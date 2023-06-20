https://sputniknews.com.tr/20230620/iyi-partili-fakibaba-akademisyenlerimiz-yurt-icindeki-kongrelere-bile-katilmiyor-1072670931.html

İYİ Partili Fakıbaba: Akademisyenlerimiz yurt içindeki kongrelere bile katılmıyor

İYİ Partili Fakıbaba: Akademisyenlerimiz yurt içindeki kongrelere bile katılmıyor

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, akademisyenlerin yurt içindeki kongrelere bile katılmadıklarını söyledi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T19:49+0300

2023-06-20T19:49+0300

2023-06-20T19:49+0300

türkiye

iyi parti

ahmet eşref fakıbaba

akademisyen

kongre

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Fakıbaba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında akademisyenlerin sorunlarını dile getirdi.Bir grup akademisyenle bir araya gelerek sorunlarını dinlediğini aktaran Fakıbaba, "Akademisyenlerimiz bırakın yurtdışı kongreleri, yurt içindeki kongrelere bile katılmadıklarını söylediler. Ankara'dan İstanbul'daki bir kongreye katılmak için 6-7 bin lira gibi bir ücret ödemek zorunda olduklarını dile getirdiler. Görüşmede kiralarını dahi ödeyemeyecek durumda olduklarını, çocukları için iyi bir gelecek kuramadıklarını gördüm" diye konuştu.Bir akademisyenin kendisine gönderdiği mektubu okuyan Fakıbaba, Türkiye'nin, akademisyenlerine hak ettiği maaşı vermesi gerektiğini söyledi.'Hükümet doktorların, mühendislerin ve akademisyenlerin yurtdışına göç etmelerine sessiz kaldı'Fakıbaba, "Hükümet doktorların, mühendislerin ve akademisyenlerin yurtdışına göç etmelerine sessiz kaldı. İnşallah bilim insanlarının çığlıklarına duyarlı olurlar. Akademisyenlerin zam ve diğer özlük haklarını akademisyene yakışır bir şekilde düzenlenmesini, yurt dışına kaçışların önüne geçilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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iyi parti, ahmet eşref fakıbaba, akademisyen, kongre