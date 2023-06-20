https://sputniknews.com.tr/20230620/cumhurbaskani-erdogan-asgari-ucretin-belirlenmesinde-emegi-gecen-tum-paydaslara-tesekkur-ediyorum-1072647945.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücrete ilişkin olarak, "İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T12:08+0300
2023-06-20T12:08+0300
2023-06-20T12:08+0300
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücrete ilişkin olarak, "İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.