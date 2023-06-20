https://sputniknews.com.tr/20230620/kremlin-cinin-diger-ulkelerle-iliskilerinin-rusyanin-aleyhine-olmayacagindan-eminiz-1072663244.html
Kremlin: Çin’in diğer ülkelerle ilişkilerinin Rusya'nın aleyhine olmayacağından eminiz
Kremlin: Çin’in diğer ülkelerle ilişkilerinin Rusya'nın aleyhine olmayacağından eminiz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Çin ziyaretini basın mensuplarına değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, söz konusu ziyaretin Çin'in diğer ülkelerle egemen... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T16:16+0300
2023-06-20T16:16+0300
2023-06-20T16:16+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Çin ziyareti ile ilgili soruya yanıt verdi.Peskov, “Bu durumda Çin, diğer ülkelerle ilişkiler kurmak için egemenlik haklarını kullanıyor. Bunun da ötesinde Çin ile ABD arasında öngörülebilir ilişkiler kurmanın önemini küçümsemeye gelmez. Ancak Çin ile stratejik ortaklık düzeyi, diğer ülkelerle bu tür ilişkiler kurmanın asla ülkemize karşı olmayacağından emin olmamızı sağlıyor” diye konuştu.‘Başkan Putin Ukrayna ile ilgili müzakerelere açık, ancak şu anda diyalog zemini yok’Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne ilişkin müzakerelere açık olduğunu, Rus liderin Afrika heyeti ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini, ancak Kiev'in tutumu göz önüne alındığında bugün müzakereler için ‘istikrarlı bir zeminden’ bahsetmenin mümkün olmadığını ifade etti.Başkan Putin’in ayrıca Afrika ülkeleriyle Rus tahılının doğrudan ihracatı konusunda müzakere etmeye hazır olduğuna da dikkat çeken Peskov, “Gerçekten de bu teslimatları sürdürmenin önemi vurgulandı” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230620/rusya-turkiye-suriye-ve-iran-astanada-ankara-sam-iliskilerinin-normallestirilmesini-gorusuyor-1072662732.html
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rusya, çin, abd, dmitriy peskov, antony blinken, ukrayna, ukrayna krizi, afrika, güney afrika, kremlin
Kremlin: Çin’in diğer ülkelerle ilişkilerinin Rusya'nın aleyhine olmayacağından eminiz
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Çin ziyaretini basın mensuplarına değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, söz konusu ziyaretin Çin'in diğer ülkelerle egemen ilişkiler kurma hakkını gösterdiğini söyledi ve bunun Rusya’nın aleyhine olmadığına dair güvenini dile getirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Çin ziyareti ile ilgili soruya yanıt verdi.
Peskov, “Bu durumda Çin, diğer ülkelerle ilişkiler kurmak için egemenlik haklarını kullanıyor. Bunun da ötesinde Çin ile ABD arasında öngörülebilir ilişkiler kurmanın önemini küçümsemeye gelmez. Ancak Çin ile stratejik ortaklık düzeyi, diğer ülkelerle bu tür ilişkiler kurmanın asla ülkemize karşı olmayacağından emin olmamızı sağlıyor” diye konuştu.
‘Başkan Putin Ukrayna ile ilgili müzakerelere açık, ancak şu anda diyalog zemini yok’
Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne ilişkin müzakerelere açık olduğunu, Rus liderin Afrika heyeti ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini, ancak Kiev'in tutumu göz önüne alındığında bugün müzakereler için ‘istikrarlı bir zeminden’ bahsetmenin mümkün olmadığını ifade etti.
Başkan Putin’in ayrıca Afrika ülkeleriyle Rus tahılının doğrudan ihracatı konusunda müzakere etmeye hazır olduğuna da dikkat çeken Peskov, “Gerçekten de bu teslimatları sürdürmenin önemi vurgulandı” ifadelerini kullandı.