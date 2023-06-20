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https://sputniknews.com.tr/20230620/derin-dondurucuda-cesetler-bulunmustu-zanlinin-ifadesi-ortaya-cikti-1072638537.html
Derin dondurucuda cesetler bulunmuştu: Zanlının ifadesi ortaya çıktı
Derin dondurucuda cesetler bulunmuştu: Zanlının ifadesi ortaya çıktı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evdeki derin dondurucu içinde bulunan 4 cesetle ilgili aranan zanlı Çeşme'de yakalandı. Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T07:04+0300
2023-06-20T07:05+0300
türkiye
izmir
cinayet
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İzmir'de Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedinin derin dondurucuda bulunmasının ardından olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bayraklı ilçesinde 18 Haziran'da 3'ü kadın 1'i erkek toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H, Çeşme ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla yakalanan S.H'nin cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf ettiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230619/derin-dondurucudaki-cesetlerin-kime-ait-oldugu-dna-testi-ile-belirlenecek--1072617776.html
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izmir, cinayet
izmir, cinayet

Derin dondurucuda cesetler bulunmuştu: Zanlının ifadesi ortaya çıktı

07:04 20.06.2023 (güncellendi: 07:05 20.06.2023)
© İHAİzmir
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© İHA
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evdeki derin dondurucu içinde bulunan 4 cesetle ilgili aranan zanlı Çeşme'de yakalandı. Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden zanlı, cinayetleri kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi.
İzmir'de Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedinin derin dondurucuda bulunmasının ardından olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bayraklı ilçesinde 18 Haziran'da 3'ü kadın 1'i erkek toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H, Çeşme ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla yakalanan S.H'nin cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf ettiği belirtildi.
Derin dondurucudaki cesetlerin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
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Derin dondurucudaki cesetlerin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek: Görüntüler ortaya çıktı
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