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https://sputniknews.com.tr/20230620/kizil-panda-yalniz-kalmak-icin-kafesinden-kacti-1072671804.html
Kızıl panda yalnız kalmak için kafesinden kaçtı
Kızıl panda yalnız kalmak için kafesinden kaçtı
Polonya'nın kuzeyindeki liman şehri Gdansk'taki hayvanat bahçesinden kaçan kızıl pandanın yalnız kalmak için bunu yapmış olabileceği belirtildi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T20:23+0300
2023-06-20T20:23+0300
polonya
yaşam
kızıl panda
hayvanat bahçesi
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Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Ponzu adındaki erkek kızıl panda, kafesinde dişi kızıl panda Maja ile birlikte kalıyordu.Ponzu'nun partneri Maja'dan sıkılıp yalnız kalmak istemiş olabileceğini öne süren hayvanat bahçesi görevlisi, erkek pandanın bir ağaca tırmanıp saklandığını anlattı.Pandanın çok yükseğe tırmanması nedeniyle yardımcı olamadıklarını aktaran görevli, itfaiyenin müdahalesiyle Ponzu'nun ağaçtan indirildiğini söyledi.Ponzu'nun son olarak şubatta olmak üzere daha önce de partneri Maja'nın bulunduğu kafesten kaçtığı vurgusu yapıldı.Polonya medyasına konuşan Varşova Hayvanat Bahçesi görevlileri, aynı kafesi paylaşan erkek ve dişi kızıl pandaların arasındaki gerginliklerin, erkeklerin yalnızlık arayışına girmesine yol açabileceğini kaydetti.
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polonya, kızıl panda, hayvanat bahçesi
polonya, kızıl panda, hayvanat bahçesi

Kızıl panda yalnız kalmak için kafesinden kaçtı

20:23 20.06.2023
© AABursa Hayvanat Bahçesindeki dişi kızıl pandanın neslinin devamı için Macaristan'dan getirilen erkek kızıl panda yuvasına bırakıldı.
Bursa Hayvanat Bahçesindeki dişi kızıl pandanın neslinin devamı için Macaristan'dan getirilen erkek kızıl panda yuvasına bırakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA
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Polonya'nın kuzeyindeki liman şehri Gdansk'taki hayvanat bahçesinden kaçan kızıl pandanın yalnız kalmak için bunu yapmış olabileceği belirtildi.
Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Ponzu adındaki erkek kızıl panda, kafesinde dişi kızıl panda Maja ile birlikte kalıyordu.

Ponzu'nun partneri Maja'dan sıkılıp yalnız kalmak istemiş olabileceğini öne süren hayvanat bahçesi görevlisi, erkek pandanın bir ağaca tırmanıp saklandığını anlattı.
Pandanın çok yükseğe tırmanması nedeniyle yardımcı olamadıklarını aktaran görevli, itfaiyenin müdahalesiyle Ponzu'nun ağaçtan indirildiğini söyledi.
Ponzu'nun son olarak şubatta olmak üzere daha önce de partneri Maja'nın bulunduğu kafesten kaçtığı vurgusu yapıldı.
Polonya medyasına konuşan Varşova Hayvanat Bahçesi görevlileri, aynı kafesi paylaşan erkek ve dişi kızıl pandaların arasındaki gerginliklerin, erkeklerin yalnızlık arayışına girmesine yol açabileceğini kaydetti.
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