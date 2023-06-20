https://sputniknews.com.tr/20230620/iyi-partili-fakibaba-akademisyenlerimiz-yurt-icindeki-kongrelere-bile-katilmiyor-1072670931.html
İYİ Partili Fakıbaba: Akademisyenlerimiz yurt içindeki kongrelere bile katılmıyor
İYİ Partili Fakıbaba: Akademisyenlerimiz yurt içindeki kongrelere bile katılmıyor
İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, akademisyenlerin yurt içindeki kongrelere bile katılmadıklarını söyledi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T19:49+0300
2023-06-20T19:49+0300
2023-06-20T19:49+0300
türkiye
iyi parti
ahmet eşref fakıbaba
akademisyen
kongre
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Fakıbaba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında akademisyenlerin sorunlarını dile getirdi.Bir grup akademisyenle bir araya gelerek sorunlarını dinlediğini aktaran Fakıbaba, "Akademisyenlerimiz bırakın yurtdışı kongreleri, yurt içindeki kongrelere bile katılmadıklarını söylediler. Ankara'dan İstanbul'daki bir kongreye katılmak için 6-7 bin lira gibi bir ücret ödemek zorunda olduklarını dile getirdiler. Görüşmede kiralarını dahi ödeyemeyecek durumda olduklarını, çocukları için iyi bir gelecek kuramadıklarını gördüm" diye konuştu.Bir akademisyenin kendisine gönderdiği mektubu okuyan Fakıbaba, Türkiye'nin, akademisyenlerine hak ettiği maaşı vermesi gerektiğini söyledi.'Hükümet doktorların, mühendislerin ve akademisyenlerin yurtdışına göç etmelerine sessiz kaldı'Fakıbaba, "Hükümet doktorların, mühendislerin ve akademisyenlerin yurtdışına göç etmelerine sessiz kaldı. İnşallah bilim insanlarının çığlıklarına duyarlı olurlar. Akademisyenlerin zam ve diğer özlük haklarını akademisyene yakışır bir şekilde düzenlenmesini, yurt dışına kaçışların önüne geçilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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iyi parti, ahmet eşref fakıbaba, akademisyen, kongre
iyi parti, ahmet eşref fakıbaba, akademisyen, kongre
İYİ Partili Fakıbaba: Akademisyenlerimiz yurt içindeki kongrelere bile katılmıyor
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İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, akademisyenlerin yurt içindeki kongrelere bile katılmadıklarını söyledi.
Fakıbaba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında akademisyenlerin sorunlarını dile getirdi.
Bir grup akademisyenle bir araya gelerek sorunlarını dinlediğini aktaran Fakıbaba, "Akademisyenlerimiz bırakın yurtdışı kongreleri, yurt içindeki kongrelere bile katılmadıklarını söylediler. Ankara'dan İstanbul'daki bir kongreye katılmak için 6-7 bin lira gibi bir ücret ödemek zorunda olduklarını dile getirdiler. Görüşmede kiralarını dahi ödeyemeyecek durumda olduklarını, çocukları için iyi bir gelecek kuramadıklarını gördüm" diye konuştu.
Bir akademisyenin kendisine gönderdiği mektubu okuyan Fakıbaba, Türkiye'nin, akademisyenlerine hak ettiği maaşı vermesi gerektiğini söyledi.
'Hükümet doktorların, mühendislerin ve akademisyenlerin yurtdışına göç etmelerine sessiz kaldı'
Fakıbaba, "Hükümet doktorların, mühendislerin ve akademisyenlerin yurtdışına göç etmelerine sessiz kaldı. İnşallah bilim insanlarının çığlıklarına duyarlı olurlar. Akademisyenlerin zam ve diğer özlük haklarını akademisyene yakışır bir şekilde düzenlenmesini, yurt dışına kaçışların önüne geçilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.