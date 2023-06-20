https://sputniknews.com.tr/20230620/fenerbahcenin-yeni-sezon-formalari-tanitildi-1072680488.html

Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı

Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T23:40+0300

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spor

fenerbahçe

forma

ali koç

arda güler

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Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonda giyeceği formalar tanıtıldı.Ülker Stadı'ndaki maraton tribünün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirilen forma tanıtım törenine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve Fenerium Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat katıldı.Törende sarı-lacivertli futbolcular Arda Güler, Luan Peres ve İrfan Can Eğribayat ile basketbolcular Tarık Biberovic ve İdil Saçalır da hazır bulundu.Esin Güral Argat'ın Fenerium'un çalışmalarına anlattığı konuşmasıyla başlayan törende basın mensupları, basketbol alanı ve penaltı atma noktası gibi yerlerin de bulunduğu yenilenen Fenerium Mağazası'nı gezdi. Başkan Koç, sporcularla basketbol oynadı ve sanal penaltı vuruşu gerçekleştirdi.Ardından formaların tanıtımına geçildi. "Daima Fener" sloganıyla tanıtılan yeni sezon formalarının tanıtım filmi yayımlandı. Arda Güler, Luan Peres ve İrfan Can Eğribayat, yeni sezon formalarıyla basının karşısına çıkarak poz verdi. Sarı-lacivertli futbolcular, 2023-2024 sezonu formalarını beğendiklerini dile getirdi.Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği 3 forma, Fenerium ile Puma mağazalarının yanı sıra Fenerium.com ve Puma.com üzerinden satışa sunuldu.

https://sputniknews.com.tr/20230619/fenerbahceden-montella-iddialarina-yalanlama-1072621340.html

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fenerbahçe, forma, ali koç, arda güler