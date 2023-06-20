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https://sputniknews.com.tr/20230620/fenerbahcenin-yeni-sezon-formalari-tanitildi-1072680488.html
Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı
Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T23:40+0300
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spor
fenerbahçe
forma
ali koç
arda güler
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Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonda giyeceği formalar tanıtıldı.Ülker Stadı'ndaki maraton tribünün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirilen forma tanıtım törenine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve Fenerium Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat katıldı.Törende sarı-lacivertli futbolcular Arda Güler, Luan Peres ve İrfan Can Eğribayat ile basketbolcular Tarık Biberovic ve İdil Saçalır da hazır bulundu.Esin Güral Argat'ın Fenerium'un çalışmalarına anlattığı konuşmasıyla başlayan törende basın mensupları, basketbol alanı ve penaltı atma noktası gibi yerlerin de bulunduğu yenilenen Fenerium Mağazası'nı gezdi. Başkan Koç, sporcularla basketbol oynadı ve sanal penaltı vuruşu gerçekleştirdi.Ardından formaların tanıtımına geçildi. "Daima Fener" sloganıyla tanıtılan yeni sezon formalarının tanıtım filmi yayımlandı. Arda Güler, Luan Peres ve İrfan Can Eğribayat, yeni sezon formalarıyla basının karşısına çıkarak poz verdi. Sarı-lacivertli futbolcular, 2023-2024 sezonu formalarını beğendiklerini dile getirdi.Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği 3 forma, Fenerium ile Puma mağazalarının yanı sıra Fenerium.com ve Puma.com üzerinden satışa sunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230619/fenerbahceden-montella-iddialarina-yalanlama-1072621340.html
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fenerbahçe, forma, ali koç, arda güler
fenerbahçe, forma, ali koç, arda güler

Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı

23:40 20.06.2023
© AA / Serhat ÇağdaşFenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi.
Fenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA / Serhat Çağdaş
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Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonda giyeceği formalar tanıtıldı.
Ülker Stadı'ndaki maraton tribünün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirilen forma tanıtım törenine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve Fenerium Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat katıldı.
© AA / Serhat ÇağdaşFenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi.
Fenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
Fenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi.
© AA / Serhat Çağdaş
Törende sarı-lacivertli futbolcular Arda Güler, Luan Peres ve İrfan Can Eğribayat ile basketbolcular Tarık Biberovic ve İdil Saçalır da hazır bulundu.
Esin Güral Argat'ın Fenerium'un çalışmalarına anlattığı konuşmasıyla başlayan törende basın mensupları, basketbol alanı ve penaltı atma noktası gibi yerlerin de bulunduğu yenilenen Fenerium Mağazası'nı gezdi. Başkan Koç, sporcularla basketbol oynadı ve sanal penaltı vuruşu gerçekleştirdi.
Ardından formaların tanıtımına geçildi. "Daima Fener" sloganıyla tanıtılan yeni sezon formalarının tanıtım filmi yayımlandı. Arda Güler, Luan Peres ve İrfan Can Eğribayat, yeni sezon formalarıyla basının karşısına çıkarak poz verdi. Sarı-lacivertli futbolcular, 2023-2024 sezonu formalarını beğendiklerini dile getirdi.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği 3 forma, Fenerium ile Puma mağazalarının yanı sıra Fenerium.com ve Puma.com üzerinden satışa sunuldu.
© İHA / BORA AKYOLFenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi.
Fenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi. - Sputnik Türkiye
1/4
© İHA / BORA AKYOL
Fenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi.
© AA / Serhat ÇağdaşFenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi.
Fenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi. - Sputnik Türkiye
2/4
© AA / Serhat Çağdaş
Fenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi.
© İHA / BORA AKYOLFenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi.
Fenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi. - Sputnik Türkiye
3/4
© İHA / BORA AKYOL
Fenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi.
© İHA / BORA AKYOL-Fenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi.
Fenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi. - Sputnik Türkiye
4/4
© İHA / BORA AKYOL-
Fenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi.
1/4
© İHA / BORA AKYOL
Fenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi.
2/4
© AA / Serhat Çağdaş
Fenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi.
3/4
© İHA / BORA AKYOL
Fenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi.
4/4
© İHA / BORA AKYOL-
Fenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi.
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