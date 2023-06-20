https://sputniknews.com.tr/20230620/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1072640255.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 23,6410 liradan, euro 25,8300 liradan güne başladı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T09:13+0300
2023-06-20T09:13+0300
2023-06-20T09:14+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Serbest piyasada 23,6390 liradan alınan dolar, 23,6410 liradan satılıyor. 25,8280 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,8300 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 23,6180 lira, euronun satış fiyatı da 25,7860 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 480 lira, çeyrek altın 2 bin 398 lira, Cumhuriyet altını 9.564 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.269 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 75.73 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.73 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.797 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve euro'da son durum ne?
09:13 20.06.2023 (güncellendi: 09:14 20.06.2023) Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 23,6410 liradan, euro 25,8300 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 23,6390 liradan alınan dolar, 23,6410 liradan satılıyor. 25,8280 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,8300 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 23,6180 lira, euronun satış fiyatı da 25,7860 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 480 lira, çeyrek altın 2 bin 398 lira, Cumhuriyet altını 9.564 liradan el değiştiriyor.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.269 puandan başladı.
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.73 dolardan işlem görüyor.
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Bitcoin bugün 26.797 dolar seviyesinde.