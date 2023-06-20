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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücrete ilişkin olarak, "İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum

12:08 20.06.2023
© AA / Mustafa KamacıRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücrete ilişkin olarak, "İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.
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