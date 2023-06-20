https://sputniknews.com.tr/20230620/italyan-gazeteci-avrupanin-abdyi-takip-etmesi-tamamen-intihar-olur-1072648588.html

İtalyan gazeteci: Avrupa’nın ABD'yi takip etmesi tamamen intihar olur

İtalyan gazeteci: Avrupa’nın ABD'yi takip etmesi tamamen intihar olur

İtalyan gazeteci ve yazar Thomas Fazi, Harici'den Tunç Akkoç'a konuştu. Ukrayna krizinin ardından değişen dünya düzeninde Avrupa'nın rolüne dair açıklamalarda... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T12:34+0300

2023-06-20T12:34+0300

2023-06-20T12:34+0300

italya

gazeteci

harici

dünya

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çok kutuplu dünya

ab

avrupa birliği

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Harici'den Tunç Akkoç'a konuşan İtalyan gazeteci ve yazar Thomas Fazi, Amerika Birleşik Devletleri’nin bu yeni küresel ekonomik stratejisinin Avrupa üzerinde ne gibi olası sonuçları olabileceğini anlatarak, "Geçtiğimiz yıl yaşananlara bakacak olursak, asıl mağdur olan Ukrayna’yı bir kenara bırakırsak, bu savaştan en çok zarar gören kıta açık ara Avrupa’dır. Avrupa, Rus gazına ve Rusya’dan gelen diğer mallara en çok bağımlı olan bölge. Dolayısıyla Rusya’ya yaptırım uygulama kararı, Avrupa’nın temelde kendi kendine yaptırım uyguladığı bir tür otomatik yaptırım haline geldi" dedi ve ekledi:'Avrupa’nın ABD'yi takip etmesi tamamen intihar olur''Çok kutuplu dünya Avrupa için büyük bir fırsat olabilir'Avrupa’nın Çin karşıtı bir eksen oluşturmasının mümkün olup olmayacağını da değerlendiren Fazi, "Bence bu, Avrupa’nın Amerika’ya tabi olmasının bir sonucu olarak gerçekleşecek. Aslında Amerika’nın ayrıştırma politikasını taklit ediyor ya da taklit etmek istediğimizi iddia ediyoruz. Bence bunun yanlış olduğu çok ama çok kötü bir şekilde kanıtlanacak. Buna karşı güçlü bir tepki olacağını düşünüyorum. Şu anda Çin karşıtı duyguların o kadar da güçlü olduğunu söyleyemem. Aslında Avrupa’da, en azından popüler düzeyde, Amerika’yla bu sözde ittifakın artık bizim için gerçekten işe yaramadığı gerçeğine karşı artan bir farkındalık olduğunu düşünüyorum. Bence dünyanın çok kutuplu hale gelme sürecine ilgi var ve bu Avrupa için büyük bir fırsat olabilir; elbette bu Çin’in her istediğine boyun eğeceğiniz ya da ekonomilerinizi Çin’e satacağınız anlamına gelmiyor. Bu arada Çin’in istediği bu bile değil. Bu, potansiyel olarak küresel görünümün yeniden düzenlenmesinin Avrupa için ve özellikle de benimki gibi ülkeler için, hala siyasi olarak konumlanmış olan İtalya için çok büyük bir fırsat olabileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.'Dolarsızlaşma ülkelere daha fazla özgürlük sağlıyor'ABD dolarının rezerv para birimi olarak gerilemesinin ABD ve dünyanın geri kalanı üzerinde ne gibi etkileri olabileceğine dair soruyu da yanıtlayan Fazi şunları aktardı:

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