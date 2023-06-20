https://sputniknews.com.tr/20230620/derin-dondurucuda-cesetler-bulunmustu-zanlinin-ifadesi-ortaya-cikti-1072638537.html

Derin dondurucuda cesetler bulunmuştu: Zanlının ifadesi ortaya çıktı

Derin dondurucuda cesetler bulunmuştu: Zanlının ifadesi ortaya çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evdeki derin dondurucu içinde bulunan 4 cesetle ilgili aranan zanlı Çeşme'de yakalandı. Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T07:04+0300

2023-06-20T07:04+0300

2023-06-20T07:05+0300

türkiye

izmir

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/13/1072617442_0:37:666:412_1920x0_80_0_0_3b01ac36d07cb7ec73cee78b1f3be638.jpg

İzmir'de Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedinin derin dondurucuda bulunmasının ardından olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bayraklı ilçesinde 18 Haziran'da 3'ü kadın 1'i erkek toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H, Çeşme ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla yakalanan S.H'nin cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230619/derin-dondurucudaki-cesetlerin-kime-ait-oldugu-dna-testi-ile-belirlenecek--1072617776.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, cinayet