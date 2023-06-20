https://sputniknews.com.tr/20230620/ehliyet-sinavinda-kopya-fiziksel-ozellikleri-benzer-uyeleri-sinava-gonderdiler-1072662626.html

Ehliyet sınavında kopya: Fiziksel özellikleri benzer üyeleri sınava soktular

Ehliyet sınavında kopya: Fiziksel özellikleri benzer üyeleri sınava soktular

Ehliyet sınavına girecek adayların üzerine kameralı düzenek kurarak kopya çeken ve sınav için gerekli belgeleri kanuna aykırı yollarla temin ettiği tespit... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T16:06+0300

2023-06-20T16:06+0300

2023-06-20T16:06+0300

yaşam

türkiye

ehliyet

kopya

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Motorlu taşıt sürücü belgesi sınavına girmek için yeterli donanıma sahip olmayan ya da kısa yoldan sınavı geçerek ehliyet sahibi olmak isteyen adayları bularak kanuna aykırı yollarla sınavı geçirten suç çetesine yönelik Ankara merkezli 29 ilde 270 şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı 212 oldu. Şebekenin sınavda kameralı düzenek kullanarak kopya çektirmesinin yanı sıra ‘Joker’ ismini verdikleri başka yöntemi daha uyguladığı ortaya çıktı. Söz konusu yöntemde örgütün, sınava girecek adayın fiziksel özelliklerine benzer üyelerini sınava gönderdiği ortaya çıktı. Şebekenin durumun anlaşılması adayın kaş, bıyık gibi yüz detaylarını sınava girecek mensuplarına makyajladığı öğrenildi.Öte yandan, operasyonda çok sayıda dijital materyal, doküman, makbuzun yanı sıra düzeneklerde kullanılan elektronik eşya ile silah ve tabanca fişeği ele geçirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230612/motorlu-tasitlar-sinavina-giren-kisinin-uzerinde-kopya-duzenegi-bulundu-aracinda-da-3-tabanca-cikti-1072343922.html

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türkiye, ehliyet, kopya