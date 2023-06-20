https://sputniknews.com.tr/20230620/komaya-giren-psgli-kaleci-sergio-riconun-saglik-durumunda-yeni-gelisme-1072639336.html

Komaya giren PSG'li kaleci Sergio Rico'nun sağlık durumunda yeni gelişme

Komaya giren PSG'li kaleci Sergio Rico'nun sağlık durumunda yeni gelişme

Paris Saint Germain'in (PSG) attan düşerek ağır yaralanan İspanyol kalecisi Sergio Rico'nun bilincinin yerine geldiği duyuruldu. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T07:49+0300

2023-06-20T07:49+0300

2023-06-20T07:49+0300

yaşam

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Paris Saint Germain'in İspanyol kalecisi Sergio Rico, şampiyonluk yaşadıkları gece attan düşerek başını yere vurmuş ve ağır yaralanmıştı.Helikopterle hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki oyuncunun entübe edildiği ve durumunun stabil olduğu açıklanmıştı. 28 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımda tutulan Sergio Rico komadan çıktı.NTV’nin haberine göre, Sergio Rico'nun eşi Alba Silva, Seville'deki Virgen del Rocio hastanesinde kalan eşinin bilincinin yerine geldiğini duyurdu.İspanyol kanalı Telecinco'ya konuşan Alba Silva, "Sonunda tünelin ucunu görüyoruz. Adım adım gidiyoruz. En başından beri onun bu durumdan kurtulacağını biliyordum, çünkü o bir şampiyon.'' açıklamasını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20220102/messi-koronaviruse-yakalandi-1052327564.html

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