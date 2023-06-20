https://sputniknews.com.tr/20230620/coban-maasini-fabrikator-almiyor-350-bin-lirayi-buluyor-1072639008.html
Çoban maaşını fabrikatör almıyor: 350 bin lirayı buluyor
Çoban maaşını fabrikatör almıyor: 350 bin lirayı buluyor
Birçok köyde çoban bulmakta köy muhtarlarının zorlandığı ifade ediliyor. Çobanın aylık geliri ise 350 bin lirayı bulabiliyor. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T07:37+0300
2023-06-20T07:37+0300
2023-06-20T07:39+0300
ekonomi
çoban
büyükbaş
maaş
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Kırmızı et fiyatlarındaki yüksek seyir hayvancılığa olan ilgiyi canlı tutuyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretiminde, yem, mazot, gübre fiyatlarındaki artış kadar, kalifiye iş gücünün olmaması da büyük sorun. En büyük sorun ise, geniş meraları bulunan köylerde çoban bulunamaması.Birçok köyde, çoban arayışı söz konusu. Köy muhtarları, uygun fiyata çoban bulmak için kıyasıya rekabet içinde. Köyde çoban bulunamayınca ya civar köylerden ya da başka illerden çoban bulunmaya çalışılıyor.Halktv.com.tr'nin haberine göre, çobanın hayvan başına aldığı 400 TL ile 1000 TL arasında değişiyor. Bu tutar geçen yıl 150 TL ile 300 TL arasında değişiyordu. Bu da, yüzde 100’ü aşan bir ücret artışı anlamına geliyor.Aylık gelir 350 bin lirayı bulabiliyorSürünün büyüklüğüne göre, çobana ödenen para 600 bin TL ile 1.5 milyon lira arasında değişiyor. Anılan tutar, 4 aylık ‘hizmet’ karşılığı olduğuna göre aylık gelir 350 bin lirayı bulabiliyor. Bir köy muhtarları, “Yüksek ücrete rağmen çoban bulamıyoruz” dedi.Öte yandan, besiciyi zorlayan yüksek girdi maliyetlerine son aylarda kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş, besici bir nebze rahatlatmış görünüyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kırmızı et fiyatları tavan yaptı. 1 kilo kıyma 350 lira iken, kırmızı etin kilosu ise 410 TL. Antrikotun kilogram fiyatı 480 lira iken Bonfile 600 liraya çıkmış durumda. Kıymalık etin kilosu ise 350 lira seviyesinde.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 sonu itibarıyla Türkiye'deki büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 24 bin olarak tespit edildi. Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,1 oranında azalarak 44 milyon 688 bin baş, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 6,2 oranında azalarak 11 milyon 578 bin baş oldu.
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çoban, büyükbaş, maaş
Çoban maaşını fabrikatör almıyor: 350 bin lirayı buluyor
07:37 20.06.2023 (güncellendi: 07:39 20.06.2023) Abone ol
Birçok köyde çoban bulmakta köy muhtarlarının zorlandığı ifade ediliyor. Çobanın aylık geliri ise 350 bin lirayı bulabiliyor.
Kırmızı et fiyatlarındaki yüksek seyir hayvancılığa olan ilgiyi canlı tutuyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretiminde, yem, mazot, gübre fiyatlarındaki artış kadar, kalifiye iş gücünün olmaması da büyük sorun. En büyük sorun ise, geniş meraları bulunan köylerde çoban bulunamaması.
Birçok köyde, çoban arayışı söz konusu. Köy muhtarları, uygun fiyata çoban bulmak için kıyasıya rekabet içinde. Köyde çoban bulunamayınca ya civar köylerden ya da başka illerden çoban bulunmaya çalışılıyor.
Halktv.com.tr'nin haberine göre, çobanın hayvan başına aldığı 400 TL ile 1000 TL arasında değişiyor. Bu tutar geçen yıl 150 TL ile 300 TL arasında değişiyordu. Bu da, yüzde 100’ü aşan bir ücret artışı anlamına geliyor.
Aylık gelir 350 bin lirayı bulabiliyor
Sürünün büyüklüğüne göre, çobana ödenen para 600 bin TL ile 1.5 milyon lira arasında değişiyor. Anılan tutar, 4 aylık ‘hizmet’ karşılığı olduğuna göre aylık gelir 350 bin lirayı bulabiliyor. Bir köy muhtarları, “Yüksek ücrete rağmen çoban bulamıyoruz” dedi.
Öte yandan, besiciyi zorlayan yüksek girdi maliyetlerine son aylarda kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş, besici bir nebze rahatlatmış görünüyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kırmızı et fiyatları tavan yaptı. 1 kilo kıyma 350 lira iken, kırmızı etin kilosu ise 410 TL. Antrikotun kilogram fiyatı 480 lira iken Bonfile 600 liraya çıkmış durumda. Kıymalık etin kilosu ise 350 lira seviyesinde.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 sonu itibarıyla Türkiye'deki büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 24 bin olarak tespit edildi. Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,1 oranında azalarak 44 milyon 688 bin baş, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 6,2 oranında azalarak 11 milyon 578 bin baş oldu.