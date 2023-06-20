https://sputniknews.com.tr/20230620/kahramanmarasta-37-buyuklugunde-deprem-1072637392.html

Kahramanmaraş’ta 3.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta 3.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T05:11+0300

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türkiye

kahramanmaraş

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Depremin saati 03.14 olarak kaydedilirken derinliği ise 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

türkiye

kahramanmaraş

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kahramanmaraş, deprem