https://sputniknews.com.tr/20230620/deli-yurek-geri-donuyor-1072666959.html
'Deli Yürek' geri dönüyor
'Deli Yürek' geri dönüyor
Dizi tarihinin kült yapımlarından 'Deli Yürek', yeni versiyonuyla geri dönüyor. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T17:03+0300
2023-06-20T17:03+0300
2023-06-20T17:06+0300
yaşam
kenan imirzalıoğlu
deli yürek
dizi
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Bir dönem seyirciyi ekrana kitleyen ‘Deli Yürek’ dizisi, yeni versiyonuyla geri dönüyor. RaniniTv'nin aktardığına göre, Calinos Entertainment, yeni versiyonu ‘Deli Yürek’in yapım şirketi Sinegraf’la ortak olarak hazırlayacak.Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde yer aldığı dizi, Haziran 2002’de 113. bölümü ile final yaptı. 2001’de, yine Osman Sınav’ın yönetmenliğini ve İmirzalıoğlu’nun başrolünü üstlendiği 'Deli Yürek: Bumerang Cehennemi' filmi yayınlandı.
https://sputniknews.com.tr/20221115/necati-sasmaz-duyurdu-kurtlar-vadisi-geri-donuyor-1063444615.html
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kenan imirzalıoğlu, deli yürek, dizi
kenan imirzalıoğlu, deli yürek, dizi
'Deli Yürek' geri dönüyor
17:03 20.06.2023 (güncellendi: 17:06 20.06.2023) Abone ol
Dizi tarihinin kült yapımlarından 'Deli Yürek', yeni versiyonuyla geri dönüyor.
Bir dönem seyirciyi ekrana kitleyen ‘Deli Yürek’ dizisi, yeni versiyonuyla geri dönüyor.
RaniniTv
'nin aktardığına göre,
Calinos Entertainment, yeni versiyonu ‘Deli Yürek’in yapım şirketi Sinegraf’la ortak olarak hazırlayacak.
Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde yer aldığı dizi, Haziran 2002’de 113. bölümü ile final yaptı. 2001’de, yine Osman Sınav’ın yönetmenliğini ve İmirzalıoğlu’nun başrolünü üstlendiği 'Deli Yürek: Bumerang Cehennemi' filmi yayınlandı.