https://sputniknews.com.tr/20230620/depremlerin-ardindan-naci-gorur-uyardi-bu-yore-hep-aktif-1072638402.html

Depremlerin ardından Naci Görür uyardı: Bu yöre hep aktif

Depremlerin ardından Naci Görür uyardı: Bu yöre hep aktif

Kahramanmaraş ve Erzurum'daki depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T06:52+0300

2023-06-20T06:52+0300

2023-06-20T06:52+0300

türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

naci görür

erzurum

kahramanmaraş

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7, Erzurum'un Aşkale ilçesinde ise 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.Depremlerin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla uyarıda bulundu. Kahramanmaraş’taki depremle ilgili Görür, “Göksun Aslanbey çiftliğinde 4.7 deprem oldu. Kısa bir zaman içerisinde aynı yerde yine bu boyutlarda deprem vardı. Deprem Savrun Fayı ile Çardak Fayı’nın kesim bölgesinde. Bu yöre hep aktif” dedi.Görür, Erzurum’daki depreme ilişkin şunları kaydetti:“Küçükgeçit-Aşkale/Erzurum’da 4.3 deprem oldu. Bu deprem de muhtemelen sol yönlü Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Son depremler Doğu Anadolu'yu da belirli ölçüde sıkıştırdı.”

https://sputniknews.com.tr/20230619/kahramanmarasta-47-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1072634772.html

türkiye

erzurum

kahramanmaraş

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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), naci görür, erzurum, kahramanmaraş