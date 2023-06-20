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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/doc-dr-ahmet-erdi-ozturk-chp-delege-pazarligiyla-kurultaya-giderse-yazik-olur-1072672534.html
Doç. Dr. Ahmet Erdi Öztürk: CHP, delege pazarlığıyla kurultaya giderse yazık olur
Doç. Dr. Ahmet Erdi Öztürk: CHP, delege pazarlığıyla kurultaya giderse yazık olur
Londra Metropolitan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Erdi Öztürk, CHP’nin seçim sonrası izlediği politikaları değerlendirirken “Delege pazarlığı ve bunun... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
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Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Öztürk’ün açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Yanlış aday değildi ama...''Kılıçdaroğlu müsaade etmeden değişim olur mu?'
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radyo, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, chp, seçim
radyo, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, chp, seçim

Doç. Dr. Ahmet Erdi Öztürk: CHP, delege pazarlığıyla kurultaya giderse yazık olur

21:14 20.06.2023
© SputnikAtilla Güner'le Akşam Postası
Atilla Güner'le Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Londra Metropolitan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Erdi Öztürk, CHP’nin seçim sonrası izlediği politikaları değerlendirirken “Delege pazarlığı ve bunun üzerinden belediye rantlarının pazarlığı ile kurultaya gidilirse yazık olur. Türkiye muhalefetsiz kalır” dedi.
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Öztürk’ün açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’yi yönetme, tepeden alta, alttan yukarıya demokratik bir restorasyon yapma fikrine ben saygı duyuyorum. Ama ne olursa olsun, adaya oy veren bir seçmen kitlemiz var. Adayın liderlik özellikleri ve bunun da ötesinde adayın geçmiş başarıları çok önemli. Mesela İmamoğlu… Beylikdüzü’nü de sayarsak iki değil tam üç kere Erdoğan’ın karşısına çıkarmış olduğu rakipleri yenmiş birisi. Mansur Yavaş, 2014 yerel seçiminde Melih Gökçek’e kaybetmişti ama daha sonrasında AK Parti’nin adayını yendi. Bu isimler gibi arkasında başarı hikayesi barındıran isimler varken bir şekilde altılı masada kurduğu dengeler sonucunda Kılıçdaroğlu aday oldu. Daha demokratik, daha rasyonalite üzerinden oy verme davranışı olan bir ülke olsaydık çok doğru bir aday olabilirdi. Ama mevcut şartlarda Kılıçdaroğlu bir şekilde gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklenmesine neden oldu ve ondan sonra da o gömlek giyilemedi.

'Yanlış aday değildi ama...'

"Kılıçdaroğlu yanlış bir adaydı demiyorum ama Kılıçdaroğlu yerine diğer bir aday olsaydı sonuç farklı olabilirdi. Erdoğan 69 yaşında ve 13 yaşından bu yana siyasetin içerisinde Biden’ın yaşını hesaba katmazsak Erdoğan yaşayan en tecrübeli birkaç siyasi figürden birisi. Buradan bakarsak Erdoğan seçim kazanma makinası. Seçim kazanma makinasının karşısına siz adayınızı geç açıklayarak, bazı tartışmalarınızı kamuoyu önünde yaparak, altılı masanın ittifak ortaklarından bir tanesi A politikası derken siz akşam B politikası deyip kakafoni yaratırsanız Erdoğan buna acımaz ki acımadı da.’’

'Kılıçdaroğlu müsaade etmeden değişim olur mu?'

Yorgun, umutsuz ve ‘defteri kapatmış’ seçmenler var. Muhalefetin bir bütün olarak birleşerek bir şey yapması şu an için çok zor gözüküyor. Muhalefet neden hata yaptığını özeleştiri yaparak madde madde kamuoyuyla paylaşmak zorunda. Kamuoyuyla paylaştıktan sonra kendisinin de dahil olduğu ama değişimin bir yöneticisi gibi değil de değişenlerden biri olarak, Türkiye’ye uygun yepyeni bir muhalefet anlayışıyla dizayn edilmesi lazım.

Ne yazık ki CHP’nin kurultay ve delege sistemine baktığımızda Kılıçdaroğlu müsaade etmeden bu mümkün görünmüyor. Kılıçdaroğlu müsaade etmez ve yerel seçimler bir şekilde kaybedilirse Türkiye çok şey kaybeder. Ki Erdoğan’ın elbette çok keyifli olduğunu tahmin edebiliyoruz ama o bebeğini geri almak istiyor. Erdoğan’ı Erdoğan yapan şey İstanbul. Böyle bir Türkiye’de tamamen tek sesli bir Türkiye olur ve çok zor bir dönem olur. 9 ay çok kısa bir süre. Mahalleden başlayan bir kurultay süreci olacak. Delege ağaları üzerinden delege pazarlığı, o delege pazarlığı üzerinden belediyelerin rantlarının pazarlığı gibi bir tabloyla CHP süreci geçiştirirse çok yazık eder. Türkiye muhalefetsiz kalır. O zaman mahallede huzursuzluk olmaz, mahalle tamamen sessizliğe bürünür.’

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