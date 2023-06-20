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https://sputniknews.com.tr/20230620/meksikada-asiri-sicaklardan-olenlerin-sayisi-37ye-yukseldi-1072672953.html
Meksika'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Meksika'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Meksika'da son zamanlarda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye çıktı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T21:32+0300
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dünya
meksika
sağlık bakanlığı
sıcak
sıcak hava
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Meksika basınındaki habere göre, özellikle ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusundaki rekor sıcaklıklar nedeniyle can kayıpları hızla artıyor.Haziran başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar, 37 kişinin ölümüne yol açtı.Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde 426 kişinin güneş çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğu, bunlardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.Ülkenin Veracruz eyaletindeki sıcaklığın 43 dereceye ulaştığı ve burada 14 kişinin öldüğü aktarılan açıklamada, Tabasco eyaletinde 8, Oaxaca'da, Tamaulipas ve Coahuila 3'er kişi, Sonora, San Luiz Potosi ve Sinaloa eyaletinde 2'şer kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), ülke geneli sıcak hava dalgasının 10 ila 15 gün daha sürmesinin beklendiğini duyurarak, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulundu.Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Meksika'da, "son yılların en bunaltıcı günlerinin yaşandığı" bilgisi paylaşılmıştı.Sağlık Bakanlığının 17 Haziran'daki açıklamasında, aşırı sıcaklardan 8 ölüm olduğu kaydedilmişti.
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meksika, sağlık bakanlığı, sıcak, sıcak hava
meksika, sağlık bakanlığı, sıcak, sıcak hava

Meksika'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

21:32 20.06.2023
© AFP 2023 / ULISES RUIZMeksika - sıcak hava
Meksika - sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / ULISES RUIZ
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Meksika'da son zamanlarda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye çıktı.
Meksika basınındaki habere göre, özellikle ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusundaki rekor sıcaklıklar nedeniyle can kayıpları hızla artıyor.
Haziran başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar, 37 kişinin ölümüne yol açtı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde 426 kişinin güneş çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğu, bunlardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Ülkenin Veracruz eyaletindeki sıcaklığın 43 dereceye ulaştığı ve burada 14 kişinin öldüğü aktarılan açıklamada, Tabasco eyaletinde 8, Oaxaca'da, Tamaulipas ve Coahuila 3'er kişi, Sonora, San Luiz Potosi ve Sinaloa eyaletinde 2'şer kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), ülke geneli sıcak hava dalgasının 10 ila 15 gün daha sürmesinin beklendiğini duyurarak, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulundu.
Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Meksika'da, "son yılların en bunaltıcı günlerinin yaşandığı" bilgisi paylaşılmıştı.
Sağlık Bakanlığının 17 Haziran'daki açıklamasında, aşırı sıcaklardan 8 ölüm olduğu kaydedilmişti.
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