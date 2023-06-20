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https://sputniknews.com.tr/20230620/cumhurbaskani-erdogan-isci-ve-isveren-temsilcilerini-kabul-etti-1072665488.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T16:47+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.Atalay ve Akkol'un asgari ücrete yapılan ara zam dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da hazır bulundu.TİSK Başkanı Akkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde Türk Bayrağı ile tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakların yer aldığı hediye takdim etti.
https://sputniknews.com.tr/20230620/isverene-asgari-ucret-desteginde-yeni-tutar-aciklandi-1072653368.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, asgari ücret
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, asgari ücret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti

16:47 20.06.2023
© AA / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Atalay ve Akkol'un asgari ücrete yapılan ara zam dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da hazır bulundu.
TİSK Başkanı Akkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde Türk Bayrağı ile tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakların yer aldığı hediye takdim etti.
Asgari ücret - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
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İşverene asgari ücret desteğinde yeni tutar açıklandı
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