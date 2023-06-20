https://sputniknews.com.tr/20230620/hazine-121-milyar-liralik-kira-sertifikasi-satisi-yapti-1072676659.html
Hazine 12.1 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı
Hazine 12.1 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12.1 milyar liralık, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirdi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T23:00+0300
2023-06-20T23:00+0300
2023-06-20T23:00+0300
ekonomi
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, satışı gerçekleştirilen 12 milyar 86 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 14 Haziran 2028 olarak belirlendi.Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.
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hazine, hazine ve maliye bakanlığı
hazine, hazine ve maliye bakanlığı
Hazine 12.1 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12.1 milyar liralık, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, satışı gerçekleştirilen 12 milyar 86 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 14 Haziran 2028 olarak belirlendi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.