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https://sputniknews.com.tr/20230620/ehliyet-sinavinda-kopya-fiziksel-ozellikleri-benzer-uyeleri-sinava-gonderdiler-1072662626.html
Ehliyet sınavında kopya: Fiziksel özellikleri benzer üyeleri sınava soktular
Ehliyet sınavında kopya: Fiziksel özellikleri benzer üyeleri sınava soktular
Ehliyet sınavına girecek adayların üzerine kameralı düzenek kurarak kopya çeken ve sınav için gerekli belgeleri kanuna aykırı yollarla temin ettiği tespit... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T16:06+0300
2023-06-20T16:06+0300
yaşam
türkiye
ehliyet
kopya
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Motorlu taşıt sürücü belgesi sınavına girmek için yeterli donanıma sahip olmayan ya da kısa yoldan sınavı geçerek ehliyet sahibi olmak isteyen adayları bularak kanuna aykırı yollarla sınavı geçirten suç çetesine yönelik Ankara merkezli 29 ilde 270 şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı 212 oldu. Şebekenin sınavda kameralı düzenek kullanarak kopya çektirmesinin yanı sıra ‘Joker’ ismini verdikleri başka yöntemi daha uyguladığı ortaya çıktı. Söz konusu yöntemde örgütün, sınava girecek adayın fiziksel özelliklerine benzer üyelerini sınava gönderdiği ortaya çıktı. Şebekenin durumun anlaşılması adayın kaş, bıyık gibi yüz detaylarını sınava girecek mensuplarına makyajladığı öğrenildi.Öte yandan, operasyonda çok sayıda dijital materyal, doküman, makbuzun yanı sıra düzeneklerde kullanılan elektronik eşya ile silah ve tabanca fişeği ele geçirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230612/motorlu-tasitlar-sinavina-giren-kisinin-uzerinde-kopya-duzenegi-bulundu-aracinda-da-3-tabanca-cikti-1072343922.html
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türkiye, ehliyet, kopya
türkiye, ehliyet, kopya

Ehliyet sınavında kopya: Fiziksel özellikleri benzer üyeleri sınava soktular

16:06 20.06.2023
© İHAkopyacılar
kopyacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© İHA
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Ehliyet sınavına girecek adayların üzerine kameralı düzenek kurarak kopya çeken ve sınav için gerekli belgeleri kanuna aykırı yollarla temin ettiği tespit edilen şebekenin ‘Joker’ adını verdikleri bir diğer yöntemle fizik ve tip olarak benzeyen üyelerini adayın yerine sınava gönderdikleri ortaya çıktı.
Motorlu taşıt sürücü belgesi sınavına girmek için yeterli donanıma sahip olmayan ya da kısa yoldan sınavı geçerek ehliyet sahibi olmak isteyen adayları bularak kanuna aykırı yollarla sınavı geçirten suç çetesine yönelik Ankara merkezli 29 ilde 270 şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı 212 oldu.
Şebekenin sınavda kameralı düzenek kullanarak kopya çektirmesinin yanı sıra ‘Joker’ ismini verdikleri başka yöntemi daha uyguladığı ortaya çıktı. Söz konusu yöntemde örgütün, sınava girecek adayın fiziksel özelliklerine benzer üyelerini sınava gönderdiği ortaya çıktı. Şebekenin durumun anlaşılması adayın kaş, bıyık gibi yüz detaylarını sınava girecek mensuplarına makyajladığı öğrenildi.
Öte yandan, operasyonda çok sayıda dijital materyal, doküman, makbuzun yanı sıra düzeneklerde kullanılan elektronik eşya ile silah ve tabanca fişeği ele geçirildi.
Motorlu taşıtlar sınavına giren kişinin üzerinde kopya düzeneği bulundu: Aracında da 3 tabanca çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
TÜRKİYE
Motorlu taşıtlar sınavına giren kişinin üzerinde kopya düzeneği bulundu: Aracında da 3 tabanca çıktı
12 Haziran , 17:19
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