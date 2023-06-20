Türkiye
SON DAKİKA I Hunter Biden, hakkındaki üç federal suçlamayı kabul edecek
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve İYİ Parti'deki sürpriz istifa!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücrette zam oranı belli oldu
12:45
44 dk
ANKARA FARKI
Yeni asgari ücret
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Blinken'ın Pekin ziyaretinden ne çıktı?
16:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Siyasetin gündemi değişim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
https://sputniknews.com.tr/20230620/kremlin-cinin-diger-ulkelerle-iliskilerinin-rusyanin-aleyhine-olmayacagindan-eminiz-1072663244.html
Kremlin: Çin’in diğer ülkelerle ilişkilerinin Rusya'nın aleyhine olmayacağından eminiz
Kremlin: Çin’in diğer ülkelerle ilişkilerinin Rusya'nın aleyhine olmayacağından eminiz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Çin ziyaretini basın mensuplarına değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, söz konusu ziyaretin Çin'in diğer ülkelerle egemen... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T16:16+0300
2023-06-20T16:16+0300
rusya
çin
abd
dmitriy peskov
antony blinken
ukrayna
ukrayna krizi
afrika
güney afrika
kremlin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071078866_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dd92d5aebfca57f98d8c1f03e3aad970.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Çin ziyareti ile ilgili soruya yanıt verdi.Peskov, “Bu durumda Çin, diğer ülkelerle ilişkiler kurmak için egemenlik haklarını kullanıyor. Bunun da ötesinde Çin ile ABD arasında öngörülebilir ilişkiler kurmanın önemini küçümsemeye gelmez. Ancak Çin ile stratejik ortaklık düzeyi, diğer ülkelerle bu tür ilişkiler kurmanın asla ülkemize karşı olmayacağından emin olmamızı sağlıyor” diye konuştu.‘Başkan Putin Ukrayna ile ilgili müzakerelere açık, ancak şu anda diyalog zemini yok’Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne ilişkin müzakerelere açık olduğunu, Rus liderin Afrika heyeti ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini, ancak Kiev'in tutumu göz önüne alındığında bugün müzakereler için ‘istikrarlı bir zeminden’ bahsetmenin mümkün olmadığını ifade etti.Başkan Putin’in ayrıca Afrika ülkeleriyle Rus tahılının doğrudan ihracatı konusunda müzakere etmeye hazır olduğuna da dikkat çeken Peskov, “Gerçekten de bu teslimatları sürdürmenin önemi vurgulandı” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230620/rusya-turkiye-suriye-ve-iran-astanada-ankara-sam-iliskilerinin-normallestirilmesini-gorusuyor-1072662732.html
rusya
çin
ukrayna
güney afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071078866_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_c65eff7912d6d25caefaa4944c4a47f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, çin, abd, dmitriy peskov, antony blinken, ukrayna, ukrayna krizi, afrika, güney afrika, kremlin
rusya, çin, abd, dmitriy peskov, antony blinken, ukrayna, ukrayna krizi, afrika, güney afrika, kremlin

Kremlin: Çin’in diğer ülkelerle ilişkilerinin Rusya'nın aleyhine olmayacağından eminiz

16:16 20.06.2023
© AAKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA
Abone olTelegram
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Çin ziyaretini basın mensuplarına değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, söz konusu ziyaretin Çin'in diğer ülkelerle egemen ilişkiler kurma hakkını gösterdiğini söyledi ve bunun Rusya’nın aleyhine olmadığına dair güvenini dile getirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Çin ziyareti ile ilgili soruya yanıt verdi.
Peskov, “Bu durumda Çin, diğer ülkelerle ilişkiler kurmak için egemenlik haklarını kullanıyor. Bunun da ötesinde Çin ile ABD arasında öngörülebilir ilişkiler kurmanın önemini küçümsemeye gelmez. Ancak Çin ile stratejik ortaklık düzeyi, diğer ülkelerle bu tür ilişkiler kurmanın asla ülkemize karşı olmayacağından emin olmamızı sağlıyor” diye konuştu.

‘Başkan Putin Ukrayna ile ilgili müzakerelere açık, ancak şu anda diyalog zemini yok’

Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne ilişkin müzakerelere açık olduğunu, Rus liderin Afrika heyeti ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini, ancak Kiev'in tutumu göz önüne alındığında bugün müzakereler için ‘istikrarlı bir zeminden’ bahsetmenin mümkün olmadığını ifade etti.
Başkan Putin’in ayrıca Afrika ülkeleriyle Rus tahılının doğrudan ihracatı konusunda müzakere etmeye hazır olduğuna da dikkat çeken Peskov, “Gerçekten de bu teslimatları sürdürmenin önemi vurgulandı” ifadelerini kullandı.
Türkiye- Rusya- Suriye- İran - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
DÜNYA
Rusya, Türkiye, Suriye ve İran, Astana'da Ankara-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesini görüşüyor
16:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала