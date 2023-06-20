https://sputniknews.com.tr/20230620/kilicdaroglunun-yeni-danismani-belli-oldu-1072639761.html
Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı belli oldu
Gazeteci Özgür Yici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı oldu. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T08:29+0300
2023-06-20T08:29+0300
2023-06-20T08:29+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
danışman
atama
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran'dan önce ataması yapılan danışmanların görevlerine son verdi.Gerçek Gündem'in CHP kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu 2 danışman ataması gerçekleştirdi.Kılıçdaroğlu, eski Sabah.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Özgür Yici'yi danışman olarak görevlendirdi. Yici, KRT TV ve ANKA’nın da sahibi olan Güneşim Medya bünyesinde İkinci Yüzyıl isminde gazetenin de Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Gazete, dijitalde yaşamını sürdürdü.CHP Genel Başkanı’nın, eski milletvekili Engin Özkoç'u da danışman olarak görevlendireceği ancak henüz atamasını imzalamadığı öğrenildi.Danışmanların danışmanı da görevden alındı iddiasıYeni Şafak ise haberinde, Kılıçdaroğlu'nun siyasi başdanışmanlığını yürüten Rasim Bölücek'in denetiminde CHP'nin 14'üncü katında çalışan 15 danışman ve 80 büro elemanından oluşan ekibin görevden alındığı öne sürüldü. Bu katta danışmanlarla birlikte çalışan 80 büro elemanın yeni birimlerde görevlendirileceği iddia edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230616/kilicdaroglunun-gorevine-son-verilen-danismanlari-arasinda-abdli-ekonomist-jeremy-rifkin-de-var-1072529023.html
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kemal kılıçdaroğlu, danışman, atama
kemal kılıçdaroğlu, danışman, atama
Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı belli oldu
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Gazeteci Özgür Yici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran'dan önce ataması yapılan danışmanların görevlerine son verdi.
Gerçek Gündem'in CHP kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu 2 danışman ataması gerçekleştirdi.
Kılıçdaroğlu, eski Sabah.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Özgür Yici'yi danışman olarak görevlendirdi. Yici, KRT TV ve ANKA’nın da sahibi olan Güneşim Medya bünyesinde İkinci Yüzyıl isminde gazetenin de Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Gazete, dijitalde yaşamını sürdürdü.
CHP Genel Başkanı’nın, eski milletvekili Engin Özkoç'u da danışman olarak görevlendireceği ancak henüz atamasını imzalamadığı öğrenildi.
Danışmanların danışmanı da görevden alındı iddiası
Yeni Şafak ise haberinde, Kılıçdaroğlu'nun siyasi başdanışmanlığını yürüten Rasim Bölücek'in denetiminde CHP'nin 14'üncü katında çalışan 15 danışman ve 80 büro elemanından oluşan ekibin görevden alındığı öne sürüldü. Bu katta danışmanlarla birlikte çalışan 80 büro elemanın yeni birimlerde görevlendirileceği iddia edildi.