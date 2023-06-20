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Kahramanmaraş’ta 3.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş’ta 3.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
kahramanmaraş
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Depremin saati 03.14 olarak kaydedilirken derinliği ise 6.97 kilometre olarak ölçüldü.
türkiye
kahramanmaraş
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kahramanmaraş, deprem
kahramanmaraş, deprem

Kahramanmaraş’ta 3.7 büyüklüğünde deprem

05:11 20.06.2023
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA
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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin saati 03.14 olarak kaydedilirken derinliği ise 6.97 kilometre olarak ölçüldü.
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