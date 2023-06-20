https://sputniknews.com.tr/20230620/kiraci-ve-ev-sahiplerini-ilgilendiriyor-yeni-donem-yolda-1072638726.html
Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor: Yeni dönem yolda
Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor: Yeni dönem yolda
Kiralara yüzde 25 zam sınırı getiren düzenlemenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artış oranını yüzde 25'le... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T07:24+0300
2023-06-20T07:24+0300
2023-06-20T07:24+0300
ekonomi
konut
kira
kira bedeli
düzenleme
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Kira artışlarında 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında en fazla yüzde yirmi beş artış yapılabilmesini içeren düzenlemeyle ilgili çalışma olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Bakan Tunç, konunun bakanlığın değil TBMM'nin yetkisinde olduğunu kaydetti.Tunç, söz konusu düzenlemenin süresinin 1 Temmuz'da dolacağının hatırlatılması üzerine, "Çalışıyoruz, yetişir" yanıtını verdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
konut, kira, kira bedeli, düzenleme
konut, kira, kira bedeli, düzenleme
Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor: Yeni dönem yolda
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Kiralara yüzde 25 zam sınırı getiren düzenlemenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artış oranını yüzde 25'le sınırlandıran ve süresi 1 Temmuz 2023'te dolacak düzenlemeye ilişkin çalıştıklarını bildirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kira artışlarında 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında en fazla yüzde yirmi beş artış yapılabilmesini içeren düzenlemeyle ilgili çalışma olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Bakan Tunç, konunun bakanlığın değil TBMM'nin yetkisinde olduğunu kaydetti.
Tunç, söz konusu düzenlemenin süresinin 1 Temmuz'da dolacağının hatırlatılması üzerine, "Çalışıyoruz, yetişir" yanıtını verdi.