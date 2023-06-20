https://sputniknews.com.tr/20230620/depremlerin-ardindan-naci-gorur-uyardi-bu-yore-hep-aktif-1072638402.html
Depremlerin ardından Naci Görür uyardı: Bu yöre hep aktif
Depremlerin ardından Naci Görür uyardı: Bu yöre hep aktif
Kahramanmaraş ve Erzurum'daki depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T06:52+0300
2023-06-20T06:52+0300
2023-06-20T06:52+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
naci görür
erzurum
kahramanmaraş
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7, Erzurum'un Aşkale ilçesinde ise 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.Depremlerin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla uyarıda bulundu. Kahramanmaraş’taki depremle ilgili Görür, “Göksun Aslanbey çiftliğinde 4.7 deprem oldu. Kısa bir zaman içerisinde aynı yerde yine bu boyutlarda deprem vardı. Deprem Savrun Fayı ile Çardak Fayı’nın kesim bölgesinde. Bu yöre hep aktif” dedi.Görür, Erzurum’daki depreme ilişkin şunları kaydetti:“Küçükgeçit-Aşkale/Erzurum’da 4.3 deprem oldu. Bu deprem de muhtemelen sol yönlü Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Son depremler Doğu Anadolu'yu da belirli ölçüde sıkıştırdı.”
https://sputniknews.com.tr/20230619/kahramanmarasta-47-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1072634772.html
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erzurum
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), naci görür, erzurum, kahramanmaraş
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), naci görür, erzurum, kahramanmaraş
Depremlerin ardından Naci Görür uyardı: Bu yöre hep aktif
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Kahramanmaraş ve Erzurum'daki depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7, Erzurum'un Aşkale ilçesinde ise 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Depremlerin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla uyarıda bulundu.
Kahramanmaraş’taki depremle ilgili Görür, “Göksun Aslanbey çiftliğinde 4.7 deprem oldu. Kısa bir zaman içerisinde aynı yerde yine bu boyutlarda deprem vardı. Deprem Savrun Fayı ile Çardak Fayı’nın kesim bölgesinde. Bu yöre hep aktif” dedi.
Görür, Erzurum’daki depreme ilişkin şunları kaydetti:
“Küçükgeçit-Aşkale/Erzurum’da 4.3 deprem oldu. Bu deprem de muhtemelen sol yönlü Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Son depremler Doğu Anadolu'yu da belirli ölçüde sıkıştırdı.”