Kurucusu olduğu İYİ Parti’den istifa eden Taylan Yıldız: Bizim ezberi değiştirmemiz lazım
© Fotoğraf : Sosyal medyaTaylan Yıldız
© Fotoğraf : Sosyal medya
Radyo Sputnik'e konuşan Dr. Taylan Yıldız, "Eski nesil siyasetçiler köye gidip köy kahvelerinde oturuyorlar, horon tepiyorlar, zurna çalıyorlar. Ben de internet üzerinden e-spor oyunları oynayıp genç arkadaşlarımız ile yayınlar yapıyorum. Bizim ezberi değiştirmemiz lazım" diyerek istifasının arkasında yatan sebepleri sıraladı.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programının bugünkü konuğu İYİ Parti’nin kurucularından Dr. Taylan Yıldız oldu.
Senelerdir aktif olarak çalıştığı ve kurucusu olduğu partisinden istifası ile gündeme gelen Dr. Taylan Yıldız, bu kararı çok önceden aldığını ifade etti. İYİ Parti’nin kurulması ile ezberleri bozmayı amaçladığını söyleyen Yıldız, bunların karşılık bulmamasından dolayı istifa ettiğini söyledi. Dr. Yıldız ayrıca, gençler üzerinden okuma yaparak yarının Türkiye’si için de tavsiyelerde bulundu.
‘Amacım İYİ Parti’nin ahbap-çavuş ilişkileri üzerinden iş yapan bir parti olmamasıydı’
İYİ Parti’den istifa etme sebeplerini sıralayan Dr. Yıldız, bu kararı çok önceden aldığını ifade ederek şöyle konuştu:
“Benim bu kararım 14 Mayıs’tan önce alındı. Bizim gibi dünyanın farklı yerlerinde yöneticilik yapmış insanların bir sistemin işe yarayıp yaramadığını anlaması için 6 yıl geçmesine gerek kalmıyor. İyi olan yöneticilerin yükseltilip kötü olanların sistemden tasfiye edilmesi gerektiğini bilen bir insanım. Amacım şuydu, Türkiye’de yeni bir parti kuralım ve Türkiye’de ezber bozsun, ahbap-çavuş ilişkileri üzerinden, delege ağaları üzerinden iş yapan bir parti olmasın. Bu amaçla elimizi taşın altına koyduk. 6 yıl boyunca da bu konuda aktif olarak çalıştım. Sonrasında da sabrettim, sebat ettim ama maalesef bu konular karşılık bulmadı.”
‘E-spor oyunları oynayıp gençler ile konuşuyorum’
Siyasetçilerin ezberleri bozarak gençlerin dilinden konuşması gerektiğini vurgulayan Taylan Yıldız, şöyle devam etti:
“Biz amacımızı Türkiye’de gençlerin refahını artırma üzerine kurduk. Özellikle benim üzerimde gençlere ulaşma gibi bir sorunum yok. Eski nesil siyasetçiler köye gidip köy kahvelerinde oturuyorlar, horon tepiyorlar, zurna çalıyorlar. Ben de internet üzerinden e-spor oyunları oynayıp genç arkadaşlarımız ile yayınlar yapıyorum. Bana gelen eleştiriler, ‘internet üzerinden oyun oynayıp gençlerle mi konuşuyorsun?’ şeklinde. Ben de diyorum ki, siz okey oynayarak köy kahvelerinde bunu yapıyorsun, ben internet üzerinden e-spor oynayınca mı suç? Bizim ezberi değiştirmemiz lazım. 40-50 sene önce siyasetçiler televizyonlara çıkıp mitingeler yapıyorlardı bugün hala aynı şey yapılıyor. İnternetin olduğu bir ortamda bu garip değil mi?”
‘Gençlerin maaşlarını artıramazsak, emeklilerimize de bakamayız’
Gençler arasında ‘internetçi abi’ lakabıyla bilinen Taylan Yıldız, konuşmalarında neden hep gençler üzerinden okuma yaptığını şöyle anlattı:
“Türkiye teknoloji, turizm ve tarım üzerinden kalkınmalıdır. Bu üçünden bir tanesini yaptığınız zaman bu memleket yine kalkınıyor. Öyle bereketli bir yer. Olayları hep gençlere getirmemdeki sebep, bugün emekli insanların maaşlarını neredeyse 2 çalışan ödüyor. Bu iki çalışan asgari ücret aldığı zaman siz emeklinin parasını nasıl ödeyeceksiniz? Bu iki çalışanın asgari ücretin 5 katı fazla maaş alması gereklidir. Kim alacak o maaşları? Türkiye’de teknoloji üreten, bilim yapan, dünya vatandaşı, global ekonomik sisteme dahil edebildiğimiz genç arkadaşlarımız alacak. Biz gençlerin maaşlarını artıramazsak, emeklilerimize de bakamayız. Gençle kiraya çıkamıyor, 28-30 yaşında anne babalarından harçlık alıyorlar. Ayıptır.”