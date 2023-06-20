https://sputniknews.com.tr/20230620/kiraci-ve-ev-sahiplerini-ilgilendiriyor-yeni-donem-yolda-1072638726.html

Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor: Yeni dönem yolda

Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor: Yeni dönem yolda

Kiralara yüzde 25 zam sınırı getiren düzenlemenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artış oranını yüzde 25'le... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T07:24+0300

2023-06-20T07:24+0300

2023-06-20T07:24+0300

ekonomi

konut

kira

kira bedeli

düzenleme

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Kira artışlarında 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında en fazla yüzde yirmi beş artış yapılabilmesini içeren düzenlemeyle ilgili çalışma olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Bakan Tunç, konunun bakanlığın değil TBMM'nin yetkisinde olduğunu kaydetti.Tunç, söz konusu düzenlemenin süresinin 1 Temmuz'da dolacağının hatırlatılması üzerine, "Çalışıyoruz, yetişir" yanıtını verdi.

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Sputnik Türkiye

konut, kira, kira bedeli, düzenleme