten Tel Rıfat bölgesinde operasyon: Mavi kategoride aranan Rıdvan Ulugana etkisiz hale getirildi
MİT, terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana'yı Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
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MİT'ten Tel Rıfat bölgesinde operasyon: Mavi kategoride aranan Rıdvan Ulugana etkisiz hale getirildi

13:51 20.06.2023
© AAMİT'ten Sincar'da operasyon: PKK'nın istihbarat yöneticisi etkisiz hale getirildi
MİT'ten Sincar'da operasyon: PKK'nın istihbarat yöneticisi etkisiz hale getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA
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MİT, terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana'yı Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.
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