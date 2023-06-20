https://sputniknews.com.tr/20230620/kurucusu-oldugu-iyi-partiden-istifa-eden-taylan-yildiz-bizim-ezberi-degistirmemiz-lazim--1072645586.html

Kurucusu olduğu İYİ Parti’den istifa eden Taylan Yıldız: Bizim ezberi değiştirmemiz lazım

Kurucusu olduğu İYİ Parti’den istifa eden Taylan Yıldız: Bizim ezberi değiştirmemiz lazım

Radyo Sputnik'e konuşan Dr. Taylan Yıldız, "Eski nesil siyasetçiler köye gidip köy kahvelerinde oturuyorlar, horon tepiyorlar, zurna çalıyorlar. Ben de... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T11:37+0300

2023-06-20T11:37+0300

2023-06-20T11:37+0300

seyir hali

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iyi parti

istifa

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Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programının bugünkü konuğu İYİ Parti’nin kurucularından Dr. Taylan Yıldız oldu.Senelerdir aktif olarak çalıştığı ve kurucusu olduğu partisinden istifası ile gündeme gelen Dr. Taylan Yıldız, bu kararı çok önceden aldığını ifade etti. İYİ Parti’nin kurulması ile ezberleri bozmayı amaçladığını söyleyen Yıldız, bunların karşılık bulmamasından dolayı istifa ettiğini söyledi. Dr. Yıldız ayrıca, gençler üzerinden okuma yaparak yarının Türkiye’si için de tavsiyelerde bulundu.‘Amacım İYİ Parti’nin ahbap-çavuş ilişkileri üzerinden iş yapan bir parti olmamasıydı’İYİ Parti’den istifa etme sebeplerini sıralayan Dr. Yıldız, bu kararı çok önceden aldığını ifade ederek şöyle konuştu:‘E-spor oyunları oynayıp gençler ile konuşuyorum’Siyasetçilerin ezberleri bozarak gençlerin dilinden konuşması gerektiğini vurgulayan Taylan Yıldız, şöyle devam etti:‘Gençlerin maaşlarını artıramazsak, emeklilerimize de bakamayız’Gençler arasında ‘internetçi abi’ lakabıyla bilinen Taylan Yıldız, konuşmalarında neden hep gençler üzerinden okuma yaptığını şöyle anlattı:

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2023

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taylan yıldız neden istifa etti