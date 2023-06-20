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https://sputniknews.com.tr/20230620/havalar-isindi-sarikiz-ortaya-cikti-1-metreye-kadar-ziplayabiliyor-1072644875.html
Havalar ısındı, sarıkız ortaya çıktı: 1 metreye kadar zıplayabiliyor
Havalar ısındı, sarıkız ortaya çıktı: 1 metreye kadar zıplayabiliyor
Batman’ın Kozluk ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan ‘Sarıkız’ örümceği paniğe neden oldu. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T10:44+0300
2023-06-20T10:44+0300
yaşam
türkiye
örümcek
zehirli
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İlçeye bağlı Tepecik Mahallesinde hava sıcaklıklarının yükselmesi ile ortaya çıkan ve güçlü çene yapısıyla dikkat çeken, akrep, kertenkele ve fare gibi hayvanlarla beslenen zehirli Sarıkız örümceği ilçede endişeye yol açtı. Uzun boylu ve iri olduğunu ifade eden mahalle sakini Rıdvan Işık “Bu örümcek türü oldukça zehirli ve 1 metreye kadar da zıplayabiliyor. Yaz aylarında bu örümceklerin ısırma vakaları oldukça artıyor. Yetkililerden daha sık ilaçlama yapmasını rica ediyoruz” dedi.Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülen Sarıkız örümceği görsel olarak oldukça iri bir yapıya sahip, akrep, fare ve kertenkele dahil birçok hayvana beslenebiliyor. Güçlü çene yapısıyla ısırdıkları insanlara zarar verebiliyor. Işıktan rahatsız olan bu hayvanlar genellikle geceleri ortaya çıkıp avlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/musta-cekirge-alarmi-tarlalara-dogru-ilerliyorlar-1071553813.html
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türkiye, örümcek, zehirli
türkiye, örümcek, zehirli

Havalar ısındı, sarıkız ortaya çıktı: 1 metreye kadar zıplayabiliyor

10:44 20.06.2023
© İHA / EMRULLAH IŞIKsarıkız ortaya çıktı
sarıkız ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© İHA / EMRULLAH IŞIK
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Batman’ın Kozluk ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan ‘Sarıkız’ örümceği paniğe neden oldu.
İlçeye bağlı Tepecik Mahallesinde hava sıcaklıklarının yükselmesi ile ortaya çıkan ve güçlü çene yapısıyla dikkat çeken, akrep, kertenkele ve fare gibi hayvanlarla beslenen zehirli Sarıkız örümceği ilçede endişeye yol açtı.
Uzun boylu ve iri olduğunu ifade eden mahalle sakini Rıdvan Işık “Bu örümcek türü oldukça zehirli ve 1 metreye kadar da zıplayabiliyor. Yaz aylarında bu örümceklerin ısırma vakaları oldukça artıyor. Yetkililerden daha sık ilaçlama yapmasını rica ediyoruz” dedi.
Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülen Sarıkız örümceği görsel olarak oldukça iri bir yapıya sahip, akrep, fare ve kertenkele dahil birçok hayvana beslenebiliyor. Güçlü çene yapısıyla ısırdıkları insanlara zarar verebiliyor. Işıktan rahatsız olan bu hayvanlar genellikle geceleri ortaya çıkıp avlanıyor.
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