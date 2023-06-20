Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum

© AA / Mustafa Kamacı Recep Tayyip Erdoğan © AA / Mustafa Kamacı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücrete ilişkin olarak, "İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.