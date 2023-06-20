https://sputniknews.com.tr/20230620/havalar-isindi-sarikiz-ortaya-cikti-1-metreye-kadar-ziplayabiliyor-1072644875.html
Havalar ısındı, sarıkız ortaya çıktı: 1 metreye kadar zıplayabiliyor
Havalar ısındı, sarıkız ortaya çıktı: 1 metreye kadar zıplayabiliyor
Batman’ın Kozluk ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan ‘Sarıkız’ örümceği paniğe neden oldu. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T10:44+0300
2023-06-20T10:44+0300
2023-06-20T10:44+0300
yaşam
türkiye
örümcek
zehirli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/14/1072644717_0:75:1600:975_1920x0_80_0_0_4b312a1bd4565c1f80bf812ef034693b.jpg
İlçeye bağlı Tepecik Mahallesinde hava sıcaklıklarının yükselmesi ile ortaya çıkan ve güçlü çene yapısıyla dikkat çeken, akrep, kertenkele ve fare gibi hayvanlarla beslenen zehirli Sarıkız örümceği ilçede endişeye yol açtı. Uzun boylu ve iri olduğunu ifade eden mahalle sakini Rıdvan Işık “Bu örümcek türü oldukça zehirli ve 1 metreye kadar da zıplayabiliyor. Yaz aylarında bu örümceklerin ısırma vakaları oldukça artıyor. Yetkililerden daha sık ilaçlama yapmasını rica ediyoruz” dedi.Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülen Sarıkız örümceği görsel olarak oldukça iri bir yapıya sahip, akrep, fare ve kertenkele dahil birçok hayvana beslenebiliyor. Güçlü çene yapısıyla ısırdıkları insanlara zarar verebiliyor. Işıktan rahatsız olan bu hayvanlar genellikle geceleri ortaya çıkıp avlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/musta-cekirge-alarmi-tarlalara-dogru-ilerliyorlar-1071553813.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/14/1072644717_102:0:1499:1048_1920x0_80_0_0_dafccd7bdf1d55f8a72d5c2f402c470a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, örümcek, zehirli
türkiye, örümcek, zehirli
Havalar ısındı, sarıkız ortaya çıktı: 1 metreye kadar zıplayabiliyor
Abone ol
Batman’ın Kozluk ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan ‘Sarıkız’ örümceği paniğe neden oldu.
İlçeye bağlı Tepecik Mahallesinde hava sıcaklıklarının yükselmesi ile ortaya çıkan ve güçlü çene yapısıyla dikkat çeken, akrep, kertenkele ve fare gibi hayvanlarla beslenen zehirli Sarıkız örümceği ilçede endişeye yol açtı.
Uzun boylu ve iri olduğunu ifade eden mahalle sakini Rıdvan Işık “Bu örümcek türü oldukça zehirli ve 1 metreye kadar da zıplayabiliyor. Yaz aylarında bu örümceklerin ısırma vakaları oldukça artıyor. Yetkililerden daha sık ilaçlama yapmasını rica ediyoruz” dedi.
Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülen Sarıkız örümceği görsel olarak oldukça iri bir yapıya sahip, akrep, fare ve kertenkele dahil birçok hayvana beslenebiliyor. Güçlü çene yapısıyla ısırdıkları insanlara zarar verebiliyor. Işıktan rahatsız olan bu hayvanlar genellikle geceleri ortaya çıkıp avlanıyor.