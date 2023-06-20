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Kahramanmaraş’ta 3.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş’ta 3.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T05:11+0300
2023-06-20T05:11+0300
2023-06-20T05:11+0300
türkiye
kahramanmaraş
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Depremin saati 03.14 olarak kaydedilirken derinliği ise 6.97 kilometre olarak ölçüldü.
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kahramanmaraş, deprem
Kahramanmaraş’ta 3.7 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin saati 03.14 olarak kaydedilirken derinliği ise 6.97 kilometre olarak ölçüldü.