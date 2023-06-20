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Komaya giren PSG'li kaleci Sergio Rico'nun sağlık durumunda yeni gelişme
Komaya giren PSG'li kaleci Sergio Rico'nun sağlık durumunda yeni gelişme
Paris Saint Germain'in (PSG) attan düşerek ağır yaralanan İspanyol kalecisi Sergio Rico'nun bilincinin yerine geldiği duyuruldu. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T07:49+0300
2023-06-20T07:49+0300
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Paris Saint Germain'in İspanyol kalecisi Sergio Rico, şampiyonluk yaşadıkları gece attan düşerek başını yere vurmuş ve ağır yaralanmıştı.Helikopterle hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki oyuncunun entübe edildiği ve durumunun stabil olduğu açıklanmıştı. 28 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımda tutulan Sergio Rico komadan çıktı.NTV’nin haberine göre, Sergio Rico'nun eşi Alba Silva, Seville'deki Virgen del Rocio hastanesinde kalan eşinin bilincinin yerine geldiğini duyurdu.İspanyol kanalı Telecinco'ya konuşan Alba Silva, "Sonunda tünelin ucunu görüyoruz. Adım adım gidiyoruz. En başından beri onun bu durumdan kurtulacağını biliyordum, çünkü o bir şampiyon.'' açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220102/messi-koronaviruse-yakalandi-1052327564.html
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at, koma
at, koma

Komaya giren PSG'li kaleci Sergio Rico'nun sağlık durumunda yeni gelişme

07:49 20.06.2023
© AASergio Rico
Sergio Rico - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA
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Paris Saint Germain'in (PSG) attan düşerek ağır yaralanan İspanyol kalecisi Sergio Rico'nun bilincinin yerine geldiği duyuruldu.
Paris Saint Germain'in İspanyol kalecisi Sergio Rico, şampiyonluk yaşadıkları gece attan düşerek başını yere vurmuş ve ağır yaralanmıştı.
Helikopterle hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki oyuncunun entübe edildiği ve durumunun stabil olduğu açıklanmıştı. 28 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımda tutulan Sergio Rico komadan çıktı.
NTV’nin haberine göre, Sergio Rico'nun eşi Alba Silva, Seville'deki Virgen del Rocio hastanesinde kalan eşinin bilincinin yerine geldiğini duyurdu.
İspanyol kanalı Telecinco'ya konuşan Alba Silva, "Sonunda tünelin ucunu görüyoruz. Adım adım gidiyoruz. En başından beri onun bu durumdan kurtulacağını biliyordum, çünkü o bir şampiyon.'' açıklamasını yaptı.
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