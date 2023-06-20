https://sputniknews.com.tr/20230620/deli-yurek-geri-donuyor-1072666959.html

'Deli Yürek' geri dönüyor

'Deli Yürek' geri dönüyor

Dizi tarihinin kült yapımlarından 'Deli Yürek', yeni versiyonuyla geri dönüyor. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T17:03+0300

2023-06-20T17:03+0300

2023-06-20T17:06+0300

yaşam

kenan imirzalıoğlu

deli yürek

dizi

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Bir dönem seyirciyi ekrana kitleyen ‘Deli Yürek’ dizisi, yeni versiyonuyla geri dönüyor. RaniniTv'nin aktardığına göre, Calinos Entertainment, yeni versiyonu ‘Deli Yürek’in yapım şirketi Sinegraf’la ortak olarak hazırlayacak.Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde yer aldığı dizi, Haziran 2002’de 113. bölümü ile final yaptı. 2001’de, yine Osman Sınav’ın yönetmenliğini ve İmirzalıoğlu’nun başrolünü üstlendiği 'Deli Yürek: Bumerang Cehennemi' filmi yayınlandı.

https://sputniknews.com.tr/20221115/necati-sasmaz-duyurdu-kurtlar-vadisi-geri-donuyor-1063444615.html

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kenan imirzalıoğlu, deli yürek, dizi