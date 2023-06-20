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https://sputniknews.com.tr/20230620/depremlerin-ardindan-naci-gorur-uyardi-bu-yore-hep-aktif-1072638402.html
Depremlerin ardından Naci Görür uyardı: Bu yöre hep aktif
Depremlerin ardından Naci Görür uyardı: Bu yöre hep aktif
Kahramanmaraş ve Erzurum'daki depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
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2023-06-20T06:52+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
naci görür
erzurum
kahramanmaraş
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7, Erzurum'un Aşkale ilçesinde ise 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.Depremlerin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla uyarıda bulundu. Kahramanmaraş’taki depremle ilgili Görür, “Göksun Aslanbey çiftliğinde 4.7 deprem oldu. Kısa bir zaman içerisinde aynı yerde yine bu boyutlarda deprem vardı. Deprem Savrun Fayı ile Çardak Fayı’nın kesim bölgesinde. Bu yöre hep aktif” dedi.Görür, Erzurum’daki depreme ilişkin şunları kaydetti:“Küçükgeçit-Aşkale/Erzurum’da 4.3 deprem oldu. Bu deprem de muhtemelen sol yönlü Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Son depremler Doğu Anadolu'yu da belirli ölçüde sıkıştırdı.”
https://sputniknews.com.tr/20230619/kahramanmarasta-47-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1072634772.html
türkiye
erzurum
kahramanmaraş
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), naci görür, erzurum, kahramanmaraş
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), naci görür, erzurum, kahramanmaraş

Depremlerin ardından Naci Görür uyardı: Bu yöre hep aktif

06:52 20.06.2023
© AAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA
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Kahramanmaraş ve Erzurum'daki depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7, Erzurum'un Aşkale ilçesinde ise 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Depremlerin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla uyarıda bulundu.
Kahramanmaraş’taki depremle ilgili Görür, “Göksun Aslanbey çiftliğinde 4.7 deprem oldu. Kısa bir zaman içerisinde aynı yerde yine bu boyutlarda deprem vardı. Deprem Savrun Fayı ile Çardak Fayı’nın kesim bölgesinde. Bu yöre hep aktif” dedi.
Görür, Erzurum’daki depreme ilişkin şunları kaydetti:
“Küçükgeçit-Aşkale/Erzurum’da 4.3 deprem oldu. Bu deprem de muhtemelen sol yönlü Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Son depremler Doğu Anadolu'yu da belirli ölçüde sıkıştırdı.”
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
TÜRKİYE
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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