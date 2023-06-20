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Devler Ligi'nde 1. eleme turu kuraları çekildi
Devler Ligi'nde 1. eleme turu kuraları çekildi
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yeni sezonun 1. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T16:53+0300
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spor
uefa şampiyonlar ligi
kura
takım
futbol
nyon
uefa
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu 1. eleme turu kuraları Nyon'da çekildi. İlk maçların 11-12 Temmuz, rövanşların ise 18-19 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:Hacken (İsveç) - The New Saints (Galler)Ballkani (Kosova) - Ludogorets (Bulgaristan)Shamrock Rovers (İrlanda) - Ön eleme turu kazananıZalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya)Klaksvik (Faroe Adaları) - Ferencvaros (Macaristan)Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Valmiera (Letonya)Helsinki (Finlandiya) - Larne (Kuzey İrlanda)Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan)Rakow (Polonya) - Flora (Estonya)Slovan Bratislava (Slovakya) - Swift Hesper (Lüksemburg)Farul Constanta (Romanya) - Sheriff Tiraspol (Moldova)Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Haifa (İsrail)Urartu (Ermenistan) - Zrinjski (Bosna Hersek)Partizani (Arnavutluk) - BATE Borisov (Belarus)Astana (Kazakistan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan)
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uefa şampiyonlar ligi, kura, takım, futbol, nyon, uefa
uefa şampiyonlar ligi, kura, takım, futbol, nyon, uefa

Devler Ligi'nde 1. eleme turu kuraları çekildi

16:53 20.06.2023
© FlickrŞampiyonlar Ligi kura çekimi
Şampiyonlar Ligi kura çekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© Flickr
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yeni sezonun 1. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kurayla belirlendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu 1. eleme turu kuraları Nyon'da çekildi.
İlk maçların 11-12 Temmuz, rövanşların ise 18-19 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:
Hacken (İsveç) - The New Saints (Galler)
Ballkani (Kosova) - Ludogorets (Bulgaristan)
Shamrock Rovers (İrlanda) - Ön eleme turu kazananı
Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya)
Klaksvik (Faroe Adaları) - Ferencvaros (Macaristan)
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Valmiera (Letonya)
Helsinki (Finlandiya) - Larne (Kuzey İrlanda)
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan)
Rakow (Polonya) - Flora (Estonya)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Swift Hesper (Lüksemburg)
Farul Constanta (Romanya) - Sheriff Tiraspol (Moldova)
Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Haifa (İsrail)
Urartu (Ermenistan) - Zrinjski (Bosna Hersek)
Partizani (Arnavutluk) - BATE Borisov (Belarus)
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