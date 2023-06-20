Doç. Dr. Ahmet Erdi Öztürk: CHP, delege pazarlığıyla kurultaya giderse yazık olur

Yorgun, umutsuz ve ‘defteri kapatmış’ seçmenler var. Muhalefetin bir bütün olarak birleşerek bir şey yapması şu an için çok zor gözüküyor. Muhalefet neden hata yaptığını özeleştiri yaparak madde madde kamuoyuyla paylaşmak zorunda. Kamuoyuyla paylaştıktan sonra kendisinin de dahil olduğu ama değişimin bir yöneticisi gibi değil de değişenlerden biri olarak, Türkiye’ye uygun yepyeni bir muhalefet anlayışıyla dizayn edilmesi lazım.

Ne yazık ki CHP’nin kurultay ve delege sistemine baktığımızda Kılıçdaroğlu müsaade etmeden bu mümkün görünmüyor. Kılıçdaroğlu müsaade etmez ve yerel seçimler bir şekilde kaybedilirse Türkiye çok şey kaybeder. Ki Erdoğan’ın elbette çok keyifli olduğunu tahmin edebiliyoruz ama o bebeğini geri almak istiyor. Erdoğan’ı Erdoğan yapan şey İstanbul. Böyle bir Türkiye’de tamamen tek sesli bir Türkiye olur ve çok zor bir dönem olur. 9 ay çok kısa bir süre. Mahalleden başlayan bir kurultay süreci olacak. Delege ağaları üzerinden delege pazarlığı, o delege pazarlığı üzerinden belediyelerin rantlarının pazarlığı gibi bir tabloyla CHP süreci geçiştirirse çok yazık eder. Türkiye muhalefetsiz kalır. O zaman mahallede huzursuzluk olmaz, mahalle tamamen sessizliğe bürünür.’